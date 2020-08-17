Перспективы минского кризиса: почему Беларусь идет по пути Венесуэлы, а не Украины

С начала протестов в Беларуси против результатов президентских выборов прошла неделя. ЦИК объявила победителем (с результатом свыше 80% голосов) действующего президента Александра Лукашенко, который бессменно правит республикой с 1994-го года. Но значительное количество белорусских граждан оспаривают официальные данные, говорят о фальсификации результатов выборов и выражают поддержку оппозиционному кандидату Светлане Тихановской. И пока у соседей продолжается политический кризис, в различных городах Украины прошли митинги в поддержку белорусских протестующих. В прессе события в Минске сравнивают с Революцией Достоинства 2014-го года в Киеве. Часть экспертов дает рекомендации как нашим соседям повторить успех украинских протестующих.



Вот только, наблюдая за событиями в Белоруссии, возникают ассоциации не с Майданом и бегством президента Виктора Януковича, а с гражданским противостоянием в южноамериканской стране Венесуэле, где оппозиция в течение шести лет не может свергнуть президента-узурпатора Николаса Мадуро. Наши журналисты разбирались с текущей ситуацией в Беларуси и попытались спрогнозировать дальнейшее развитие событий в этой многострадальной стране.

Митинг против действующего режима в Минске 16 августа собрал около 200 тысяч человек

По просьбе очевидцев и участников протестов их комментарии опубликованы на условиях анонимности во избежание политического преследования.

Без лидера и инициативы

Отличительная черта протестов в Беларуси от событий на Майдане - сохранение мирного характера акций даже после применения силы со стороны правящего режима. Белорусский ОМОН с особой жестокостью подавляет демонстрации по всей стране. За неделю протестов свыше 6,5 тыс. протестующих были задержаны, в больницах оказывают медицинскую помощь людям со следами побоев. Никто не жжет шины, не забрасывает милицию камнями и бутылками с зажигательной смесью, как это было в Киеве после разгона палаточного городка в конце ноября 2014-го года. Белорусские митингующие не сумели взять инициативу в свои руки, а действующая власть не видит в них для себя серьезной угрозы. Об этом свидетельствует проведение 16 августа циничного 70-тысячного митинга в поддержку Лукашенко, куда под угрозой увольнения или лишения жилья в общежитиях свезли работников госпредприятий и бюджетников со всей страны. Но большинство белорусов все-таки не верит результатам выборов по версии ЦИК. Так считает и 28-летний житель Минска, проголосовавший за Светлану Тихановскую.

"На многих избирательных участках голосовали честно и вывешивали протоколы. Везде, но с разным перевесом побеждала Тихановская. Тем не менее, Лидия Ермошина (ред. глава ЦИК Беларуси) по приказу Лукашенко "нарисовала" ему 80% с копейками. Это число взято “из головы” и полностью оторвано от реальности, оно никак не связано с подсчетом голосов. С этого момента милиционеры стали защищать не действующего президента, а самозванца", – пояснил минчанин.

Причина пассивности белорусов заключается далеко не в "толерантности" или "мягкости" их характера и прочих надуманных стереотипов, которые муссируются в соцсетях. Дело в том, что среди белорусских протестующих не оказалось таких лидеров, какими были в Украине Дмитрий Ярош, Семен Семенченко или Владимир Парасюк. Именно они сумели организовать людей и встать в авангарде революции. Такую тенденцию подтверждает 32-летняя минчанка - свидетельница избиения тремя ОМОНовцами участника протестов. Девушка воспринимает Тихановскую исключительно как символ протестов. По ее мнению, оппозиционного кандидата силой вывезли в Литву белорусские спецслужбы, где она прочитала по бумажке обращение к протестующим не выходить на улицы и не нарушать правопорядок.

Версия о том, что политик действовала против своей воли, имеет право на существование, поскольку у белорусских властей есть возможность для шантажа: среди политзаключенных ее муж, блогер Сергей Тихановский, который до ареста планировал зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах. Со стороны действия Тихановской выглядят как бегство из страны и капитуляция.

Ключевую роль в успехе Евромайдана сыграла консолидация украинских организаций и партий правого направления в движении "Правый Сектор", ставивших своей целью смену правящего режима. Участники организации имели физическую подготовку, и, оказалось, обладали навыками ведения партизанской войны в городских условиях. По информации главного редактора издания "Цензор нет" Юрия Бутусова, участники "Евромайдана" даже применяли против бойцов подразделения "Беркут" обрезы, изготовленные из охотничьих ружей. Кроме того у украинских протестующих была финансовая поддержка со стороны бизнеса и волонтеров.

