Мутные воды Беларуси: как Лукашенко борется с оппонентами и влиянием России

Со второй половины прошлой недели в Минске наблюдалось резкое ухудшение качества питьевой воды, в которой каким-то образом оказались нефтепродукты. Целые дома пришлось отключить от подачи воды. Это совпало с арестами оппозиционных белорусских ютуб-блогеров, возбуждением уголовных дел в отношении ранее задержанных активистов. Разрозненные события являются единым целым в информационной войне, которую президент Александр Лукашенко ведёт против своих оппонентов накануне президентских выборов 9 августа. Политик стремится всеми возможными способами переизбраться на шестой срок подряд и подавить выступления оппозиции.



Белорусская избирательная кампания во всей красе – в обзоре журналистов "Комментариев".

Беларусь в канун выборов: проблемы режима Лукашенко

Критика режима Лукашенко усилилась в условиях пандемии коронавируса, к которой система здравоохранения Беларусь оказалась неподготовленной. Вирусом заразились свыше 60 тыс. белорусов, но Лукашенко преуменьшает угрозу и не вводит в стране карантин. По репутации Лукашенко бьёт непростая экономическая ситуация. Снижение мировых цен и спроса на нефть негативно отразились на нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли. Отсутствуют крупные заказы на продукцию машиностроения, основным рынком сбыта которой является РФ. Работников минских промпредприятий отправляют в отпуска за свой счет. Негативную роль сыграло сокращение поставок нефтепродуктов из России, которые с наценкой перепродавались белорусскими посредниками в Украину и Европу. Среди минчан существуют опасения насчёт безопасности построенной россиянами Белорусской атомной электростанции, грядущего роста цен и тарифов на электроэнергию и внешней задолженности, которую нужно погашать.

Информацию о белорусских проблемах разносят различные блогеры. Автор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик собрал 175 тыс. подписчиков. На своём канале Лосик освещал проблемы коронавируса, загрязнения воды и создал рубрику с фото с армейских билетов белорусских военных с записками с критикой в адрес Лукашенко. Это вписывается в цели белорусской оппозиции, которая пытается переманить силовиков на свою сторону, которые в массе своей поддерживают режим Лукашенко. Лидер "Объединенной гражданской партии" Николай Козлов призвал белорусских военных не подавлять протестные выступления и не помогать Лукашенко сохранить власть.

Кандидат в президенты Виктор Бабарико предложил собрать подписи в поддержку проведения референдума о возвращении к Конституции 1994 г. (нужно 450 тыс. подписей граждан). По мнению кандидата, необходимо сделать основой белорусской экономики малый и средний бизнес. Вернуть первоначальную редакцию Основного закона хочет другой кандидат в президенты, ютуб-блогер Сергей Тихановский. Неудивительно, почему Тихановского арестовали в мае, а Бабарико в июне. Лукашенко не желает потерять широкие полномочия и скрывает свои рейтинги. СМИ не разрешено публиковать результаты соцопросов об отношении граждан к власти. Однако, блогеры распространяют слухи о том, что Лукашенко поддерживает не более 3% белорусов.

По мнению белорусского блогера Марата Минского, Лукашенко устранил принцип разделения властей, устранил сдержки и противоречия, существовавшие в Основном законе до его прихода к власти. По итогам референдума 1996 г. были расширены полномочия президента, у него появилось право объявлять референдумы, назначать министров. А на плебисците 2004 г. Лукашенко получил право избираться на пост президента неограниченное количество раз, в то время как срок каденции был увеличен на до пяти лет. Сейчас Бабарико и Тихановский находятся под арестом, но по информации руководителя аналитического центра "Стратегия" Леонида Заико, в Минске продолжается сбор подписей в поддержку альтернативных кандидатов.

Беларусь в канун выборов: отвлечение общества от политики

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили полагает, что белорусская власть могла намеренно спровоцировать водный коллапс, чтобы переключить внимание жителей столицы с одной проблемы на другую, отвлечь от чрезмерно активной деятельности оппозиции.

"Это сработало. Люди разбирают воду в магазинах и стоят за ней в очередях с бидонами у автоцистерн. Некоторые минчане сидят без воды уже три дня несмотря на жару. На уровне слухов распускаются различные абсурдные теории. Поначалу были версии, что вода пахнет хлоркой. Затем появилась теория о том, что причиной загрязнения воды топливом является то, что многие люди стали выезжать на природу к водоемам", - рассказывает эксперт.

Кухалейшвили акцентирует внимание на том, что качество воды в Минске ухудшилось 24 июня, когда президент Беларуси Александр Лукашенко находился в Москве на ранее перенесённом военном параде в честь 75-й годовщины Дня Победы.

