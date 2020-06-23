Постоянство Вучича: последствия выборов в Сербии

В воскресенье, 21 июня, в Сербии состоялись парламентские и местные выборы. По результатам подсчёта голосов, убедительную победу одержала правоцентристская "Сербская прогрессивная партия" президента Александра Вучича, которая находится у власти с 2012 года. За неё отдали голоса 63,5% сербских избирателей (6,5 млн. чел.). Партия Вучича претендует на формирование парламентского большинства в 250-местном парламенте Сербии (Народная Скупщина).



Союзник "Сербской прогрессивной партии" в нынешнем правительстве, левоцентристская коалиция "Социалистической партии – Объединённая Сербия", набрала 10,7% голосов. Сербская оппозиция потерпела поражение – за политическую силу "Сербский патриотический альянс" (СПАС) бывшего ватерполиста Александра Сапича проголосовали 4% сербов (барьер для прохождения в сербский парламент составляет 3%). Результаты выборов в Сербии говорят о незыблемости позиций "Сербской прогрессивной партии" в силу стечения обстоятельств и, разумеется, они повлияют на региональные политические процессы.

Последствия выборов в Сербии: фактор коронавируса

Сербия – единственная страна в Европе, которая провела всенародное голосование в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Очередные парламентские выборы должны были состояться в апреле, но тогда их отложили. Сербский эпидемиолог Зоран Радованович считает, что правительство специально раньше положенного времени смягчило карантин в интересах проведения выборов. По его информации, в Сербии каждый день определяют сто новых случаев заражения, но ещё в мае были открыты рестораны, клубы и разрешили проводить футбольные матчи. По мнению врача, из-за выборов количество заболевших увеличится в разы. Сербские власти преподнесли предвыборный подарок представителям ресторанного бизнеса, сферы досуга, которые остались без работы в условиях карантина.

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили уверен, что выборы во время пандемии были проведены не случайно.

"Своим рискованным решением президент Вучич добился раскола среди оппозиционеров. Парламентские выборы бойкотировали "Альянс за Сербию", куда входят шесть политических сил, включая "Демократическую партию", а также "Гражданская платформа", "Вместе за Сербию". Они считают, что выборы проводятся с нарушениями. За несколько месяцев до выборов от "Демократической партии" откололась часть членов и основала партию "Объединённая Демократическая Сербия". Однако, раскрутить новую партию среди избирателей времени не хватило", - отмечает эксперт.

Не в пользу оппозиционеров сыграла низкая явка на выборах. По информации "Альянса за Сербию" избирательные участки посетили менее половины избирателей. То ли из-за бойкота выборов со стороны части оппозиционных партий, то ли из-за опасений сербов подхватить коронавирус, избирательные участки посетили лишь самые активные избиратели, которые в массе поддерживают Вучича. Имя президента было указано в бюллетени, хоть он не избирался в качестве депутата в парламент.

Последствия выборов в Сербии: информационная кампания

Сербское правительство сумело организовать масштабную информационную кампанию в интересах "Сербской прогрессивной партии" и с целью отвлечь внимание общества от насущных проблем. Политолог Белградского университета Душан Спасоевич считает, что обычных граждан больше всего волнуют экономические вопросы. В условиях пандемии коронавируса бизнес понёс убытки, а свыше полумиллиона сербов остались без работы. По мнению Спасоевича, власти акцентировали внимание на проблемах, объединяющих сербское общество, включая независимость сербского региона Косово, чтобы скрыть огрехи экономической политики.

Вучич преподносит свою партию чуть ли не как единственную политическую силу способную защитить суверенитет Сербии и рассчитывает на поддержку России и Китая. На 27 июня в Белом Доме запланирована встреча Вучича с президентом Косово Хашимом Тачи для обсуждения проблем двусторонних отношений при посредничестве американского президента. По мнению аналитика Института Брукингса Молли Монтгомери, стороны могут обсудить вопрос обмена территориями. Существует идея передачи Белграду населяемых преимущественно сербами северных районов Косово, в обмен на передачу под юрисдикцию Приштины территорий на юге Сербии, где компактно проживают албанцы.

