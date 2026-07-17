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США стали ще на крок ближче до введення пекельних санкцій проти Росії: що сталося

Документ Ліндсі Грема вже заручився підтримкою понад 60 сенаторів, але вирішальна перепона ще попереду

17 липня 2026, 07:14
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Кравцев Сергей

Законопроєкт про суттєве посилення санкційного тиску на Росію, який ініціював американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, наблизився до ключового етапу розгляду. Документ уже має щонайменше 61 співавтора в Сенаті США, що фактично забезпечує йому достатню підтримку для ухвалення. Водночас остаточне рішення залежить від того, чи буде законопроєкт винесений на голосування.

США стали ще на крок ближче до введення пекельних санкцій проти Росії: що сталося

Сенат США Фото: з відкритих джерел

За інформацією Axios, серед авторів документа – 39 сенаторів-республіканців та 22 демократи. Такий рівень двопартійної підтримки свідчить про консолідовану позицію американського політикуму щодо необхідності посилення економічного тиску на Кремль.

Однією з найрезонансніших норм законопроєкту є запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти держав, які продовжують купувати російські нафту та газ. Фактично йдеться про спробу вдарити не лише по російській економіці, а й по країнах, що допомагають Москві зберігати експортні доходи.

За даними джерел, керівництво Республіканської партії вже розпочало процедуру hotline – внутрішнього опитування сенаторів щодо можливих заперечень проти винесення документа до сесійної зали. Такий крок зазвичай означає готовність пришвидшити розгляд законопроєкту.

Просуванням документа також займається сенатор-демократ Річард Блументаль. Після можливого схвалення Сенатом законопроєкт має пройти ще одну важливу процедуру – отримати підтримку Палати представників. Якщо це станеться, США можуть запровадити один із найжорсткіших санкційних механізмів проти Росії з початку повномасштабної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після смерті американського сенатора Ліндсі Грема законопроєкт про посилення санкцій проти Росії набув особливого політичного значення. Якщо документ буде ухвалений найближчим часом, він увійде в історію як "закон Грема" та стане своєрідним політичним заповітом одного з найвпливовіших прихильників жорсткого тиску на Кремль. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.



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Джерело: https://www.axios.com/2026/07/16/russia-sanctions-bill-lindsey-graham-senate
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