Цей американський політик є справжньою загрозою для України: тривожна заява

Після завершення президентського терміну Дональда Трампа у США існує ймовірність, що до влади прийде політик із більш прагматичним підходом до міжнародних питань. За словами історика та публіциста Ярослава Грицака, для України це може стати викликом.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що Дональд Трамп керується власними амбіціями, прагнучи залишити слід у історії як лідер, який зміг забезпечити мир та стабільність у США та світі. Саме цим пояснюється його поведінка у зовнішній політиці, зокрема щодо України. Такий підхід має подвійний ефект: з одного боку, він створює можливості, а з іншого — несе певні ризики.

Історик підкреслив, що амбіції Трампа — головний мотив його рішень у міжнародних конфліктах, що часто призводить до непослідовності у діях. Його позиції щодо конкретних питань можуть швидко змінюватися залежно від особистих цілей і прагнень.

Однак ще більшою загрозою, за словами Грицака, є потенційний прихід до влади віцепрезидента США Джей Ді Венса. На відміну від Трампа, Венс є цинічним прагматиком, який рідко вагається у прийнятті рішень.



"Його прихід до влади я сприймаю з тривогою", — зазначив професор.

Як відомо, Джей Ді Венс підтримує мирний план Трампа і виступає за відновлення торгівельних та культурних зв’язків між Україною та Росією. Він підкреслює, що критики цього плану в Конгресі США недооцінюють внутрішні проблеми країни. На початку грудня Венс відзначав, що його найбільше розчарування пов’язане з неможливістю реалізувати мирну угоду, але він залишається оптимістом щодо перспектив мирного врегулювання.

Грицак зауважив, що прихід прагматичного президента США, такого як Венс, може змінити характер підтримки України на міжнародній арені і потенційно погіршити ситуацію. На його думку, для України важливо враховувати ці політичні ризики та готуватися до непередбачуваних змін у зовнішній політиці США.

Як вже писали "Коментарі", кремлівський правитель Володимир Путін наразі почувається впевнено та не планує завершувати війну проти України, поки має достатньо ресурсів для її ведення. Водночас Україна здатна остаточно вирватися з-під впливу "руського міра" та продовжити свій розвиток, навіть незважаючи на часткову окупацію територій.