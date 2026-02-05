Таємний канал Вашингтон – Москва: у переговори вирішила включитися особисто Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп продовжує підтримувати контакти з представниками оточення президента Росії Володимира Путіна, намагаючись домогтися повернення в Україну дітей, яких раніше вивезли на територію РФ. Про це вона заявила у коментарі Reuters.

Меланія Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я працюю над цим, і ми перебуваємо у процесі. Я сподіваюся, що дуже скоро будуть результати", — сказала Меланія Трамп, не розкриваючи деталей переговорів та не уточнюючи, хто саме бере участь у контактах із російською стороною.

Водночас представник першої леді підтвердив, що канали зв'язку між її командою та представниками Кремля зберігаються. За його словами, переговори продовжуються після того, як Меланія Трамп направила особистий лист Володимиру Путіну, присвячений долі викрадених українських дітей. Цей лист у серпні 2025 року Путіну особисто передав президент США Дональд Трамп.

З того часу, як зазначають джерела, в Україну вдалося повернути 15 дітей. При цьому не уточнюється, чи їхнє повернення було прямим результатом цих контактів або частиною ширших гуманітарних зусиль.

Тема депортації українських дітей залишається однією з найчутливіших у міжнародному порядку. Київ та західні країни називають їхній насильницький вивіз військовим злочином, тоді як Москва стверджує, що йдеться про "евакуацію". Участь першої леді США у неформальних переговорах наголошує на спробах Вашингтона використати додаткові дипломатичні канали для вирішення гуманітарних питань на тлі війни, що триває.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вище керівництво Росії публічно підтвердило відданість максималістським цілям війни проти України та фактично відкинуло можливість мирного врегулювання без виконання вимог Кремля. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



