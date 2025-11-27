Спеціальний представник президента США Стів Віткофф, який відповідає за дипломатичні ініціативи щодо України, не демонструє особливого прагнення досягти реальної мирної угоди між сторонами конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на матеріал журналіста Марка Чемпіона.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, будь-який досвідчений посередник має на меті забезпечити відчуття підтримки обох сторін переговорного процесу. Проте оприлюднені журналістами записи розмов Віткоффа з представниками Росії свідчать про інше: він фактично не виступав посередником між Україною та Росією, а проводив переговори винятково з російською стороною, намагаючись просувати інтереси Кремля та адміністрації США, використовуючи Україну та Європу як інструмент для досягнення власних цілей.

Якби Віткофф дійсно діяв за узгодженою стратегією Білого дому або тісно співпрацював із українською стороною, це викликало б повагу до його зусиль. Натомість судячи з розмов, його дії більше нагадують діяльність "довірливого дипломата-аматора", який опинився під впливом Кремля, маніпулюючи позицією США на шкоду Україні.

Такий підхід створив хаос у дипломатичній роботі, що зумовило плутанину у Вашингтоні після витоку 28-пунктного плану Віткоффа до Axios. У США з’явилися суперечності щодо авторства документа: не було зрозуміло, чи план розробляли американські посадовці, чи російські.

Марк Чемпіон підкреслює, що це дипломатичне фіаско не можна залишати без наслідків. Публічність походження плану відкриває шанс для США взяти участь у реальному посередництві. На відміну від Росії, Україна дійсно зацікавлена у припиненні вторгнення. Українське керівництво та громадяни готові йти на компроміси, навіть якщо частина з них здається болючою, щоб завершити війну.

