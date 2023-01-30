Сложные выборы: что ждет Украину после смены власти в Болгарии и Словакии

В Болгарии досрочные парламентские выборы скорее всего состоятся в апреле, как сообщает президент Румен Радев. Политический кризис в беднейшей стране ЕС приобрел новый виток в июне 2022 года, после выхода из правящей коалиции партии "Есть такой народ" и последовавшего вотума недоверия правительству Кирилла Петкова со стороны ГЕРБ и других оппозиционных политических сил.



Выиграет ли Россия от выборов в Болгарии и Словакии

По схожему сценарию развивается политический кризис в Словакии. В декабре 2022 года 78 парламентариев проголосовали за вотум недоверия правительству Эдварда Хегера. В конституцию Словакии даже пришлось внести поправку, согласно которой для проведения внеочередных выборов достаточно голосов 76 вместо 90 депутатов. Правящие партии выступают за проведение выборов в конце сентября, в то время как оппозиция настаивает на более ранних сроках, в мае или в июне. Комментарии разбирались в причинах политической нестабильности в Болгарии и Словакии, отношении противоборствующих партий к российско-украинской войне. Ведь от результатов выборов будет зависеть кто войдет в состав новых правительств Болгарии и Словакии и какой позиции они будут придерживаться касательно предоставления военной помощи ВСУ, антироссийских санкций и по вопросам сотрудничества с Украиной по линии ЕС и НАТО.

Каковы причины политического кризиса в Болгарии

За последние два года в Болгарии парламентские выборы проводились четыре раза и ни одно из правительств не смогло продержаться у власти продолжительное время. Не решила проблему отставка премьер-министра и лидера партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисова, чье правительство обвинялось в коррупции, нецелевом освоении средств из госбюджета и фондов ЕС, ограничении свободы слова, нарушении власти закона. После проведения досрочных парламентских выборов в апреле и июле 2021 года ни популистская партия "Есть такой народ" музыканта Слави Трифонова, ни левоцентристская "Социалистическая партия Болгарии" Коронелии Ниновой, ни партия ГЕРБ, не смогли сформировать жизнеспособные правительства.

Подвешенной ситуацией в стране воспользовались болгарские предприниматели и выпускники Гарварда Кирилл Петков и Асен Василев, которые занимали посты министров экономики и финансов в переходном правительстве. Они пошли на досрочные парламентские выборы в ноябре 2021 года с собственным политическим проектом "Продолжаем перемены" и одержали победу. Новички в мире политики предстали в глазах болгарского общества в качестве прогрессивной альтернативы погрязшим в коррупции евроцентристам, мало чем отличающимся от них социалистам, оголтелым ультранационалистам и популистам.

Петков и Василев взяли пример с экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и сделали краеугольным камнем своей политической программы искоренение коррупции, борьбу с олигархатом и криминалитетом. Жители беднейшей страны ЕС рассчитывали, что "Продолжаем перемены" смогут навести порядок в стране. В феврале 2022 года премьер-министр Кирилл Петков передал в генпрокуратуру список болгарских граждан, подозреваемых в преступлениях. В марте 2022 года были арестованы экс-премьер Бойко Борисов, его советник по медиа вопросам Севдалина Арнаудова и бывший министр финансов Владислав Горанов. Хотя, Борисова освободили через сутки за неимением доказательств. Правительство Петкова отказался рассчитываться в рублях за российский природный газ и в дальнейшем прекратило его импортировать. Петков выступал за укрепление альянса с НАТО и вступление Болгарии в еврозону.

Однако, партия "Продолжаем перемены" набрала недостаточное количество голосов для формирования однопартийного правительства или крепкой коалиции, где бы играла фундаментальную роль. Петкову удалось сформировать правительство меньшинства с партиями "Есть такой народ", "Демократическая Болгария", "Социалистической партией Болгарией". Приходилось рассчитывать на поддержку оппозиционных партий в парламенте. Разношерстная коалиция оказалась ненадежной. В июне от Петкова и Василева отвернулся Трифонов, покинув коалицию вместе с четырьмя министрами. Борисов, будучи лидером крупнейшей оппозиционной партии организовал голосование по вотуму недоверия правительству меньшинства.

Правительство Петкова разрушили разногласия между членами коалиции. Трифонов раскритиковал решение Петкова разблокировать переговорный процесс о вступлении Северной Македонии в ЕС несмотря на существующие споры вокруг происхождения македонского языка, истории и обращения с болгарским меньшинством. Болгары отрицают самодостаточность македонского этноса. Петков согласился забыть об исторических спорах с македонцами, рассчитывая улучшить имидж Болгарии в ЕС и добиться ее включения в еврозону. Разногласия между партиями "Есть такой народ" и "Продолжаем перемены" существуют по вопросу импорта российского газа, при том, что Трифонов поддерживает Украину в конфликте с РФ.