По словам Георгия Кухалейшвили, сербский президент эффективно разыграл российскую и китайскую карту незадолго до проведения выборов. Так, в стране появились билборды со словами благодарности в адрес руководства Китая и России за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусом. Минобороны РФ доставляло в Сербию гуманитарную помощь на военно-транспортных самолётах, а Китай направил врачей на подмогу сербским коллегам. Представители "Сербской прогрессивной партии" создали впечатление, что поддерживают тесные связи с мировыми центрами силы, которые могут оказать Сербии любую помощь, в случае необходимости. Здесь стоит заметить, что Россия и Китай поддерживают территориальную целостность Сербии и не признают независимости Косово, в отличие от США и значительного количества стран-членов ЕС.

Последствия выборов в Сербии: украинский контекст

Георгий Кухалейшвили говорит, что по украинскому вопросу Вучич придерживается достаточно умеренной позиции. Мол, он не поддерживает аннексию Крыма, агрессию России на Донбассе. В то же время, Сербия воздерживается от участия в антироссийских санкциях Запада. Проблемным вопросом двусторонних отношений Украины и Сербии остаётся участие сербских наёмников в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

"Хотя, так уж сложилось, что разные части сербского общества поддерживают разные стороны конфликта на Донбассе из соображений экономической выгоды. В прошлом году появилась информация, что миномётные снаряды производства сербского предприятия "Курушик" поставлялись сербской фирмой "Техноремонт" польской компании Nattan, а затем реэкспортировались в Украину для нужд нашей армии. Тогда Вучич признал, что сербские мины могли оказаться в Украине в результате перепродажи", – рассказывает политолог.

Последствия выборов в Сербии: выгоды России и Китая

Кухалейшвили убежден: нахождение у власти Вучича и "Сербской прогрессивной партии" воспринимается Россией как гарантия того, что данная страна никогда не вступит в НАТО, как это произошло в случае с Черногорией и Северной Македонией. Формально, Вучич придерживается курса на интеграцию в ЕС, но в тоже время проводит военно-политическое сотрудничество с Москвой и сотрудничает с евразийскими структурами. В прошлом году Сербия подписала соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Кремль поставляет оружие сербской армии, иногда безвозмездно. Практикуются совместные военные учения. Белград использует Россию в качестве противовеса США и НАТО в споре вокруг Косово.

"Москва рассматривает Сербию в качестве плацдарма своих интересов на Западных Балканах. Потому россияне всячески "подкармливают" сербов, чтобы не допустить чрезмерно активного дрейфа на Запад. Через территорию Сербии проходит российский газопровод "Турецкий поток". По мнению Вучича, в казну Сербии будет ежегодно поступать 185 млн долл. от транзита российского природного газа. Через территорию Сербии газ будет поставляться в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово. Россия вложила 4 млрд долл. в сербскую экономику и в ближайшие два года планирует инвестировать ещё 500 млн долл. Компания "Российские железные дороги" проводит модернизацию железных дорог в Сербии, строит новые ветки", – поясняет Георгий Кухалейшвили.

Отношения с Сербией интересны Китаю в контексте реализации транспортно-инвестиционной инициативе "Один пояс, один путь". В рамках проекта, Китай скупает недвижимость, вкладывает деньги в инфраструктурные проекты на территории стран из разных регионов, чтобы укрепить своё влияние в мире. Китайцы инвестировали в строительство новой ветки метров в Белграде, новых дорог недалеко от столицы, модернизацию дорог возле границы с Северной Македонией. Китайская компания He Steel Group купила сербский меткомбинат Železara Smederevo за 46 млн долл.

Последствия выборов в Сербии: позиция ЕС

Для Евросоюза "Сербская прогрессивная партия" не лучший партнёр. ЕС прохладно относится к подписанию Сербией соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и видит в этом для страны препятствие на пути европейской интеграции. Брюссель настороженно относится к участию Белграда в инвестиционных проектах Пекина, ведь ЕС воспринимает Китай в качестве конкурента на международных рынках. Инициатива "Один пояс, один путь" будет использоваться китайскими властями в качестве рычага давления на правительства других стран, у которых есть кредитные обязательства.

ЕС более близки в идеологическом плане представители сербской оппозиции и лидер "Партии свободы и справедливости" Драган Джилас. Даже оппозиция призывает ЕС вмешаться в качестве посредника и оценить результаты выборов на предмет прозрачности. По мнению Джиласа, в Сербии целесообразно провести новые выборы. Другой вопрос, будет ли ЕС уделять внимание сербским выборам в условиях коронавируса и последовавшего экономического кризиса.

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