США стали ще на крок ближче до введення пекельних санкцій проти Росії: що сталося

Законопроєкт про суттєве посилення санкційного тиску на Росію, який ініціював американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, наблизився до ключового етапу розгляду. Документ уже має щонайменше 61 співавтора в Сенаті США, що фактично забезпечує йому достатню підтримку для ухвалення. Водночас остаточне рішення залежить від того, чи буде законопроєкт винесений на голосування.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

За інформацією Axios, серед авторів документа – 39 сенаторів-республіканців та 22 демократи. Такий рівень двопартійної підтримки свідчить про консолідовану позицію американського політикуму щодо необхідності посилення економічного тиску на Кремль.

Однією з найрезонансніших норм законопроєкту є запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти держав, які продовжують купувати російські нафту та газ. Фактично йдеться про спробу вдарити не лише по російській економіці, а й по країнах, що допомагають Москві зберігати експортні доходи.

За даними джерел, керівництво Республіканської партії вже розпочало процедуру hotline – внутрішнього опитування сенаторів щодо можливих заперечень проти винесення документа до сесійної зали. Такий крок зазвичай означає готовність пришвидшити розгляд законопроєкту.

Просуванням документа також займається сенатор-демократ Річард Блументаль. Після можливого схвалення Сенатом законопроєкт має пройти ще одну важливу процедуру – отримати підтримку Палати представників. Якщо це станеться, США можуть запровадити один із найжорсткіших санкційних механізмів проти Росії з початку повномасштабної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після смерті американського сенатора Ліндсі Грема законопроєкт про посилення санкцій проти Росії набув особливого політичного значення. Якщо документ буде ухвалений найближчим часом, він увійде в історію як "закон Грема" та стане своєрідним політичним заповітом одного з найвпливовіших прихильників жорсткого тиску на Кремль. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.