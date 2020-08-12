«Государственный капитализм»: как Беларуси удалось спасти свою экономику

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Сегодня Беларусь переживает непростые времена, связанные с президентскими выборами. Интересно, что и сторонники, и противники Лукашенко часто в своих аргументах апеллируют к белорусской экономике. И в то время как первые напоминают, что в нулевых годах Александру Лукашенко удалось создать "белорусское экономическое чудо", вторые отмечают, что "чудо" давно прошло и в последние годы экономика страны растет не более чем на 1,5-2% в год.



Так было ли вообще это чудо, в чем оно заключалось? И что мы у себя в Украине сделали не так? В ответах на эти вопросы "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Только цифры

Как известно, все познается в сравнении. И судя по экономическим показателям у белорусов все хорошо – по крайней мере, по сравнению с нами. Например, средняя зарплата в Беларуси составляет 506 долларов в эквиваленте. Сами белорусы ею не слишком довольны, отмечая, что из всех соседей они опережают только Украину. При этом получают белорусы больше, а тратят – на ту же коммуналку и транспорт – меньше.

"Конечно, масштабы у наших стран разные, но по статистике дела у белорусов идут гораздо лучше, – отметил в беседе с "Комментариями" аналитик TeleTrade Сергей Родлер. – Например, по ВВП на душу населения Украина и Беларусь занимают 112 и 65 место соответственно. Правда, в последнее время дела в белорусской экономике идут не так уж и гладко: Москва сокращает дотации, а ведь на нее приходится около 70% иностранных инвестиций, поступающих в страну напрямую или через офшоры вроде Кипра. Была попытка диверсифицировать экономику за счет создания IT-сектора, но она провалилась, в основном, из-за некомпетентности руководителей. Таким образом, деваться белорусам некуда: по крайне мере, в обозримом будущем серьезных изменений в стране не ожидается".

Об экономических показателях соседей рассказал в соцсети сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Иностранные инвестиции в Беларусь составляют около $10 млрд (без учета банков), в Украину – около $2,5 млрд, – констатировал эксперт. –Инвесторы, преимущественно, российские: 45% из них действуют напрямую, еще 25% – через Кипр и Великобританию (итого 70%). Россия же выступает главным торговым партнером. И основной продукт – нефть, которая является базой для экспортного потенциала. Доля белорусского топлива на украинском рынке – более 40%, дизтоплива – более 50%, и источником служит именно российская нефть. В Беларуси действует шесть свободных экономических зон, в которых уже более 400 организаций построили свои предприятия, где создано более 120 тысяч новых рабочих мест".

Правда, отмечает эксперт, несмотря на все попытки Беларуси опереться на Китай, страна критически зависит от РФ: на долю России приходится порядка 40% белорусского экспорта и 60% импорта.

Сохранение структуры и российские деньги

Подытоживая вышесказанное, экономист Андрей Мартынюк констатирует: свое "экономическое чудо" Беларусь создавала на российские деньги, строя социальное государство за счет дешевых энергоносителей. Таким образом, делает вывод эксперт, основа небывалого белорусского благополучия кроется исключительно в братских отношениях с РФ.

"Страна покупала российскую нефть гораздо ниже мировых котировок, перерабатывала ее и продавала на Запад по мировым ценам, – говорит Мартынюк. – Кроме того, не стоит забывать о кредитах и займах, которые Москва долгие годы по-братски давала Минску. Согласно расчетам МВФ, в 2005-2015 годах белорусская экономика получила от России помощи на более чем 100 млрд долларов. Имея такие деньги, строить социально ориентированную экономику гораздо проще".

Благодаря этому, долгие годы белорусам удавалось сохранять "социальные" элементы советской системы. А это активно работающие крупные предприятия, минимальная безработица, бесплатные медицина и образование, низкие коммунальные тарифы, льготные кредиты на жилье и так далее. Правда, уточняет эксперт, российская опора "экономического чуда" была существенно "подпилена" в 2018-м, когда президент Лукашенко отказался от углубленной интеграции с РФ.

"Главная причина "белорусского чуда" заключается в желании правительства сохранить структуру экономики без серьезных изменений после развала СССР, – говорит Сергей Родлер. – 70% ВВП создается компаниями с государственным участием, чья ориентация на постсоветские страны сохраняется и по сей день. Индустриализация Беларуси началась уже после мировой войны: например, Белорусский автомобильный завод и Минский тракторный все еще выпускают большую часть самосвалов и тракторов на территории СНГ. Не стоит забывать и о сохранении нефтеперерабатывающих заводов, построенных для поставки советской нефти в Западную Европу, которые в совокупности со льготными ценами на сырье позволили сохранить поступления в бюджет".

Такой подход позволил стране пережить развал СССР без серьезных негативных последствий, – продолжает эксперт. – Однако сейчас данная политика мешает экономике расти теми темпами, которые бы устраивали большинство белорусов".

"Мы пошли разными путями"

Цифры и эксперты единодушны: если сравнивать с Украиной, то Беларусь в 1991-м стартовала с более слабых позиций. Как же так получилось, что украинская экономика дышит "на ладан", а белорусской удалось выкарабкаться? Где мы в свое время совершили ошибку?

"Действительно, по своей эффективности и потенциальным возможностям белорусская экономика была в разы слабее украинской, – говорит эксперт института Growford Алексей Кущ. – Но мы пошли разными путями. В Украине с 1991 года происходит ускоренная амортизация советского наследия, ничего нового не создается – разве что за исключением аграрного сектора. Часто приходится слышать сетования на то, что в Украине каждый президент и каждое правительство оказываются хуже предыдущих. На самом же деле качество наших высших чиновников все время примерно одинаковое, просто уровень экономического потенциала все время снижается. Если Кучма руководил страной, когда у нее было 90% от прежнего экономического потенциала, а Ющенко – когда этот потенциал составлял, условно говоря, 70%, то сейчас речь уже о 30-40%. И в случае, когда мы не запустим новую экономическую модель, с каждым годом будет становиться все хуже. Если бы Беларусь реализовала этот "украинский сценарий", у меня есть очень большие сомнения, что она бы могла сохраниться как государство, а что касается уровня жизни, то он там был бы на уровне среднеазиатских Кыргызстана или Таджикистана".

Алексей Кущ отмечает, что белорусы пошли своим уникальным путем благодаря тому, что им удалось одновременно достичь трех труднодостижимых целей: сохранить экономический комплекс СССР, адаптировать его под условия рыночной экономики и сохранить этот комплекс в собственности государства.

"Именно благодаря этому стране удалось сохранить государственную социальную политику, – считает Кущ. – Что касается "чуда", то я, скорее, говорил бы о белорусском экономическом феномене".

Сегодня, если отставить в сторону субъективное восприятие некоей "советскости" белорусов и анализировать только экономические показатели – ВВП, промышленный рост, экспорт и т.д., мы увидим, что они в полтора-два раза выше, чем в Украине, - резюмировал эксперт. Это дает основания утверждать: Беларуси удалось построить "государственный капитализм".

Как ранее сообщали "Комментарии", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Лукашенко освободить политзаключенных в Беларуси и прекратить разгон уличных протестов



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