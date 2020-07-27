Протесты в Болгарии: кто мутит воду в коррупционном болоте Евросоюза

Уже более двух недель подряд в Софии сторонники оппозиционной "Болгарской социалистической партии" устраивают антиправительственные акции протеста. Социалисты требуют отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова из правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и генпрокурора Ивана Гешева, обвиняют их в коррупции. Демонстрации закончились столкновениями с правоохранителями 15 июля, но это не останавливает "Болгарскую социалистическую партию", которая продолжает выводить на улицу жителей столицы. Коррупция и внутриполитические проблемы Болгарии, обострившиеся в период пандемии коронавируса – не единственная причина протестов, учитывая интересы третьих стран.



Коррупционное болото Евросоюза

Протестующих поддерживает президент и бывший военный летчик Румен Радев, которого выдвинула в качестве кандидата на выборах 2016 года "Болгарская социалистическая партия" и "Альтернатива для болгарского Возрождения". Радев призвал устроить чистку правительства и антикоррупционных органов от мафии. Лидер "Болгарской социалистической партии" Корнелия Нинова считает, что правительство Борисова разворовало страну за годы нахождения у власти. Экономист и член "Болгарской социалистической партии" Румен Гечев убежден, что болгарская экономика неконкурентная из-за повальной коррупции, а судебная система неэффективна. По наблюдениям Гечева, в стране растет разрыв между богатыми и бедными. Данные Transparency International свидетельствуют о том, что в 2019 году Болгария, наряду с Румынией и Венгрией, вошла в тройку стран наиболее подверженных коррупции в Евросоюзе. Болгария находится на 74-м месте в мире по уровню восприимчивости к коррупции.

По оценкам Всемирного Банка, в какой-то степени заниматься бизнесом проще в постсоветских странах, таких как Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Россия, чем в Болгарии. Эксперты Юго-Западного университета "Неофит Рильски" Владислав Крастев, Ирина Атанасова и Благовеста Коюджинская-Давидкова считают, что бизнес несет существенные потери в Болгарии из-за проблемы коррупции, нестабильного экономического цикла. По их информации, в Болгарии сложно вести дела из-за высоких налоговых ставок, слишком частых изменений в законодательстве, сложных административных процедур, порядка получения заемных средств, непотизма, отвратительного состояния инфраструктуры.

По наблюдениям экспертов, самыми распространенными видами коррупции в балканской стране, исходя из опыта представителей бизнеса, являются откаты, налоговые махинации, уклонение от уплаты налога на добавочную стоимость (НДС), предоставление подарков и путевок госслужащим в обмен на услуги. В Болгарии распространено финансирование бизнесом политических партий взамен на предоставление государственных заказов или возможность влиять на принимаемые в стране политические решения.

Антикоррупционная деятельность правительства Борисова оставляет желать лучшего, учитывая то, что проворовались члены его команды и однопартийцы. В июне 2019 года в отставку ушел глава антикоррупционной комиссии Пламен Георгиев после того, как стало известно о том, что он приобрел роскошную квартиру площадью 186 квадратных метров по заниженной цене и не отразил это в налоговой декларации. В марте того же года из парламента Болгарии исключили депутата от партии ГЕРБ Цветана Цветанова, который совершил аналогичное преступление. В мае прошлого года в отставку ушел министр сельского хозяйства Румен Порожанов, которого подозревали в приобретении недвижимости по заниженной стоимости за деньги, выделенные Евросоюзом в качестве финансовой помощи.

Положение дел в Болгарии усугубляют негативные экономические последствия пандемии коронавируса. По информации председателя аналитического центра The Bridge Tank Джоэль Руэт, до конца 2020 года в Болгарии ожидается экономический спад на уровне 7,2%. По мнению аналитика, Болгария – беднейшая страна ЕС с уровнем ВВП на душу населения менее 9 тыс. евро, что на 20% меньше, чем в экономически нестабильной Греции. Руэт считает, что улучшению экономической ситуации в стране может поспособствовать привлечение иностранных инвестиций. Однако, проблема коррупции в Болгарии отталкивает иностранных инвесторов. С 2007 по 2018 годы приток иностранных инвестиций в Болгарию снизился с 31 млрд до 2 млрд долларов.

