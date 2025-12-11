Палата представників схвалила оборонний бюджет США: чи закладено у ньому допомогу для України

Нижня палата Конгресу США схвалила проект закону про асигнування на національну оборону у 2026 фінансовому році військовим бюджетом $900 млрд, з яких $800 млн – на допомогу Україні. Голосування відбулося у середу ввечері за часом Вашингтона. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "The Guardian".

США. Фото: із відкритих джерел

Закон про національну оборону на 2026 рік (NDAA), який тепер передається до Сенату, робить сильний акцент на європейській обороні, забороняючи зменшення чисельності військ на континенті нижче 76 тисяч осіб на термін понад 45 днів та блокуючи вивіз основного обладнання.

"Президент Трамп і республіканці в Конгресі відновлюють силу Америки, захищають нашу батьківщину, підтримують наших союзників і забезпечують, щоб Сполучені Штати залишалися найпотужнішою і найздатнішою військовою силою, яку будь-коли знав світ", — заявив речник Палати представників Майк Джонсон перед голосуванням.

Законопроект передбачає виділення $400 млн на 2026 фінансовий рік на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Термін дії програми продовжено до 2029 року.

NDAA санкціонує програми Пентагону, але не фінансує їх. Конгрес має окремо затвердити фінансування у законопроекті про витрати на фінансовий рік, що закінчується у вересні 2026 року.

Двопартійне голосування відбулося через кілька днів після оприлюднення стратегії національної безпеки Білого дому, в якій йшлося про те, що Європі загрожує "цивілізаційне знищення", і яка підтвердила підтримку Вашингтоном націоналістичних ультраправих партій Європи.