В Беларуси протесты имеют стихийный характер, и таких ресурсов, как у участников Революции Достоинства в Украине у них нет. По наблюдениям нашего собеседника из Минска, акции возникают спонтанно в самых неожиданных местах. В забастовках участвуют и мужчины и женщины; работники разнообразных сфер; коллективы крупных промышленных предприятий "МАЗ", "БелАЗа", "Гродноазот". Белорусы предпочитают устраивать акции пассивного сопротивления, которые не эффективны.

"Сам я голосовал, конечно же, за Светлану Тихановскую. Это было 9 августа в 18.30. Затем я с белым браслетом на руке (символ оппозиции, - ред.) совершил самостоятельную акцию в знак поддержки своего кандидата. От избирательного участка я свернул на улицу Козлова, там было пусто, а затем на проспект Независимости, где тоже было безлюдно, но часто встречались отряды милиции и ОМОН, контролирующие обстановку. Видел три внедорожника с военными в балаклавах. Обстановка была наэлектризована и было боязно, что в любое время тебя могут задержать. Однако я шел дальше. Так я дошел до площади Независимости. Дальше дорога была перекрыта стоящими цепью омоновцами, и я пошел в направлении станции метро "Немига", затем через улицу Богдановича и проспект Машерова снова вышел на улицу Козлова. На этом я завершил личную акцию протеста, и этим мой скромный вклад в развитие демократии в родной стране ограничился", – поделился своим опытом 28-летний житель Минска.

Страх нищеты и безработицы

Сами белорусы признают, что от более активного и массового участия в протестах их сдерживает страх перед экономической нестабильностью после смены власти. Более четверти госпредприятий в Беларуси - убыточные и получают дотации из госбюджета. Многие предприятия продолжают работать и выполняют производственные планы, несмотря на отсутствие спроса на рынках сбыта, а готовая продукция оседает на складах. За последний год прибыль 383-х предприятий снизилась на две трети. Обычно на убыточных госпредприятиях практикуется сокращенная рабочая неделя до трех или четырех дней.

Председатель научно-промышленной ассоциации Беларуси Георгий Гриц считает, что причиной кризисных явлений в белорусской промышленности являются неравные условия конкуренции для белорусских и российских предприятий в Евразийском экономическом союзе. Эксперт поясняет, что основным рынком сбыта белорусской машиностроительной продукции является РФ. Нередко себестоимость продукции убыточных предприятий оказывается выше, чем рыночная цена. По мнению Грица, не в пользу предприятий Беларуси также сыграло снижения мирового спроса на промтовары, сворачивание деловых контактов с зарубежными покупателями из-за пандемии коронавируса, нехватка финансирования и кредитное бремя. Из-за снижения спроса, поставки готовой продукции сократили даже наиболее прибыльные предприятия – "БелАЗ" и "Белорусский металлургический завод".

В свою очередь, Лукашенко искусственно поддерживает их деятельность за счет других, более успешных предприятий и отраслей, тратит солидные суммы бюджетных и кредитных денег для того, чтобы не допустить роста безработицы в стране. Однако представители оппозиции предлагают провести экономические реформы и приватизировать государственные активы, что повлечет за собой реструктуризацию всех производственных процессов, а также массовые сокращения административного и рабочего персонала дотационных предприятий. Естественно, работников госпредприятий устраивает подход Лукашенко, несмотря на его халатное и наплевательское отношение к борьбе с пандемией коронавируса и неспособность сократить экономическую зависимость от России.

"Лукашенко – это ложь, лицемерие, хамство, наплевательство на закон и все самые низменные и гадкие человеческие качества, которые вызывают у нас бурю ненависти и возмущения. Но, одновременно, это и стабильные доходы, это привычный уклад жизни. За 26 лет его правления каждый протоптал для себя свою жизненную дорожку, научился зарабатывать, зная правила игры. Люди привыкли к зоне комфорта. Получается парадокс – люди голосуют за Светлану Тихановскую, чтобы успокоить совесть, но по-прежнему в глубине души хотят, чтобы все осталось как при Лукашенко", – объяснил настроения белорусского общества житель Минска.

