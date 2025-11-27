Трампа жорстко звинуватили у продажі України: категорична заява

Російський опозиційний діяч та засновник руху "Вільна Росія" Гаррі Каспаров різко розкритикував підхід Сполучених Штатів до питання підтримки України. Під час виступу на Halifax International Security Forum він наголосив, що Захід надто повільно реагує на загрози та уникає рішучих дій.

Фото: з відкритих джерел

Каспаров підкреслив, що головне — не кількість зброї, а реальна готовність союзників вступити в бій. Він поставив під сумнів ефективність присутності канадської бригади в Латвії, запитавши, чи буде вона відкривати вогонь у разі атаки Росії. За його словами, відповідь очевидна: замість негайної реакції Захід традиційно зануриться у багатотижневі дискусії та узгодження.

Політик також гостро розкритикував так званий "мирний план", який оприлюднив один із бізнес-партнерів Дональда Трампа. На його думку, цей документ не має нічого спільного з реальним врегулюванням війни й нагадує радше комерційну схему, спрямовану на вигоду оточення Трампа, а не на захист України. Каспаров назвав його "угодою рієлторів", що приносить політичні дивіденди за рахунок українських інтересів.

Він наголосив, що саме Україна сьогодні стримує російську агресію: якби не її опір, російські танки вже давно були б у Польщі, а питання членства України в НАТО давно слід було б зняти з порядку денного. За його словами, лише завдяки стійкості українців Кремль досі не реалізував свою мету з відновлення імперії.

Каспаров застеріг: якщо Україну змушуватимуть прийняти невигідні умови "мирної угоди", це лише підштовхне Путіна до нової ескалації, оскільки він вважатиме, що Захід готовий поступатися його вимогам.

Як вже писали "Коментарі", місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) на суму близько $8,1 млрд. Як повідомляє пресслужба Фонду, очікується, що програма не лише забезпечить фінансування з боку МВФ, але й полегшить доступ України до ресурсів інших міжнародних донорів.