Не исключено, что причиной крушения "антикоррупционной" коалиции стала жажда денег. Политолог Ивайло Динев полагает, что партия "Есть такой народ" вышла из коалиции из-за того, что подконтрольное ей министерство регионального развития не получило 2 млрд долларов в качестве дополнительного финансирования. Петков считает, что партия Трифонова, хотела освоить данную сумму через госорган. Не стоит забывать, что распад коалиции прежде всего отвечал интересам оппозиции и что предложили Трифонову в обмен на демарш остается загадкой. На последних досрочных парламентских выборах в октябре 2022 года больше всего голосов набрала партия ГЕРБ, хоть ей и не удалось сформировать правительство.

Каковы причины политического кризиса в Словакии

Правящая в Словакии с марта 2020 года правоцентристской коалиция партий "Обычные люди и независимые личности" (OĽaNO) Игоря Матовича, "Свобода и солидарность" (SaS) Ричарда Сулика, "Мы семья" Бориса Коллара и "Ради людей" Вероники Ремизовой распалась из-за разногласий между ее участниками, скандалами и управленческими просчетами. Аналитик "Фонда Фридриха Науманна" Андерс Мертцлуффт полагает, что в корне политического фиаско правительства Эдуарда Хегера лежит скандальность, раздутое эго лидера OĽaNO Игоря Матовича, который занимал посты премьер-министра и министра финансов.

В июле 2020 года Матович оказался в эпицентре скандала вокруг его магистерской работы, которая оказалась плагиатом, что подтвердили в Университет Коменского в Братиславе. В марте 2021 года харизматичному лидеру OĽaNO пришлось уступить премьерский пост своему однопартийцу Эдуарду Хегеру из-за более серьезного скандала – закупки без согласования с партнерами по коалиции 200 тыс. доз российской вакцины Sputnik V, которая не была сертифицирована в ЕС. Тогда в отставку ушел председатель парламентского комитета по европейским делам Томаш Валашек в знак протеста.

Не в пользу OĽaNO пошла неудачная попытка привлечь к уголовной ответственности бывшего премьер-министра и основателя оппозиционной социал-демократической партии SMER–SD Роберта Фицо, которого обвиняют в превышении государственных полномочий и коррупции. OĽaNO не хватило двух голосов во время голосования в парламенте, чтобы лишить Фицо депутатского мандата и затем арестовать. Окончательный удар по коалиции во главе с OĽaNO нанес министр экономики Ричард Сулик – самый жесткий критик Матовича. В сентябре 2022 года он ушел в отставку с поста министра экономики, а его партия SaS вышла из коалиционного соглашения. Затем SaS предложила проголосовать в парламенте о вотуме недоверия правительству Хегера, которое охотно поддержала партия SMER–SD и партии из ультраправого лагеря.

Смогут ли "друзья" Кремля прийти к власти в Болгарии и Словакии

Наиболее приемлемым для Украины исходом парламентских выборов в Словакии было бы сохранение у власти тех же партий, которые пока еще находятся у власти. Правительство Хегера поддерживает Украину в войне с Россией, о чем говорят поставки оружия из Словакии для нужд ВСУ. По данным Кильского института мировой экономики, Словакия занимает пятое место в мире по объемам военной помощи Украине по отношению к ВВП. С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, словаки поставили украинцам 8 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 (планируется поставка еще 16 единиц), стрелковое оружие, снаряды к РСЗО "Град", 6 вертолетов Ми-17, Ми-2, машину для разминирования Bozena. Проводились переговоры о передаче Украине 30 советских боевых машин пехоты (БМП-1), истребителей МиГ-29 в обмен на передачу Словакии танков Leopard 2 из Германии и истребителей F-16 из США в качестве компенсации.

Однако, шансы у правительства Хегера сохранить власть после внеочередных выборов невелики. По данным исследования EURACTIV, партию OĽaNO поддерживают 7,5% избирателей, SaS – 9,5%, а другие коалиционные партии – еще меньше словаков. Гораздо выше рейтинги у оппозиционных социал-демократических партий HLAS–SD (20%), SMER–SD (16%), либеральной партии "Прогрессивная Словакия" (11%). Правоцентристскую партию "Христианские демократы" ультранационалистическую партию "Республика" поддерживают по 6% словацких избирателей. Будет ли новое словацкое правительство продолжать поставлять Украине оружие и участвовать в антироссийских санкциях зависит от состава будущей коалиции.

