Трамп завдасть жорсткішого удару по Україні у найкритичнішй момент: експерт шокував причиною

Активізація Дональда Трампа навколо російсько-української війни може бути пов'язана не лише із зовнішньою політикою США, а й із внутрішньою передвиборчою боротьбою. Таку думку в етері Еспресо висловив кандидат політичних наук, доцент ЛНУ імені Івана Франка та заступник директора Центру політичних досліджень Любомир Скочиляс.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, підвищена увага Трампа та його команди до України збігається з наближенням виборів у США. Політолог припускає, що американський президент може використовувати дипломатичну активність для зміцнення власних позицій, адже обіцянка швидко завершити війну була однією з важливих тез його зовнішньополітичної риторики.

"Очевидно, що Трамп таким чином пробує десь покращити свій рейтинг, можливо, через це нове включення в українську ситуацію, оскільки саме заява про те, що він вирішить цю війну, була однією з ключових зовнішньополітичних його заяв", — пояснив Скочиляс.

Водночас експерт не вірить у можливість швидкого припинення російсько-української війни. На його думку, складність конфлікту вже мала продемонструвати Вашингтону нереалістичність сценарію блискавичного врегулювання.

Попри це, нинішню зацікавленість Трампа політолог називає сприятливим фактором для Києва. Поки українське питання залишається у фокусі Білого дому, Україна може розраховувати на продовження необхідної американської допомоги.

"Нам потрібна підтримка Сполучених Штатів — військова, фінансова, і поки Трамп все-таки проявляє це зацікавлення, ми можемо розраховувати на її продовження", — наголосив експерт.

Однак після виборів ситуація, за прогнозом Скочиляса, здатна змінитися. Він припускає, що інтерес Вашингтона до української теми знову послабшає, а Києву доведеться докладати додаткових зусиль для утримання уваги США.

"Після виборів, які б там результати не були, знову відбудеться спад зацікавлення, і Україні доведеться всіма способами залучати увагу Америки", — зазначив політолог.

Суттєвого перелому в американській політиці Скочиляс найближчим часом не прогнозує. За його оцінкою, кардинальніші зміни у підходах Вашингтона до України можуть стати можливими лише після наступної зміни влади у США.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія поступово скорочує технологічну перевагу України та дедалі активніше поєднує масове військове виробництво з новими технологіями. Через це війна може перейти у фазу, де самих інновацій Києву буде недостатньо без масштабної промислової підтримки Заходу. Про це у колонці для The Washington Post написав колишній керівник Google Ерік Шмідт, який неодноразово відвідував Україну.