"Таким образом белорусский лидер хотел продемонстрировать свою незаменимость, дать понять своим избирателям, что в его отсутствие якобы никто не может решить даже такие локальные вопросы как водообеспечение столицы. Лукашенко подверг критике белорусских чиновников и заявил, что их как малых детей нельзя оставить на минуту, подчеркнул, что при критике диктатуры, её начинают хвалить после решения тяжелейшей проблемы", - рассуждает политолог.

Пока внимание СМИ было приковано к проблеме с водой, были возбуждены уголовные дела в отношении Игоря Лосика, которого арестовали 25 июня, и ещё троих ранее задержанных блогеров: Владимира Неронского, Владимира Цыгановича, Сергея Петрухина. Блогеры помогали освещать проблему, связанную с арестом Сергея Тихановского, которого впоследствии требовали освободить Евросоюз и Amnesty International. Также 25 июня арестовали активиста организационного комитета по созданию партии "Народная Грамада" Сергея Спариша.

В нынешних условиях Лукашенко не выгодны новые санкции ЕС. Он категорически против возвращения к конституции редакции 1994 г., приватизации крупных промпредприятий. В качестве альтернативы предлагает провести в ближайшие два года третий референдум о внесении поправок в Конституцию о перераспределении полноты власти между правительством, парламентом, президентом и передаче больших полномочий чиновникам областного и районного уровня. Ответственность за проблемы в стране Лукашенко переложил на правительство Сергея Румаса, которое отправил в отставку в начале лета, а на должность премьер-министра назначил Романа Головченко, бывшего председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Беларусь в канун выборов: московский след

Руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико считает, что загрязнению воды в Минске под силу российским спецслужбам. Заико уверен, что в Кремле относятся к Лукашенко как к списанному материалу и он создаёт слишком много проблем. Возможно, с помощью данной диверсии российские власти хотели ещё больше подорвать авторитет белорусского лидера. Россиянам стало слишком сложно договариваться с Лукашенко по вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере. Лукашенко требует от россиян продавать Беларуси нефть и природный газ по внутрироссийским ценам, что не выгодно россиянам в условиях экономического кризиса. Беларусь стала закупать американскую и аравийскую нефть.

Лукашенко не спешит идти по пути интеграции с Россией в рамках договора о Союзном государстве, подписание которого сам инициировал в 1999 г. Белорусский президент поручил новому правительству Головченко искать пути сокращения экономической зависимости от России, новые направления экспорта. Эксперт "Украинского института будущего" Игар Тышкевич допускает, что Беларусь будет идти на сближение с Китаем и использовать отношения с этой страной в качестве противовеса влиянию России и Запада на белорусскую политику.

В своих последних заявлениях Лукашенко обвинил Россию и Польшу во вмешательстве в избирательную кампанию Беларуси. Если к Польше тяготеют белорусские либералы, чьи акции протеста Лукашенко систематически подавлял силой, то в России он видит реальную угрозу для своего президентства. В 2016 г. были проведены аресты пророссийских блогеров Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, которые печатались в российских СМИ. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает одной из причин смены правительства в Беларуси то, что Россия воспринимала бывшего премьер-министра Сергея Румаса как человека, с которым можно вести переговоры на том уровне, на котором уже не мог Лукашенко.

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, Лукашенко арестовал своего оппонента Бабарико из опасений, что он может быть связан с Москвой. Мол, оппозиционер двадцать лет возглавлял "Белгазпромбанк" – дочернюю компанию российского "Газпрома". Он имеет вторую по численности инициативную группу (9 тыс. чел.) после Лукашенко (11 тыс. чел.).

"Бабарико считает, что Беларусь должна проводить независимую внешнюю политику и не обозначает чётких приоритетов. Человек "Газпрома" пойдет на уступки России в спорах о ценах на энергоносители, согласится продлить после 2021 г. договора о присутствии российских военных в Вилейке и в Ганцевичах, а также не будет против строительства Союзного государства. Бабарико мог бы стать неким белорусским аналогом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который несмотря на антикоррупционную деятельность и определённую либерализацию не против сохранения российских военных баз в Гюмри и Эребуни и воздерживается от стремительного разворота внешней политики в сторону ЕС и НАТО", - говорит эксперт.

Кухалейшвили полагает, что Кремль заинтересован интегрировать Беларусь в состав РФ, с Лукашенко или без него, чтобы преподнести это в качестве достижения, равного по своему политическому значению аннексии Крыма. В условиях экономического кризиса вследствие пандемии коронавируса и антироссийских санкций президенту РФ Владимиру Путину нужны новые внешнеполитические победы для повышения своей популярности в российском обществе, которая в последнее время оставляет желать лучшего.

Напомним, в Сербии отгремели парламентские выборы, итоги которых уже известны. Журналисты "Комментариев" разбирались, что означает убедительная победа партии президента Александра Вучича, как в геополитическом контексте, так и в плане отношений Сербии и Украины.

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