Келлог здивував поясненням щодо контактів США з Лукашенком

США відновили дипломатичні контакти з Білоруссю насамперед для налагодження непрямих комунікацій із Кремлем. Як зазначив спеціальний представник США Кіт Келлог у коментарі для The Guardian, інтерес Вашингтона до режиму Лукашенка обумовлений тісними контактами останнього з російським диктатором Володимиром Путіним.

Кіт Келлог. Фото: 24 Канал

За словами Келлога, Сполучені Штати не мають точного уявлення про зміст розмов між Лукашенком і Путіним, однак факт їхньої регулярності відіграє стратегічну роль. Саме тому США вирішили відновити діалог із Мінськом – щоб через білоруського лідера доносити власні меседжі до Кремля.

Келлог також наголосив, що первинна мета переговорів не стосувалася звільнення політичних в’язнів. Хоча факт їхнього часткового звільнення був позитивним наслідком, ключовою ціллю залишається пошук дипломатичного шляху до завершення війни Росії проти України.

США нещодавно скасували санкції проти білоруської авіакомпанії "Белавіа", а також обговорюється можливість повернення американського посольства до Білорусі. Раніше перед зустріччю Путіна з Трампом, останній провів телефонну розмову з Лукашенком, в якій також порушувалась тема політичних в’язнів. 21 червня, за участі США, білоруська влада звільнила низку опозиціонерів, зокрема Сергія Тихановського.

