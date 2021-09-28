Визы в Польшу хотят выдавать компании со связями в РФ

В Польше на крупнейшем рынке для украинских трудовых мигрантов — дефицит кадров. По данным статистического ведомства страны, количество вакансий на конец июня достигло почти 145 тысяч и увеличилось за год на 75%. Только в апреле-июне появилось 35 тысяч новых рабочих мест, а это на 78% больше, чем за такой же период 2020 года. Фактически ситуация еще сложнее.

Работа в Польше - фото из открытых источников





Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина отметила, что, по имеющимся данным, соседней стране не хватает до 6 млн работников.





Как же решить эту проблему?





Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник ожидает рост спроса в Польше на работников из Украины.



"Конкуренция за трудовых мигрантов усилится, что может позитивно отразиться на зарплате и условиях работы", — отметил специалист. По его словам, в ближайшее время рекрутинговые агентства будут активнее искать сотрудников в Украине.





Его слова подтверждает обычный мониторинг украинских СМИ. В последний месяц появилось намного больше материалов, как искать работу в Польше. Чаще стали появляться и новости рекрутинговых компаний. Украинцам без знания языка и образования обещают зарплаты от 500 до 1000 евро, а квалифицированным кадрам — от 1000 до 1500 в месяц. Говорят, что дружелюбные соседи ждут всех: от сезонных рабочих и грузчиков до поваров и водителей. Для "белых воротничков" есть возможность устроиться инженерами, маркетологами, специалистами IT, экономистами и финансистами. Чем вызван такой бум?





Трудовая рокировка



Польский рынок труда восстанавливается после пандемии благодаря мерам поддержки государства, которое, в отличие от Украины, снижает налоги для бизнеса, считает Татьяна Пашкина. Народный депутат, член депутатской группы межпарламентских связей с Польшей Юрий Камельчук поясняет ситуацию поддержкой ЕС.





"В условиях карантина Евросоюз начал активное вливание средств в Польшу. Финансирование происходит наравне со всеми другими европейскими странами, поэтому именно сегодня и без того развитая экономика Польши получила еще один шанс на взлет. Сейчас страна должна закрыть множество вакансий, ведь поляки мигрируют в Германию и другие страны с высоким уровнем жизни и зарплаты", — сказал он в комментарии.



Татьяна Пашкина добавляет, что польские компании думают на перспективу и переходят на долгосрочные контракты, поэтому заранее открывают вакансии. Украинские трудовые мигранты, а это в основном мужчины 29-39 лет, начинают оседать в Польше: покупают тут недвижимость, перевозят семьи. "Бегут" из Украины из-за экономической ситуации и уровня медицинского обслуживания, который стал особенно ощутимым в период эпидемии COVID-19.





При этом заменить трудовых эмигрантов некем. Украинское законодательство очень жёсткое, поэтому большинство гостей из стран Центральной Азии работают у нас нелегально или в сервисах, не требующих оформления: онлайн-такси и доставке.







"Больше всего трудовых мигрантов у нас турок из-за "Большого строительства", в котором участвуют турецкие компании", — пояснила эксперт.



Юрий Камельчук уверен, что власть в такой ситуации должна попытаться сохранить трудовые ресурсы. По его мнению, украинцы могут закрыть вакансии в Польше, но это негативно отразится на украинской экономике.





"Поэтому Министерство экономики и Кабинет министров должны сделать все возможное, чтобы остановить трудовую миграцию. Но не с помощью уговоров и запугивания, а повышая зарплаты и обеспечивая украинцев работой", — добавил он.



Хотя, кажется, сохранить рабочую силу Украине поможет сама Польша.





Риск — благородное дело?





Адвокат, кандидат юридических наук, голова адвокатского объединения "Войченко і Дульский" Сергей Войченко обратил внимание на новости о проблемах, с которыми сталкиваются наши сограждане в Польше.





"Украинцы уже не так охотно едут в Польшу, понимая, что можно не только ничего не заработать, но и потерять здоровье", — сказал он.



По словам Сергея Войченко, сами "заробитчане" говорят, что в Украине можно заработать немного меньше, зато жить с семьей. Проблемы для трудовых мигрантов могут возникнуть и с выдачей виз в связи с попыткой Польши замкнуть процесс обработки анкет на одну из местных рекрутинговых компаний. Это вызвало протесты других участников рынка, опасающихся монополизации.





"Уже больше трех месяцев длятся разбирательства вокруг тендера по выбору визового оператора. Насколько я знаю, контракт действующего визового центра истекает в октябре. Куда украинцы будут нести документы — не понятно", — пояснил Василий Воскобойник.





Татьяна Пашкина уверена, что первым, кто начнёт возмущаться, если поток рабочих рук из Украины застопорится, будут польские предприятия.





"Если возникнут проблемы, работодатели с польской стороны потрусят свое правительство — кому-то будет не до смеха", — сказала она.





По мнению эксперта, если повторно объявят победителем консорциум с участием польской рекрутинговой компании, то придется закрывать ее бизнес по посредничеству в трудоустройстве. Другим вариантом будет отмена тендера и проведение нового отбора уже без участия рекрутеров для избегания конфликта интересов.







"Почему поляки затягивают? Возможно, не могут пересчитать, возможно, принимают решение об объявлении нового тендера. Все же там были вопросы по наличию коррупционных связей в компании-победителе. Результаты тендера отменили. Подтвердятся ли там коррупционные связи? Это вопрос польской стороны, их правоохранителей", — отметил Сергей Войченко.



Есть еще один сюжет в этой истории, о котором стоит рассказать.





Последний русский





В июне польское посольство отобрало в качестве визового оператора альянс компаний Personnel Service (Польша) и TLScontact французской группы Teleperformance. СМИ писали о российском бизнесе и связях "куратора" польского рекрутера — миллиардера Томаша Мисяка. Но, как оказалось, и вторая часть консорциума также имеет российские связи. Teleperformance Ukraine входит в объединение из трех стран со штабквартирой в Москве. А TLScontact упоминался в якобы скандале с попытками использования российской разведки.





Некоторые эксперты призывают не переоценивать интерес страны-агрессора к данным украинских трудовых мигрантов в Польшу. Мол, личную информацию можно негласно получить из базы любого банка или соцсети. Возможно, это и так, но игнорировать факты было бы неосмотрительным.



В то же время большинство специалистов сходятся в одном. Мотивы в тендере по выбору визового центра для польских консульств в Украине могут быть разными. Но результат оказался идентичным: вместо консолидации рынка для привлечения украинских трудовых мигрантов и обеспечения экономического роста Польши усилились антипольские настроения и конфликты в рекрутинговой сфере соседней страны. В результате есть риски, что вакансии в польских компаниях будут только увеличиваться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!