Крайне нежелательно возвращение к власти в Словакии партии SMER–SD. Роберт Фицо – это типичный конъюнктурщик, он подстраивается под обстоятельства и готов заключить сделку с дьяволом ради своей выгоды. Сейчас он заигрывает с ультранационалистами и вдался в критику НАТО, выступает категорически против поставок оружия в Украину и оправдывает вторжение России, считая, что спецоперация была необходима для обеспечения ее безопасности и предотвращения угрозы со стороны США. Фицо уже пообещал, что если придет к власти, то Украина не получит ни единого патрона.

Вряд ли Киев сможет о чем-либо договориться с Братиславой, если в состав новой коалиции войдет ультраправая партия "Республика". В ноябре 2021 года лидер партии "Республика" и депутат Европарламента Милан Ухрик не поддержал резолюцию о признании России спонсором терроризма, а его однопартиец Милан Мазурек отрицает тот факт, что Россия обстреливает ракетами Украину и называет видео доказательства "постановкой", обвиняет правительство Хегера во втягивании Словакии в войну. По данным опроса GLOBSEC, 55% электората "Республики" симпатизируют РФ в войне с Украиной.

Определяющую роль в том какой позиции по российско-украинской войне будет придерживаться новое правительство Словакии сыграет бывший премьер-министр Петер Пелигрини, который откололся от SMER–SD и пойдет на выборы с партией HLAS–SD. Ему пророчат кресло главы правительства. Пелигрини придерживается неоднозначной позиции по Украине. С одной стороны, он осудил вторжение РФ в Украину как грубое нарушение международного права и в период своего премьерства не препятствовал ужесточению антироссийских санкций со стороны ЕС. С другой стороны, Пелигрини ставит под сомнение эффективность антироссийских санкций, которые, по его мнению, принесли ущерб Словакии, повлекли за собой сокращение объемов торговли с Россией.

Если на выборах больше всего голосов наберет партия HLAS–SD, то Пелигрини первым получит мандат на формирование правительства. Если он заключит сделку с Фицо и Ухриком, тогда Словакия прекратит поставки оружия в Украину. Компромиссный для Украины вариант, если Пелигрини договориться о партнерстве с партиями из правительства Хегера, а также с ныне оппозиционными политическими силами "Прогрессивная Словакия" и "Христианские демократы", которые критически относятся к вторжению РФ в Украину и поддерживают военное присутствие подразделений других стран-членов НАТО на своей земле.

Что касается Болгарии, то вероятность прихода к власти политических сил, симпатизирующих России невелика. Неконструктивной является позиция консервативной партии "Возрождение" Костандина Костандинова, который выступает за сближение Болгарии и России, выход из ЕС и НАТО. Костандинов отрицает угрозу со стороны российских военных для Одессы и выступал против эвакуации работников болгарского генконсульства. Он весьма лестно отзывался в адрес российских оккупантов и сепаратистов ДНР, которые эвакуировали болгарских граждан с судна "Царевна" в порту Мариуполя. В Болгарии Костандинов имеет репутацию "российского шпиона", а Украина запретила въезд членам партии "Возрождение" на десять лет. Еще один "русофил", лидер партии "Болгарский восход" Стефан Янев отрицает сам факт того, что в Украине идет война, развязанная РФ. Тем не менее, политик поддерживает поставки оружия ВСУ при условии, что взамен Болгария получит современное оружие, отвечающее стандартам НАТО.

Однако, у партий "Возрождение" и "Болгарский восход" не достаточно высокий уровень поддержки в болгарском обществе. На последних парламентских выборах в октябре 2022 года за них в совокупности проголосовали 14,3% избирателей, в то время как за ГЕРБ – 24,48% болгар, за "Продолжаем перемены" – 19,52%. Даже болгарские социалисты, которые традиционно критикуют антироссийские санкции, не препятствовали поставкам оружия в Украину. Однако, Костандинов и Янев могут быть использованы в интересах Бойко Борисова, который уже имел опыт формирования коалиционных правительств с ультраправыми. Хотя, в нынешней ситуации ГЕРБ не желательно портить репутацию среди партнеров по НАТО и ЕС, поскольку взгляды русофилов в корне противоречат внешнеполитическим ориентирам оппозиционной партии и объективной реальности. Ведь Россия представляет угрозу Европе.

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