К слову, в Украине ситуация еще хуже, поскольку по уровню восприимчивости к коррупции мы находимся на 126-м месте, по данным Transparency International, а уровень ВВП на душу населения составляет 5374 долларов.

Протесты в Болгарии: непотизм президента

Впрочем, не стоит воспринимать болгарских социалистов в качестве борцов за справедливость, готовых подобно Робин Гуду наказать проворовавшихся чиновников и улучшить уровень жизни простых болгар. Акции протеста вскоре после проведения болгарскими правоохранителями обысков в администрации президента Румена Радева и ареста для допроса советника президента по вопросам безопасности Илии Милушева, секретаря по антикоррупционной деятельности Пламена Узунова в рамках расследований, связанных с коррупцией и разглашением секретной информации.

В январе 2020 года президент оказался в эпицентре политического скандала. По информации генпрокурора Ивана Гешева, существует запись телефонного разговора Радева с генерал-майором Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии Цанко Стойковым, в ходе которого они обсуждали запрос антикоррупционного органа предоставить документы о назначении в 2014 году гражданского лица, супруги президента Дессиславы Радевой в службу по связям с общественностью ВВС. В 2014-2016 годы Радев занимал должность командующего ВВС Болгарии.

Гешев считает, что расследование было заблокировано по инициативе президента, поскольку ВВС Болгарии не предоставили документы. Критикуя Борисова в неэффективности борьбы с коррупции, потакании интересам бизнеса, Радев пытается замять факт непотизма со своей стороны. В 2017 году он ветировал законопроект о борьбе с коррупцией. Исходя из этого неудивительно, что социалисты требуют отставки генпрокурора.

"Болгарская социалистическая партия" пытается с помощью протестов отвлечь внимание общества от расследования прокуратуры в отношении своего человека в кресле президента. Также социалисты готовятся к грядущим парламентским выборам в Болгарии в 2021 году и пытаются преподнести себя в качестве единственной политической силы, способной побороть в стране коррупцию. Программа-максимум – добиться досрочного проведения выборов. Радев призывает Борисова выполнить требования протестующих и уйти вместе с правительством в отставку.

Протесты в Болгарии: рука Кремля

В интересах Москвы отставка правительства Борисова, который тормозит строительство сухопутной ветки российского газопровода "Турецкий поток". Запуск поставок по болгарскому участку откладывался уже три раза. В июне Борисов объявил о том, что трубопровод будет достроен до конца 2020 года. Несмотря на неэффективность в сфере борьбы с коррупцией, Борисов является сторонником снижения энергетической зависимости Евросоюза от России и превращения Болгарии в транзитный хаб для поставок природного газа из других стран. В этом плане энергетическая политика болгарского премьера отвечает интересам руководства Евросоюза и США. В прошлом году в Болгарии, параллельно со строительством участка "Турецкого потока", шла прокладка газопровода на границе с Грецией с целью обеспечить выход азербайджанского газа на европейский рынок по Трансанатолийскому газопроводу.

Российские спецслужбы активно работают в Болгарии. В 2019 году был приговорен к 15 годам лишения свободы руководитель "Национального движения русофилов" Николай Малинов за шпионаж в пользу России. Кремлю выгодна победа на парламентских выборах "Болгарской социалистической партии". Лидер социалистов Корнелия Нинова критикует политический курс Евросоюза, включая антироссийские санкции. По мнению политика, санкции принесли ущерб для экономики Болгарии и в случае прихода к власти она намерена их блокировать. Румен Радев выступает за налаживание отношений с Москвой, несмотря на политику санкций, преодоление кризиса в отношениях России и НАТО.

Протесты социалистов в Болгарии отвечают интересам России, которой свойственно вмешиваться во внутриполитические процессы других стран, как это было в случае с президентскими выборами в США, парламентскими выборами в Черногории.

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