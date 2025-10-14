logo_ukra

Головна Новини Світ США Байден висловив величезну подяку Трампу: стало відомо, що вразило експрезидента США
commentss НОВИНИ Всі новини

Байден висловив величезну подяку Трампу: стало відомо, що вразило експрезидента США

Експрезидент США підкреслює, що досягнення цього миру далося непросто.

14 жовтня 2025, 11:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній президент США Джо Байден несподівано подякував чинному американському лідеру Дональду Трампу за внесок у припинення збройного конфлікту в секторі Гази між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Байден висловив величезну подяку Трампу: стало відомо, що вразило експрезидента США

Фото: з відкритих джерел

Про це Байден повідомив у дописі на платформі Х, висловивши полегшення від того, що останні 20 заручників, які пережили справжнє пекло, нарешті змогли повернутись до своїх родин. Він також відзначив, що для цивільного населення Гази це шанс почати відновлювати своє життя після тривалих страждань.

За словами Байдена, шлях до мирної угоди був надзвичайно складним. Він наголосив, що його команда впродовж усього часу активно працювала над звільненням заручників, наданням гуманітарної допомоги цивільним та зусиллями зі зупинення бойових дій.

Байден висловив сподівання, що нинішнє припинення вогню стане основою для тривалого миру на Близькому Сході — як для ізраїльтян, так і для палестинців, із забезпеченням справедливості, безпеки та поваги до людської гідності з обох боків.

Нагадаємо, 13 жовтня у Шарм-ель-Шейху відбувся саміт за участю лідерів США, Єгипту, Катару та Туреччини, під час якого була досягнута домовленість про припинення бойових дій. Представників Ізраїлю та ХАМАС на церемонії не було.

Коментуючи домовленість, Трамп заявив, що її реалізація — це відповідь усім, хто вважав мир неможливим. Також він повідомив, що наступним кроком стане припинення війни в Україні, а згодом — налагодження відносин з Іраном. Водночас Трамп підкреслив, що спершу світ має дати раду агресії з боку Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що НАТО не реагуватиме на провокації з боку Російської Федерації, допоки на територію країн-членів не буде завдано прямого удару. Лише у разі атаки, наприклад, на Францію або Німеччину, варто очікувати жорсткої відповіді з боку Альянсу., заявив керівник Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко.



