Конфликт Армении и Азербайджана: в чьих интересах новые военные действия

На днях в районе границы Азербайджана и Армении было неспокойно. С 12 по 14 июля противоборствующие стороны обмениваются обстрелами из артиллерии, тяжелого вооружения, беспилотников и авиации. Не обошлось без убитых и раненных с обеих сторон в приграничных районах. "Комментарии" разбирались, что же стало причиной военных действий и в чьих интересах может быть возникший конфликт.



Последний раз армянские и азербайджанские военные обменивались огнем в зоне Карабахского конфликта в апреле 2016 года. Сейчас столкновения азербайджанских и армянских военных произошли в другом месте, на участке границы недалеко от азербайджанского населенного пункта Товуз. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий. По версии Армении, азербайджанские военные нарушили государственную границу и заехали на машине на чужую территорию, в связи с чем им пришлось дать отпор. По версии Азербайджана, армяне первыми открыли огонь из артиллерии. В любом случае, перейти от дипломатии к военным действиям руководителей Азербайджана и Армении побудили конкретные причины.

Фактор Карабаха

Боевые действия в районе армяно-азербайджанской границы произошли после серии неудачных переговоров Баку и Еревана по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. До распада СССР данный регион, где проживают этнические армяне, имел статус автономии в составе Азербайджана. Однако, Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семи районами вокруг данной области (20% территории) в результате вооруженного конфликта в конце 80-х – начале 90-х с местными сепаратистами, которых поддерживает Ереван. Конфликт унес жизни не менее 30 тыс. человек. Сейчас на территории Нагорного Карабаха существует самопровозглашенная непризнанная Республика Арцах. С 1992 года идут переговоры об урегулировании Карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ при посредничестве США, ЕС и России.

С приходом к власти в Армении премьер-министра Никола Пашиняна в мае 2018 года на волне акций протеста переговорный процесс активизировался. В этом году карабахский вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Эльмара Мамедъярова в Женеве в январе, в ходе переговоров Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, на интерактивном заседании Минской группы в июне, но договориться ни о чем не удалось. Никол Пашинян настаивает на поэтапном урегулировании и переговорах азербайджанских властей с властями Республики Арцах. Пашинян, как и представители карабахского клана экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, не разделяет взглядов первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который предлагал демилитаризировать Нагорный Карабах и вернуть Азербайджану некоторые захваченные населенные пункты.

В свою очередь, Азербайджан не готов идти на переговоры с карабахскими сепаратистами, поскольку не признает Республику Арцах и не считает ее стороной конфликта. Ильхам Алиев настаивает на возвращении Нагорного Карабаха и всех захваченных азербайджанских территорий. Он допускает возможность переговоров с сепаратистами лишь в том случае, если Армения прекратит оказывать финансово-экономическую помощь региону и выведет оттуда свои вооруженные силы. Пашинян отрицает военное присутствие Армении в Нагорном Карабахе и утверждает, что кроме местных вооруженных формирований и армянских добровольцев там никого нет.

По мнению аналитика Центра кавказских исследований МГИМО Вадима Муханова, помехой в армянско-азербайджанских переговорах является отсутствие интереса у обеих сторон конфликта заниматься его урегулированием, а события последних дней говорят об угрозе полномасштабных военных действий между Баку и Ереваном за пределами Нагорного Карабаха. Эксперт Российского совета по международным делам Сергей Маркедонов считает, что существует угроза эскалации Карабахского конфликта, а ситуацию в регионе на гране войны и мира. Безусловно, руководство Азербайджана, которое рассматривает сценарий военных действий с Арменией и потому тратит на оборону в три раза больше, в последние годы закупало вертолеты в США, системы залпового огня в России и Чехии, противотанковые комплексы и беспилотники в Израиле, боевые самолеты у Пакистана, оперативно-тактические ракетные комплексы в Беларуси.

Однако, с российскими экспертами можно поспорить. Азербайджанцы обстреливают позиции армян для того, чтобы продемонстрировать силу новым властям Армении, заставить проявить большую сговорчивость по карабахскому вопросу. В Баку заинтересованы не воевать с Ереваном, а сдвинуть переговоры с мертвой точки. Инцидент в районе Товуза – подходящий для этого повод. В начале июля Алиев заявил, что Азербайджан готов вести с Арменией исключительно предметные переговоры. В противном случае в них нет смысла. Азербайджанский президент считает, что проводившиеся в этом году видеоконференции Минской группы не существенны. Азербайджан продемонстрировал свою готовность в случае необходимости вести военные действия с Арменией за пределами Нагорного Карабаха.

Дойдет ли до этого дело – другой вопрос. Военные действия против Армении нашли отклик в азербайджанском обществе. Жители Баку устроили многотысячный несанкционированный митинг в поддержку азербайджанской армии, требовали освободить Нагорный Карабах и даже попытались ворваться в здание парламента. Азербайджанским правоохранителям пришлось разгонять их с помощью водометов. Поддержку Азербайджану выразила Турция – его основной региональный военно-политический союзник. Прохладно к применению силы отнеслись на Западе. В ЕС призвали стороны конфликта сесть за стол переговоров. В США не в пользу Азербайджана играет влиятельное армянское лобби. Исполнительный директор Армянского Национального Комитета Америки Арам Гампарян призвал Палату представителей Конгресса США учесть предложение конгрессмена демократа Бреда Шермана исключить из военного бюджета на 2021 год расходы на помощь Азербайджану.

