Головна Новини Світ США Почався зворотний відлік: чи справді Трамп готовий розпочинати війну проти Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Почався зворотний відлік: чи справді Трамп готовий розпочинати війну проти Ірану

Трампу представили варіанти воєнних дій проти Ірану

27 лютого 2026, 07:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У четвер, 26 лютого, головний американський воєначальник на Близькому Сході Бред Купер доповів президенту США Дональду Трампу про варіанти можливих військових дій проти Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у публікації видання "Axios".

Почався зворотний відлік: чи справді Трамп готовий розпочинати війну проти Ірану

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, це був перший раз, коли командувач Центрального командування армією США на Близькому Сході, адмірал Купер, поінформував Трампа після початку кризи з Іраном, що виникла в грудні 2025 року.

За словами чиновника США, на брифінгу у четвер був також голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Брифінг відбувся у той час, як у Женеві завершився третій раунд американо-іранських переговорів з ядерної проблеми.

Багато хто в адміністрації Трампа вважав цю зустріч як останній шанс для дипломатії перед тим, як Трамп ухвалить рішення про початок війни.

Однак, за словами високопоставленого американського чиновника, переговори були "позитивними", але жодних деталей він не навів. У той же час глава МЗС Ірану Аббаса Арагчі заявив, що ядерні переговори в Женеві призвели до взаєморозуміння з деяких питань, але залишили прогалини з інших.

Варто додати, що згідно з заявою Арагчі та глави МЗС Омана Бадра Альбусаїді, наступним кроком у переговорах стануть консультації у Вашингтоні та Тегерані. Потім наступного тижня у Відні відбудуться дискусії між експертами з ядерної енергетики.

Також глава іранського МЗС анонсував, що наступного тижня вже "четвертий раунд переговорів".

Читайте також на порталі "Коментарі" — від флоту США не залишиться і тріски: про що вже домовляються Іран та Китай.




Джерело: https://www.axios.com/2026/02/27/trump-iran-middle-east-military-options
