Мировая экономика входит в фазу тектонических оползней, основой которых становятся демографические и структурные изменения в крупнейших странах Восточной Азии. Япония, Корея и Китай, так называемые "локомотивы" экономического чуда прошлого века, стремительно стареют. Это вызов, уже изменяющий глобальную структуру производства, инвестиций и даже политики

Новые экономические реалии: как демография в Юго-Восточной Азии изменяет баланс сил в регионе

В то же время Юго-Восточная Азия набирает темп, привлекая капитал, молодое население и производственные потоки. Дальневосточное равновесие смещается на виду, и эти сдвиги имеют практические последствия для всех: от инвесторов до обычных людей.

Кризис рождаемости и старения в Японии, Корее и Китае

В 2025 году демографический кризис в Японии, Южной Корее и Китае достиг исторических границ. Коэффициенты рождаемости являются самыми низкими в мире: для Южной Кореи – 0,75, Китая – 1,10, Японии – 1,16.

Долгосрочные прогнозы впечатляют: Южная Корея теоретически может потерять до 96% населения в течение столетия, Китай – 88%, Япония – 81%. Япония уже потеряла более 600 тысяч жителей всего за один год, и ее средний возраст достиг 49 лет, а к 2050 году более трети населения будет старше 65 лет.

Последствия старения не ограничиваются спадом рабочей силы. Возрастают расходы на пенсионное обеспечение, сокращается спрос на жилье и потребительские товары, а также повышается давление на бюджет. Старение усложняет способность государств поддерживать динамику производства, инноваций и роста производительности.

Как отмечают демографы, Япония первой вошла в фазу глубокого старения, но Корея и Китай следуют за ней. Уже сейчас Китай ежегодно теряет сотни тысяч рабочих, а через десять лет дефицит станет критическим.

Экономическое замедление и последствия глобального рынка

Старение демографической пирамиды автоматически приводит к стагнации или замедлению экономики. По данным Всемирного банка, экономики Восточной Азии в ближайшие годы будут демонстрировать самые низкие темпы роста за последние 50 лет — в том числе из-за демографического кризиса.

Китай в 2025-м теряет доминирующие позиции: его годовой рост упал до 3-4% с более чем 9% десять лет назад, а рынок недвижимости и потребительские расходы – в стагнации.

Растущая нагрузка на социальные системы, сокращение внутреннего спроса и торможение инноваций приводят к потере динамизма и глобальному влиянию этих трех стран. Их компании вынуждены искать более дешевые и младшие рынки для производства, а инвесторы – более перспективные локации.

Рост Юго-Восточной Азии

На фоне стагнации гигантов Юго-Восточная Азия (АСЕАН) становится двигателем регионального развития. Совокупное население стран региона превышает 650 млн человек, а в отличие от Китая и Японии здесь доля молодежи существенно больше, а средний возраст ниже 32 лет.

Впрочем, этим странам еще предстоит пройти долгий путь к состоятельности. Так, ВВП на душу населения в 2025 (по разным оценкам, $), составляют: Индонезия – 5,248, Вьетнам – 4,986, Филиппины – 4,439, Камбоджа – 2,948, Лаос – 1,854.

Драйверы экономического роста Юго-Восточной Азии – это молодая рабочая сила, активная урбанизация и огромный спрос на базовые инфраструктурные услуги. Структура экономики здесь стремительно меняется: страны переключают фокус из сельского хозяйства и низкодоходного производства на промышленность, услуги и полномасштабную модернизацию инфраструктуры. Таиланд, Индонезия и Вьетнам привлекают инвестиции в развитие железных дорог, портов, энергетики, которые формируют новую городскую культуру и привлекают бизнес по всему миру.

Строительство инфраструктуры и эффект мультипликации

Классический сценарий развития так называемых азиатских тигров заключается в развитии базовой инфраструктуры: дорог, аэропортов, электростанций, канализации, водоснабжения. В начале ХХ века экспоненциальный рост в АСЕАН возможен благодаря кумулятивному эффекту таких инвестиций. Развитие транспортных и производственных объектов в Юго-Восточной Азии приводит к созданию сотен тысяч новых рабочих мест и обеспечивает повышение доходов в несколько раз.

По данным исследований, первые этапы реализации крупных инфраструктурных проектов во Вьетнаме, Индонезии и Таиланде обеспечили прирост ВВП на душу населения на 10-20% в течение 2-3 лет после строительства. Возможность быстрого внедрения простых решений и дешевая рабочая сила формируют уникальное конкурентное преимущество региона, а плотность населения создает стабильный спрос. Да. стоимость строительства одного метра дороги во Вьетнаме в три раза ниже, чем в Южной Корее, а эффективность окупаемости – самая высокая в регионе.

Инфраструктура не только повышает доступность услуг и инвестиций, но становится гарантированной платформой для последующих волн индустриализации.

Миграция производств: перемещение фабрик в Юго-Восточную Азию

Старение населения и рост затрат на труд в Японии, Корее и Китае обуславливают массовый отток предприятий в страны с молодой и более дешевой рабочей силой. Именно Юго-Восточная Азия уже стала лидером по привлечению иностранных инвестиций в новое производство. В последние годы приток инвестиций в этот сектор в регионе достиг исторического максимума, а спрос на производство со стороны транснациональных корпораций растет. Для многих стран Юго-Восточной Азии потеря Китаем лидерства в производстве стала их главной ценностью и дала экономический шанс.

Феномен релокации производства виден на примере Вьетнама, где уже в 2020-х размещены десятки электронных, мебельных и текстильных комбинатов, ранее выведенных из Китая или Кореи. Это создает новые рабочие места, стимулирует урбанизацию и ускоряет принятие технологий.

Новые реалии для региона и мира

Смещение демографических и экономических центров силы в Восточной Азии уже изменяет "правила игры" в мировой экономике. Япония, Корея и Китай сталкиваются с длительным спадом, характерным для развитых экономик с высоким уровнем старения, что ограничивает их возможность быть двигателями мирового роста. Юго-Восточная Азия получает уникальный шанс стать новым хабом для глобального производства и инвестиций. Существенную роль играют демографический молодежный бум, дешевая рабочая сила и невероятная инфраструктурная активность.

Конечно, у региона есть и собственные вызовы: низкий уровень доходов в большинстве стран, отсутствие современных образовательных систем и риски политической нестабильности. Но именно инвестиции в базовую инфраструктуру и привлечение производства из-за рубежа уже показали устойчивый, хотя и неравномерный рост.