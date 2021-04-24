Скандал России и Чехии: в чем выгода для Украины

Случается, что одно событие может в одночасье превратить в руины годами формировавшиеся стереотипы. За все время нахождения Милоша Земана на посту президента Чехии данная республика заработала репутацию друга России в ЕС. Теперь Сенат Чехии обвиняет Россию в государственном терроризме, рекомендует правительству отказаться от участия "Росатома" в строительстве нового энергоблока атомной электростанции "Дукованы", призывает страны-члены ЕС и НАТО выслать российских дипломатов, предпринять ответные меры.



Скандал России и Чехии

Обнародованная чешскими правоохранителями информация о причастности агентов ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова к взрывам двух складов боеприпасов в населенном пункте Врбетица в октябре-декабре 2014 года повергла в шок чешское общество. Ведь это те самые российские шпионы, причастные к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году. "Комментарии" разбирались, какие выгоды может извлечь Украина из разрастающегося российско-чешского скандала.

Реакция Украины на события в Чехии

Власти Украины поддержали решение правительства Чехии выслать 18 российских дипломатов. Взрывы на складах во Врбетице являются доказательством участия России в вооруженном конфликте на Донбассе против Украины. Целью диверсии было подорвать боеспособность вооруженных сил Украины. Склады с боеприпасами находились в аренде компании Imex Group, которая, в свою очередь, должна была направить их в адрес болгарской фирмы Emco торговца оружием Эмилиана Гебрева. По информации военного историка Михаила Жирохова, Украина в то время закупала боеприпасы в Болгарии. Сам Гебрев отрицает причастность к поставкам оружия в нашу страну. Но по информации "Радио Свобода" со ссылкой на сотрудника СБУ на условиях анонимности, Украина по этому вопросу обращалась в адрес Emco.

В общей сложности на складах хранилось 150 тонн военных грузов, в том числе артиллерийские снаряды и пулеметы. Взрывы совпали с боями в районе Донецкого аэропорта в конце 2014 года и пришлись в канун второго этапа боев за Дебальцево зимой 2015 года. В Кремле решили нанести превентивный удар и исключить возможность попадания содержимого складов в руки украинских военных или сирийских повстанцев, для которых США скупали оружие и боеприпасы в странах Центрально-Восточной Европы.

По данным эксперта по вопросам безопасности Гордона Корера, после отравления Скрипалей в Солсбери, спецслужбы европейских стран начали проводить расследования загадочных инцидентов прошлого. Чешские правоохранители выяснили, что компания Imex Group получила по электронной почте запрос якобы от Нацгвардии Таджикистана, предоставить допуск на "объект" двум людям для проведения какой-то "инспекции".

К письму прилагались сканы паспортов визитеров: гражданина Таджикистана Руслана Табарова (Руслан Боширов), и гражданина Молдовы Николая Попа (Александр Петров).

Россияне остановились в городе Острава, который находится недалеко от Врбетицы. Чешские правоохранители подозревают, что оба агента — из отряда 29155 в составе ГРУ, специализирующегося на убийствах, диверсиях и прочих тайных операциях, которые выходят за рамки закона.

Похожие инциденты случались неоднократно в других странах. В феврале 2017 года взорвался склад боеприпасов в сербском городе Крагуевац. Как сообщают эксперты Информационного проекта об организованной преступности и коррупции (OCCRP) Лоуренс Марзук, Иван Ангеловски и Миранда Патручич, Сербия с 2012 года продает оружие и боеприпасы Турции, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, которые оказывают военную помощь сирийским повстанцам, противостоящим российскому фавориту президенту Башару Асаду. В 2018 году боеприпасы взорвались на складе в турецкой провинции Хаккари, а в 2020-м – на складе в иорданском городе Эз-Зарка. Зачем далеко ходить: в 2015-2018 годах взрывы и пожары случались на складах с техникой и боеприпасами вооруженных сил Украины в Сватово, Калиновке, Новоянисоле, Балаклее, Ичне.

Выводы Запада из ситуации в Чехии

Расследование чешских правоохранителей подтверждает, что Россия представляет более серьезную угрозу для стран-членов НАТО, чем хакерские атаки или дезинформация. Диверсии российских спецслужб с применением оружия – это вполне реально. Шесть лет назад такая диверсия случилась в Чехии и унесла жизни двух граждан. Фактически, Россия совершила теракт на территории страны-члена НАТО. К слову, теракты "Аль-Каиды" 11 сентября 2001 года в США были восприняты американским руководством как акт агрессии.