По информации аналитика Артема Шрайбмана, даже белорусская оппозиция не стремиться к разрыву с Россией, так как выход из Евразийского экономического союза и потеря доступа на российский рынок сбыта приведет к остановке белорусской экономики, а 70% внешнего долга Беларуси приходится на РФ. По мнению эксперта, идею разрыва с РФ поддерживает всего 5-7% граждан, и для участников акций протеста не характерны антироссийские лозунги. Если участники Евромайдана выступали за отказ от вступления Украины в Евразийский экономический союз и поддерживали интеграцию в ЕС и НАТО, то протестующие в Беларуси хотят лишь смены правящего режима при сохранении существующего внешне- и внутриполитического курса.

Фактор военных

Существенным ресурсом Лукашенко в борьбе с оппозицией, как и у венесуэльского диктатора Мадуро, является лояльность со стороны милиции и армии. Наши собеседники из Минска сходятся во мнении, что в Беларуси у силовиков, по сравнению с представителями других профессий, положение привилегированное. Лукашенко сделал правоохранителей и военных опорой своего режима, предоставил им различные льготы, прибавки к зарплате, обеспечил квартирами. Уход Лукашенко из политики наименее выгоден силовикам, поэтому они и воспринимают оппозицию в качестве угрозы для своего благосостояния.

Например, белорусские милиционеры могут получить льготный кредит для строительства или ремонта жилых помещений, им компенсируют использование личного автомобиля в служебных целях. Они могут бесплатно пользоваться медицинскими услугами в специализированных больницах, получать определенные лекарства, ездить отдыхать в санатории и на курорты даже после выхода на пенсию. Члены семей правоохранителей могут получить бесплатное жилье из расчета 20 квадратных метров на человека.

Вмешательство России

После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 16 августа, Лукашенко анонсировал, что Россия при первом же запросе окажет ему всестороннюю помощь для обеспечения безопасности в Беларуси. Также он заговорил об управляемых извне цветных революциях. Лукашенко заимствует манеру поведения у поддерживаемого Россией венесуэльского диктатора Мадуро, который неустанно рассуждает о вмешательстве США во внутренние дела южноамериканской страны. Александр Григорьевич аргументирует целесообразность военной помощи РФ на случай вторжения НАТО на фоне протестов. Но его беспокойство вызывает наличие военных из стран-членов Североатлантического альянса в Польше и Литве, которые регулярно проводят учения (к примеру, в этом году на территории Польши проходили совместные с США военные учения "Защитник"). На самом же деле военное присутствие НАТО в этих странах связано с политикой сдерживания агрессии России на восточном фланге.

Мнимая угроза со стороны НАТО нужна Лукашенко и Путину для того, чтобы направить в Беларусь внутренние войска и полицейский спецназ РФ в рамках механизма ОДКБ, если протесты перерастут в антиправительственное вооруженное восстание. Согласно уставу ОДКБ, военная помощь стране-члену может быть оказана в случае внешней агрессии. Лукашенко дает понять сторонникам оппозиции, что если они попытаются оказать сопротивление ОМОНу, начнут строить баррикады и жечь шины, тогда ими займется Россия.

Россия же может пойти на такой шаг, чтобы усилить зависимость режима Лукашенко в сфере безопасности и взамен добиться от него согласия на интеграцию Беларуси в состав РФ. Аналитик Артем Шрайбман считает, что российское правительство не будет направлять войска в республику, чтобы не настраивать против себя белорусское общество. Однако не стоить забывать о том, что в Кремле абсолютно ровно отнеслись к росту русофобии в украинском обществе вследствие агрессии на востоке Украины. Так что если того потребуют обстоятельства, РФ введет войска в Беларусь, и российское общество отнесется к этому спокойно. Ведь даже среди молодых россиян в возрасте до 30-ти лет существует стереотип, что после свержения режима Лукашенко и прихода к власти оппозиции последует размещение на территории Беларуси военных баз НАТО, ухудшение экономической ситуации, а также полномасштабная гражданская война с этническими чистками и притеснениями на религиозной почве.

Не лучшим образом для участников протестов в Беларуси складывается ситуация на Западе. Евросоюз занят преодолением негативных экономических и гуманитарных последствий от пандемии коронавируса, а США - урегулированием своего политического кризиса накануне президентских выборов. Максимум, на что готов пойти Запад, так это на персональные санкции в отношении Лукашенко и других белорусских чиновников. Однако ограничительные меры против белорусских властей вводились и в нулевых годах, но не привели к демократизации или смене власти в стране.

Судя по всему, белорусской оппозиции будет непросто добиться смены политического режима.





Ранее журналисты "Комментариев" разбирались, как Беларуси удалось спасти свою экономику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!