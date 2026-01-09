Трамп заявив про намір розпочати бойові дії: якій країні варто приготуватися

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом США розпочнуть бойові дії "на місцях" у Мексиці. Воювати американський президент збирається проти картелів, які нібито "керують Мексикою". Як передає портал "Коментарі", Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Дональд Трамп додав, що "ми знищили 97% наркотиків, що надходять водним шляхом", маючи на увазі серію ударів по човнах біля узбережжя Венесуели. І зазначив, що картелі "вбивають 300 тисяч людей у США щороку".
При цьому, зазначив президент США, зараз кордон США "закритий", хоча до Трампа він, мовляв, був "повним безладом роками".
