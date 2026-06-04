Кого США підтримують у війні РФ проти України: у Трампа остаточно розставили крапки над "і"

Під час слухань у Палаті представників США державний секретар Марко Рубіо чітко окреслив позицію Вашингтона щодо війни Росії проти України, спростувавши припущення про будь-яку нейтральність Сполучених Штатів у цьому конфлікті. Він наголосив, що американська зовнішня політика не передбачає ролі неупередженого посередника і базується на визначеній стратегічній підтримці України.

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За його словами, позиція адміністрації США є послідовною та публічно артикульованою: Вашингтон не стоїть осторонь подій, а бере активну участь у стримуванні російської агресії. Американська держава спрямовує значні дипломатичні, економічні та військові ресурси на протидію розширенню впливу Кремля та підтримку стабільності в Європі.

Окремо Рубіо підкреслив, що нинішній етап війни не дає підстав розраховувати на швидке виключно військове завершення конфлікту. На його думку, повне припинення бойових дій можливе лише через дипломатичні механізми, однак процес ускладнюється відсутністю готовності сторін до взаємних поступок і компромісів.

Попри це, США продовжують залишатися ключовим партнером України у сфері безпеки. Йдеться про регулярні поставки озброєння для Збройних сил України, а також посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, спрямованого на обмеження її економічних і військово-промислових можливостей.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час зустрічі 26 травня між президентом Володимиром Зеленським та його попередником Петром Порошенком виникла напружена дискусія, яка неодноразово переходила на емоційно підвищений тон і супроводжувалася взаємними звинуваченнями. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела.