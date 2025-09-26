Трамп таки направить війська США в Україну: названо несподівану мету

Попри гучні заяви Дональда Трампа, які здалися оптимістичними для України, головне — те, що відбувається за лаштунками. У США вже ухвалено кілька важливих рішень, які позитивно впливають на українську безпеку, але ще не стали публічними, заявив Борис Пінкус, представник Республіканської партії США.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що риторика Трампа щодо України справді набула більш прихильного тону, проте слід оцінювати не лише заяви, а й реальні дії.

"Заяви Трампа про Україну були дійсно позитивними. Але найголовніше — деякі непублічні процеси вже йдуть на користь нашій державі", — підкреслив Пінкус.

Серед таких кроків — погодження Трампом передачі Україні новітніх високоточно керованих бомб ERAM (Extended Range Attack Munition) з дальністю ураження до 450 км. Ця зброя може значно посилити вогневі можливості української армії.

Крім того, Пінкус підтвердив, що в США обговорюється можливість участі американських військових у відставці в оборонних ініціативах на території України. Йдеться не про регулярні війська, а про досвідчених контрактників, які вже служили в Іраку та Афганістані.

"Це прекрасні фахівці — зокрема, пілоти та спеціалісти з роботи із сучасною зброєю. Їх можуть направити для охорони американських об’єктів в Україні — особливо після російського удару по одному з таких заводів", — уточнив політик.

Також, за словами Пінкуса, разом з можливим дозволом на присутність таких фахівців, може бути ухвалено рішення і про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, про що вже згадувалося раніше.

Таким чином, Трамп, попри неоднозначну репутацію щодо українського питання, може виявитися ключовим гравцем у зміцненні обороноздатності України. Проте, як наголошує Пінкус, варто дочекатися конкретних дій, перш ніж робити остаточні висновки.

Як вже писали "Коментарі", на думку офіцера батальйону "Свобода" в складі бригади НГУ "Рубіж" Андрія Іллєнка, сподівання на швидке завершення війни шкодять українській стійкості та обороноздатності. Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Главком".