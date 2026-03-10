logo_ukra

Лише це рішення Трампа відклало тотальний хаос у світі: шокуючі подробиці

Дональд Трамп обмірковує послаблення нафтових санкцій проти РФ задля зниження світових цін на нафту

10 березня 2026, 11:05
Клименко Елена

10 березня світові ціни на нафту почали знижуватися після того, як попереднього дня досягли трирічного максимуму. Головним чинником впливу на ринок стали заяви президента США Дональда Трампа про те, що конфлікт на Близькому Сході може невдовзі завершитися, що зменшило побоювання щодо можливих тривалих перебоїв у постачанні "чорного золота", повідомляє Reuters.

За даними порталу Investing, станом на 10:02 за київським часом барель нафти марки Brent подешевшав на 9 доларів — до 89,96 долара, а американська нафта WTI втратила 8,7 долара, опинившись на рівні 86,07 долара за барель. Напередодні, 10 березня, Brent перевищила позначку у 100 доларів за барель, встановивши найвищий рівень з середини 2022 року. Після цього ціни почали коригуватися на тлі сигналів про можливе швидке врегулювання конфлікту з Іраном.

Reuters зазначає, що Володимир Путін під час телефонної розмови з Трампом обговорив пропозиції щодо прискореного завершення війни. Сам американський лідер у коментарі CBS News зазначив, що конфлікт в Ірані "майже завершений", а його прогноз тривалості війни у чотири-п’ять тижнів значно випереджений реальністю.

"Очевидно, що слова Трампа заспокоїли ринок", — підкреслив керівник енергетичного департаменту DBS Bank Сувро Саркар. 

Втім, Ісламська революційна гвардія Ірану (IRGC) у коментарі державним ЗМІ повідомила, що Тегеран сам "визначить кінець війни" та не дозволить експортувати нафту з регіону, якщо дії США та Ізраїлю триватимуть.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські оборонні підприємства працюють над створенням власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, які можуть стати більш доступною альтернативою американським Atacms. Про це повідомив головний конструктор компанії, що займається розробкою.