Внутриполитические проблемы Армении

Немецкий аналитик "Фонда имени Генриха Белля" Штефан Майстер считает, что вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном – чистой воды случайность. Политолог полагает, что азербайджанские военные случайно оказались на территории Армении, а армянские силовики быстро отреагировали. Майстер сомневается, что это подготовленная операция. Даже если так, то армянские власти могли оповестить азербайджанских коллег о случившемся по линии министерства иностранных дел, министерства обороны и не доводить дело до артиллерийских дуэлей. Однако, проявление сдержанности по отношению к давнему противнику могло быть воспринято в армянском обществе как неспособность премьера Пашиняна защитить суверенитет их государства. Республиканская партия бывшего президента Сержа Саргсяна и основного противника армянского премьера могли бы использовать это для организации акций протеста против действующего правительства.

Пограничный бой с азербайджанскими военными был использован Ереваном для отвлечения внимания общества от непростой ситуации, которая сложилась в Армении в условиях пандемии коронавируса. По мнению эксперта по социальным вопросам Эллы Бабаян, Армения проиграла битву с эпидемией коронавируса, которая носит в стране взрывной характер. По ее информации, 70% смертей от коронавируса в Армении приходились на последние три недели, на стыке мая-июня. Система здравоохранения Армении оказалась неподготовленной к такому вызову и каждый день до 40% тестов на коронавирус показывают положительный результат. В трехмиллионной Армении коронавирусом заразились 33 тыс. человек, включая Пашиняна и членов его семьи, которым удалось легко перенести болезнь. По информации Бабаян, армяне массово нарушают меры предосторожности, не одевают маски в общественных местах, халатно ведут себя и некоторые члены команды Пашиняна. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян не считает коронавирус опасной инфекцией и появлялся без маски в кафе в компании людей.

Политолог исследовательского института "Политэкономия" Бениамин Матевосян считает, что пандемия коронавируса приведет к негативным последствиям для армянской экономики, включая сокращение трудовой миграции и денежных переводов из-за рубежа, снижение доходов от туристического сектора, снижение цен на экспортируемые Арменией медь и молибден, спад сельхозпроизводства. Вдобавок, по мнению Матевосяна, страну ожидает повышение цен на российский природный газ. В апреле компания "Газпром Армения" обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг с предложением повысить на 36% тариф на газ для армянских потребителей.

Интересы Кремля

Несмотря на то, что Армения принимает участие в прокремлевском военно-политическом блоке ОДКБ, Россия достаточно вяло отреагировала на инцидент в районе Товуза, воздержалась от давления на Баку. Пресс-секретарь Кремля призвал Армению и Азербайджан соблюдать сдержанность и выразил готовность России выступить в качестве посредника в мирном урегулировании. Генсек ОДКБ Станислав Зась провел экстренное заседание постоянного совета организации по данному вопросу. Сдержанная позиция РФ означает то, что в Кремле не горят желанием оказывать военную помощь правительству Пашиняна, поскольку не согласны с его политическим курсом.

В июне во время видеоконференции саммита Восточного партнерства, Пашинян поделился с представителями ЕС своими планами продолжить в ближайшие годы борьбу с коррупцией, реформирование судебной системы, другие демократические реформы. России не выгодно, чтобы такие преобразования проходили в одной из стран-участниц Евразийского экономического союза, поскольку того же будут требовать россияне от президента Владимира Путина. Москва столкнулась с проблемой народных протестов на экономически депрессивном Дальнем Востоке после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из оппозиционной "Либерально-демократической партии России", который победил на последних выборах кандидата от правящей партии "Единая Россия". Российскому руководству не выгодны бархатные революции аналогичные той, которая прошла в Армении в 2018 году.

Кремль лишний раз напоминает армянским властям, что им не обойтись без военной помощи из РФ в случае военных действий с Азербайджаном. Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков считает, что с приходом к власти Пашиняна в Армении идут разговоры о выводе российской военной базы из населенного пункта Гюмри, которые стоит воспринимать как попытку шантажа России, с целью получения денег. Сам Пашинян считает, что у Армении недостаточно сил для защиты своих границ, а пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян уверена в том, что разговоры о выводе российских баз – якобы признак политической незрелости. Периодически вопрос о выводе базы из Гюмри поднимают общественники, особенно после случаев насилия отдельных российских военных по отношению к местному населению.

Эскалация вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном отвечает интересам Кремля на Южном Кавказе. Данный конфликт сдерживает интеграцию двух республик в евроатлантические структуры, используется Россией как повод для зарабатывания денег на продаже оружия. В 2006-2016 годах доля российского оружия составляла 22% в объеме импортируемых Азербайджаном вооружений. В разные годы Россия поставляла в Азербайджан военные вертолеты, танки, бронетранспортеры, противотанковые, зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, стрелковое оружие. Российское оружие покупает Армения.

До тех пор, пока Армения и Азербайджан не урегулируют существующие противоречия, они будут вращаться в орбите влияния России.



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