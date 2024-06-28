Рынок природного газа в Европе: в каких странах бытовые потребители платят больше всего

После полномасштабного вторжения России в Украину цены на электроэнергию и природный газ резко выросли на европейском континенте, достигли своего пика в конце 2022 года и стабилизировались в первой половине 2023 года. В 2024 году стоимость природного газа в Европе продолжает снижаться, хотя такая тенденция не повлияла на цены для бытовых потребителей. Объясняется это тем, что некоторые страны уже заморозили меры поддержки, которые предлагали домохозяйствам после резкого подорожания голубого топлива.

Европейские страны с самыми высокими ценами на газ для населения

Где в Европе бытовые потребители платят больше всего?

ЕС, сообщество охватывающее большинство стран континента, в 2024 году выглядит более готовым к зиме, поскольку в значительной степени были заменены российские энергоносители, но стоит отметить, что существует разница между ценами на электроэнергию и природный газ между отдельными странами как внутри блока, так и за его пределами.

Согласно данным Евростат, средние цены на природный газ для домохозяйств в первой половине 2024 года были самыми низкими в Венгрии (0,32 евро за 1 м3 природного газа), Хорватии (0,40 евро) и Словакии (0,55 евро), а самыми высокими Нидерландах (2,36 евро), Швеции (2,09 евро) и Дании (1,56 евро).

Средний показатель по ЕС составил 1,13 евро. В восьми странах-членах ЕС цены на газ были выше, чем в среднем по ЕС, что свидетельствует о том, что домохозяйства в этих странах платили гораздо больше.

Самые низкие цены на газ были у Турции (0,24 евро), если учитывать страны-кандидаты на вступление в ЕС. В отличие от цен на электроэнергию цены на природный газ в странах-кандидатах не были самыми дешевыми, о чем свидетельствуют такие страны, как Северная Македония (1,0 евро) и Босния и Герцеговина (0,56 евро).

В первой половине 2024 г. в Нидерландах были самые дорогие цены на электроэнергию и природный газ в ЕС.

Для сравнения, цена 1 м3 природного газа для населения в Украине в 2024 году составляет 7.96 грн. или 0.19 евро без учета расходов на транспортировку.

Ценовая ситуация на рынке газа оказывает прямое влияние на стоимость потребления газа для бытовых потребителей. В странах, где цены на газ традиционно выше, бытовые потребители испытывают значительную нагрузку на свои бюджеты.

Факторы, влияющие на цену природного газа в Европе

Ценовая политика в каждой стране Европы формируется под влиянием разных факторов, включая:

– Налоговую политику – экологические налоги и налоги на углерод могут значительно увеличивать стоимость газа.

- зависимость от импорта – страны, импортирующие большую часть своего газа, уязвимы к колебаниям мировых цен.

- Инфраструктурные расходы – развитие и содержание инфраструктуры также влияет на цены для конечного потребителя.

- политику обеспечения энергобезопасности – инвестиции в диверсификацию источников и увеличение энергетической независимости могут способствовать росту цен.

На фоне глобальных усилий по декарбонизации и переходу к возобновляемым источникам энергии цены на природный газ будут продолжать играть ключевую роль в формировании энергетических стратегий европейских стран. В то же время, бытовые потребители в странах с высокими ценами на газ сталкиваются с вызовами, требующими от правительств разработки эффективных механизмов социальной защиты и поддержки.

Стабилизация рынка природного газа в Европе и роль в этом украинских газохранилищ

Рынок природного газа в Европе в первом квартале 2024 продемонстрировал признаки стабилизации после длительного периода волатильности и неопределенности. Высокие уровни запасов в европейских газохранилищах к концу зимы стали ключевым фактором, способствующим снижению потребительского спроса на летний период 2024 года. В частности, фьючерсы TTF на ближайший месяц показали минимальный уровень стоимости с апреля 2021 г., что является свидетельством ослабления геополитических напряжений и влияния теплой погоды в Северо-Западной Европе. В первом квартале 2024 года базовые цены на природный газ ICE Endex TTF в среднем составили 27,56 евро/МВт·ч, что свидетельствует об определенном снижении напряженности на рынке.

Одним из определяющих факторов в поддержке высоких уровней запасов газа в Европе стало использование украинских газохранилищ. Более 160 международных энергетических компаний из 32 стран мира выбрали украинские подземные хранилища для хранения своих запасов (по данным Argus Media). Это позволило снизить риски в первой половине зимы и обеспечить более размеренное использование запасов в Северо-Западной Европе.

К сожалению, в конце марта Украина столкнулась с проблемами, связанными с повреждением газохранилищ в результате российских атак. Эти события вызвали опасения по поводу уязвимости украинской инфраструктуры, однако не стали препятствием для дальнейшего использования хранилищ для закачки газа.

Спред между летними и зимними ценами на природный газ значительно сузился, что уменьшает возможность для широких сезонных колебаний. Это, в свою очередь, снижает риск большой волатильности цен и способствует общей стабилизации рынка. Цены на зиму 2024/2025 годов на момент марта 2024 года были значительно ниже по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об уменьшении ожиданий высокого спроса и возможном снижении цен.

Политика расширения использования украинских газохранилищ для международных нужд демонстрирует эффективность в обеспечении стабильности европейского рынка природного газа. Это не только способствует поддержанию высоких уровней запасов, но и уменьшает зависимость Европы от внешних поставщиков, в частности, в условиях геополитических вызовов. Украина, оставаясь важным игроком на европейском энергетическом рынке, продолжает играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности континента.

Обзор рынка природного газа в Европе: прогнозы аналитиков

На фоне сохранения высокого уровня запаса природного газа в Европе, роста рисков безопасности украинских газохранилищ и относительно узких спредов между летними и зимними ценами рынок природного газа в Европе вступает во вторую половину 2024 года с определенными ожиданиями.

Аналитики прогнозируют, что спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе будет ниже, чем в прошлом году. Это, вероятно, будет удерживать летние цены на газ под давлением. Чтобы минимизировать риски, связанные с возможными резкими похолоданиями следующей зимой, Европе важно заполнить свои газохранилища до максимума летом, а также частично воспользоваться украинскими хранилищами.

В мае 2024 года возобновилась работа газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию со странами Балтии. После временного отключения в октябре 2023 г. Финляндия стала "энергетическим островом", но благодаря совместным усилиям участников рынка зимний период прошел без серьезных проблем, обеспечив надежные поставки газа. Восстановление газопровода нормализует потоки между Финляндией и странами Балтии, улучшив баланс поставок и спроса.

В целом страны Европы в ближайший год могут рассчитывать на повышение стабильности и безопасности газового рынка благодаря возобновлению работы газопровода Balticconnector. Эти факторы вместе с высокими запасами газа и стратегией по заполнению газохранилищ должны обеспечить Европе стабильность в ближайшие месяцы и готовность к предстоящему отопительному сезону.