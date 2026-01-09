Трамп заявив про намір розпочати бойові дії: якій країні варто приготуватися

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом США розпочнуть бойові дії "на місцях" у Мексиці. Воювати американський президент збирається проти картелів, які нібито "керують Мексикою". Як передає портал "Коментарі", Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Ми почнемо діяти на місцях щодо картелів. Картелі керують Мексикою. Дуже сумно спостерігати за тим, що сталося з цією країною", — заявив президент США.

Дональд Трамп додав, що "ми знищили 97% наркотиків, що надходять водним шляхом", маючи на увазі серію ударів по човнах біля узбережжя Венесуели. І зазначив, що картелі "вбивають 300 тисяч людей у США щороку".

"Наркотики... це жахливо. Це спустошує сім'ї. Ви втрачаєте дитину чи батьків. Я маю на увазі, що батьки теж помирають від наркотиків. Тому ми виконали справді гарну роботу", — заявив голова Білого дому.

При цьому, зазначив президент США, зараз кордон США "закритий", хоча до Трампа він, мовляв, був "повним безладом роками".

"Я зробив це першого разу дуже швидко. І цього разу я зробив це ще краще, бо це був більший безлад. Це був кордон, якого, мабуть, не було в історії світу. Ніколи не було такого кордону, де будь-хто міг просто пішки увійти до твоєї країни. Кордон зараз нібито справді закритий. Закритий. Ви не можете зайти. І ніхто не заходить. Ніхто навіть не намагається", — запевнив він.

