Вкрали 34 тисячі банок пива: Pabst Blue Ribbon оголосила полювання на викрадачів

У США відбулася незвичайна крадіжка, гідна сюжету комедії: зі складу зникла величезна партія пива Pabst Blue Ribbon. Зловмисники вивезли близько 34 тисяч банок напою, загальна вартість якого становить приблизно 70 тисяч доларів.

Вантажівка для доставки пива Pabst Blue Ribbon. Фото: Jason Lawrence / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Як вкрали величезну партію пива

Крадіжка сталася у штаті Джорджія. За даними поліції, злочинці використали підроблені документи, щоб отримати доступ до вантажу. В результаті зі складу вивезли кілька десятків тисяч банок Pabst Blue Ribbon.

Представники компанії повідомили, що йдеться приблизно про 3000 ящиків пива. Для транспортування такої кількості продукції знадобився вантажний транспорт, проте зловмисникам вдалося провернути операцію досить швидко.

Після виявлення зникнення Pabst Blue Ribbon звернулася до громадськості по допомогу. Компанія розмістила інформацію про крадіжку та оголосила винагороду за відомості, які допоможуть знайти викрадене пиво та причетних до злочину.

Pabst пропонує гроші за пиво

Виробник пообіцяв виплатити до 20 тисяч доларів за інформацію, що призведе до повернення партії. Наразі правоохоронці намагаються встановити, хто організував незвичайну крадіжку і куди попрямував вантаж.

Для Pabst Blue Ribbon ця історія стала серйозною проблемою: вкрадене пиво не тільки становить значну матеріальну цінність, а й мало потрапити до покупців через звичайну мережу поставок.

Поки невідомо, чи вдалося злочинцям реалізувати викрадену партію, чи вона все ще перебуває десь на території США. Поліція продовжує розслідування.

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