Трамп жорстко пішов проти рішення суду: яку забаганку вимагає втілити президент США

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням дозволити продовжити будівництво нової бальної зали Білого дому. Звернення подали 14 серпня після того, як суди нижчих інстанцій заблокували роботи на об’єкті.

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Позов стосується масштабного проєкту зі створення "просторої бальної зали" на території президентської резиденції. Адміністрація Трампа наполягає, що судова заборона не повинна зупиняти будівництво, поки триває розгляд справи.

Раніше, 7 серпня, апеляційний суд округу Колумбія залишив у силі рішення федерального судді Річарда Леона, який постановив призупинити роботи. Судова заборона має діяти на час розгляду спору щодо законності будівництва.

Адміністрація президента не погодилася з таким рішенням. Генеральний прокурор США Джон Сауер у поданні до Верховного суду заявив, що чинна судова заборона фактично може надати одному окружному судді надмірні повноваження.

За його аргументацією, саме суддя тоді визначатиме, які роботи в Білому домі можна вважати "абсолютно необхідними" для забезпечення безпеки президента, його родини, співробітників та відвідувачів.

До останньої категорії належать також іноземні високопосадовці, президенти та прем’єр-міністри інших держав.

Водночас рішення апеляційного суду наразі не набуло чинності остаточно, тому будівельні роботи продовжуються, поки Верховний суд розглядає звернення адміністрації Трампа.

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