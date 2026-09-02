logo_ukra

BTC/USD

77469

ETH/USD

2418.73

USD/UAH

44.46

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Туреччина Попередження Зеленського дало миттєвий ефект: Туреччина анонсувала страшний удар по гаманцю РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Попередження Зеленського дало миттєвий ефект: Туреччина анонсувала страшний удар по гаманцю РФ

За інформацією авіакомпанії, турецька влада не дозволила виконати рейси до Москви, унаслідок чого пасажири не змогли вирушити за запланованим маршрутом

2 вересня 2026, 11:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасувала нічний рейс із Бодрума до Москви на тлі тимчасових обмежень у російському повітряному просторі. Рейс PC1456 мав вилетіти до московського аеропорту Внуково о 00:05, однак пасажири так і не змогли вирушити до Росії.

Попередження Зеленського дало миттєвий ефект: Туреччина анонсувала страшний удар по гаманцю РФ

Фото: з відкритих джерел

За повідомленнями місцевих медіа, рішення про скасування ухвалили фактично в останній момент — коли вже тривала посадка пасажирів на літак. Представники перевізника пояснили туристам, що виконати запланований переліт неможливо через ситуацію з повітряним простором.

"Що очікувати – ми не знаємо, наша турецька сторона забороняє вильоти", — повідомили пасажирам представники авіакомпанії. 

Інцидент стався на тлі обмежень у роботі московського аеропорту Внуково. У нічні години там тимчасово призупиняли приймання та відправлення літаків. Приблизно о 06:00 обмеження скасували, після чого повітряна гавань поступово почала повертатися до звичайного режиму роботи. 

Скасування рейсу Pegasus Airlines також відбулося невдовзі після заяв президента України Володимира Зеленського про ризики для авіасполучення з Росією через війну. Водночас прямого підтвердження, що саме слова українського президента стали причиною рішення турецького перевізника, немає. 

Уже вранці окремі авіарейси до російської столиці знову почали виконуватися. Одночасно влада Москви повідомляла про нову активність безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджував, що приблизно з 07:00 російські сили ППО нібито перехопили 14 дронів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна звернулася до Європейської комісії з пропозицією спрямувати 2 млрд євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Кошти планують отримати в межах масштабної кредитної програми Євросоюзу загальним обсягом 90 млрд євро. Про відповідний запит повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини