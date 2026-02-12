Кінець нафтової ізоляції РФ: у Трампа здивували заявою

Влада США назвала умову зняття санкцій із нафтового сектора РФ. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

За його словами, якщо конфлікт між Росією та Україною буде врегульований, а також стабілізуються умови у Венесуелі та Ірані, це дозволить значно знизити ціни на нафту.

"Завдяки мирним угодам ми зможемо побачити суттєве зниження цін на нафту. Якщо питання щодо Венесуели, Ірану, а також щодо Росії та України будуть вирішені, величезна кількість нафти з-під санкцій Міністерства фінансів зможе потрапити на ринок", — пояснив він.

Водночас Бессент наголосив, що такі зміни відбудуться лише після офіційного врегулювання конфлікту та укладання відповідних міжнародних домовленостей. Міністр наголосив, що це не лише дозволить збільшити обсяги нафти на світовому ринку, а й стане сигналом для стабілізації світових енергетичних цін.

Експерти зазначають, що така можливість демонструє гнучкий підхід США до санкційної політики: у разі виконання умов мирного врегулювання країна готова дозволити часткове відновлення торгівлі енергоресурсами. Це може суттєво вплинути на світові ціни на нафту та енергетичну безпеку багатьох держав.

За оцінками аналітиків, скасування санкцій щодо російської нафти стало б однією з значних змін на ринку енергоносіїв останніх років, потенційно знижуючи залежність від інших дорогих джерел енергії та стабілізуючи ціни для споживачів у США, Європі та Азії.

