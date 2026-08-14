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Трамп жорстко пішов проти рішення суду: яку забаганку вимагає втілити президент США

Адміністрація президента США оскаржує судову заборону на будівництво масштабної бальної зали в Білому домі та просить дозволити продовжити роботи

14 серпня 2026, 20:40
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Клименко Елена

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням дозволити продовжити будівництво нової бальної зали Білого дому. Звернення подали 14 серпня після того, як суди нижчих інстанцій заблокували роботи на об’єкті.

Трамп жорстко пішов проти рішення суду: яку забаганку вимагає втілити президент США

Фото: з відкритих джерел

Позов стосується масштабного проєкту зі створення "просторої бальної зали" на території президентської резиденції. Адміністрація Трампа наполягає, що судова заборона не повинна зупиняти будівництво, поки триває розгляд справи. 

Раніше, 7 серпня, апеляційний суд округу Колумбія залишив у силі рішення федерального судді Річарда Леона, який постановив призупинити роботи. Судова заборона має діяти на час розгляду спору щодо законності будівництва. 

Адміністрація президента не погодилася з таким рішенням. Генеральний прокурор США Джон Сауер у поданні до Верховного суду заявив, що чинна судова заборона фактично може надати одному окружному судді надмірні повноваження. 

За його аргументацією, саме суддя тоді визначатиме, які роботи в Білому домі можна вважати "абсолютно необхідними" для забезпечення безпеки президента, його родини, співробітників та відвідувачів.

 До останньої категорії належать також іноземні високопосадовці, президенти та прем’єр-міністри інших держав. 

Водночас рішення апеляційного суду наразі не набуло чинності остаточно, тому будівельні роботи продовжуються, поки Верховний суд розглядає звернення адміністрації Трампа. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська продовжують тиснути на українські позиції на Донеччині. Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та зафіксували просування окупантів поблизу Білицького в Покровському районі. За даними аналітиків, противнику вдалося розширити контрольовану територію на цій ділянці фронту.



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