Инцидент негативно отразиться на отношениях России с Североатлантическим альянсом. Они и так находятся в условиях небывалого похолодания в силу текущего обострения конфликта на Донбассе, стягивания российских войск к границам Украины и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального. В этих условиях 15 апреля США ввели санкции в отношении суверенного долга РФ (затрагивают только рынок первичных облигаций), технологических компаний, которые помогают российским спецслужбам осуществлять кибератаки против Америки. НАТО не свернет с курса укрепления обороноспособности стран-членов, граничащих с РФ. Недавно США и Норвегия договорились о предоставлении в пользование американских военных базы подлодок и аэродрома для сдерживания военной активности РФ в Арктике.

Дипломатический скандал с Чехией – это удар по попыткам России расшатать единство внутри ЕС и НАТО и изменить отношение европейцев к политике антироссийских санкций. Президент Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш достаточно критически относятся к санкциям против РФ, сомневаются в их эффективности, выступают за прагматичное сотрудничество с российским бизнесом. Чехи сотрудничали с "Росатомом" в сфере ядерной энергетики, полагаются на российский природный газ, видят в России источник металлургической продукции и рынок сбыта для своих машиностроительных предприятий.

Россия даже планировала поставлять в Чехию свою вакцину от коронавируса "Спутник V" и предстать в образе "мессии" для европейских стран. Скандал с Чехией повлечет за собой ухудшение имиджа России в Венгрии, Словакии, Австрии, которые придерживаются похожей позиции по поводу политики санкций.

Новые санкции против России

Сейчас подходящий момент для властей Украины аргументировать в переговорах с США и ЕС целесообразность введения новых ограничительных мер против России. Североатлантический совет (основной орган принятия решений в НАТО) сотрудники посольства США в Праге и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразили поддержку Чехии в скандале с РФ. Одних заявлений явно недостаточно. Если американцы и европейцы не предпримут ответные меры против России, к которым призвали чешские сенаторы, то это будет выглядеть как проявление слабости, а в Кремле сделают вывод, что на Западе нет политической воли применить статью 5 устава НАТО о коллективной обороне. Суть статьи сводится к тому, что в случае акта агрессии против одного члена НАТО, другие члены должны оказать ему коллективную помощь. Впервые данную статью применили после терактов 11 сентября 2001 года в США. Тогда военную операцию США в Афганистане поддержали другие страны-члены НАТО.

Обвинение чешскими сенаторами РФ в государственном терроризме создает повод для возобновления дискуссии об ее включении в перечень стран-спонсоров терроризма Госдепартамента США, куда сегодня входят КНДР, Иран, Сирия, Куба. В отношении стран-спонсоров терроризма вводятся жесткие санкции, включая ограничение или запрет экспорта товаров двойного назначения и жизненно важных технологий, запрет на продажу оружия, запрет предоставления американскими внешнеэкономическими банками кредитов, запрет на импорт товаров и услуг из этих государств, денежные переводы между американскими гражданами и неугодными правительствами, лишение права пользоваться Единой системой тарифных преференций. Американские представители голосуют в международных финансовых институтах против предоставления займов странам-спонсорам терроризма.

В разное время американский сенатор Кори Гарднер и конгрессмен Макс Роуз предлагали законопроекты, обязывающие Госдепартамент определиться, отвечает ли РФ критериям спонсора терроризма. Бывший директор Совета по нацбезопасности по России Майкл Карпентер считает, что отравление Скрипалей в Солсбери является терактом, направленным на то, чтобы отвадить бывших российских шпионов и диссидентов от сотрудничества с Западом. По его мнению, проявлением поддержки терроризма является то, что ФСБ не препятствовала поездкам в Сирию радикальных исламистов из Северного Кавказа для участия в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ.

Точку зрения Гарднера не разделяет профессор Джорджтаунского университета Дэниел Байман. Эксперт не сомневается в том, что РФ действует как спонсор терроризма, но включать ее в "черный список" не продуктивно, поскольку США сотрудничают с ней в различных сферах. Неудивительно, почему после инцидента в Солсбери, США ввели санкции против РФ за нарушение режима запрета на химическое оружие. Администрация президента Джо Байдена стремиться сохранить стабильные отношения с РФ и сотрудничать с ней в сфере нераспространения ядерного оружия и в переговорах с Ираном по поводу ядерной сделки. Внесение РФ в список стран спонсоров терроризма маловероятно.

Открытыми остаются варианты расширения санкций против суверенного долга РФ, введения санкций против нефтегазового сектора России, а также торпедирование проекта российского газопровода "Северный поток-2", который может лишить Украину возможности зарабатывать на транзите российского природного газа. На фоне российско-чешского скандала вполне уместным выглядит предложение координатора трансатлантического сотрудничества при правительстве Германии Петера Баера ввести мораторий на завершение строительства газопровода при участии российских компаний. Всплывшие подробности диверсии в Врбетице могут повлиять на позицию администрации Байдена, которая оценивает целесообразность введения санкций против фирм, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Жесткая позиция Америки по этому вопросу будет восприниматься как ответ на угрозу в отношении центральноевропейского партнера по НАТО, а не как попытка навязать свою волю Европе.

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