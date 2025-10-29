У Трампа зробили несподівану заяву про його третій термін: деталі

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не бачить можливостей для третього балотування Дональда Трампа на посаду президента. За його словами, для цього довелося б вносити зміни до Конституції США, що є вкрай складним і тривалим процесом. Цю заяву Джонсон зробив під час виступу на заході Республіканської партії, що відбувався на 28-й день тривалого шатдауну, повідомляє Суспільне.

Фото: з відкритих джерел

На запитання журналістів щодо того, чи може Трамп повернутися до президентського крісла втретє, спікер нагадав про 22-гу поправку Конституції США, ухвалену в 1947 році. Відповідно до цієї поправки, одна особа не може обіймати посаду президента більше двох термінів поспіль. Тож юридично третій термін для Трампа наразі неможливий.

Джонсон також зазначив, що він мав розмову з самим Трампом стосовно конституційних обмежень. Під час цієї розмови сторони торкнулися теми 22-ї поправки, і спікер наголосив, що не існує реальних шляхів для третього балотування колишнього президента.

За словами Джонсона, будь-яка спроба змінити цю поправку потребувала б тривалого часу — приблизно 10 років. Для цього необхідно, щоб усі 50 штатів ратифікували ухвалу парламенту, а також дві третини Палати представників і три чверті Сенату підтримали відповідні зміни. Цей процес робить ідею третього терміну Трампа практично нереальною.

Спікер також зауважив із гумором, що Трамп насолоджується цією ситуацією, "тролячи демократів", які дуже переймаються перспективою його повернення до влади. За словами Джонсона, саме така увага з боку опонентів робить ситуацію цікавою для самого колишнього президента, але реальних юридичних механізмів для третього балотування немає.

