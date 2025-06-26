Украинцы продолжают активно покупать жилье за границей даже спустя 3 года после начала полномасштабной войны. Основная мотивация – потребность в стабильности, защите сбережений и возможность обустроить собственный быт в безопасных условиях. В нашей статье мы подробно рассмотрим, какие страны остаются в топе в 2025 году и сколько стоит там жилье.

В каких странах украинцы покупают недвижимость в 2025 году и какова их стоимость

По словам риэлтора Оксаны Савулы, в 2025 году наибольший спрос у украинцев сохраняется в странах с развитой инфраструктурой, понятным законодательством и выгодными условиями для иностранцев. В пятерку лидеров традиционно входят Турция, Польша, Испания, Германия и Болгария. Также заметен интерес к Греции, ОАЭ, Албании и даже Индонезии. Самыми популярными остаются объекты среднего ценового сегмента – квартиры в новостройках, апартаменты на побережье или небольшие дома для семейной жизни.

"В большинстве случаев наши клиенты покупают квартиры в Европе, где культурная близость и простые правила игры на рынке недвижимости", — утверждает Оксана Савула.

Турция

Турция остается одной из любимых стран для инвестиций в жилье среди украинцев. Еще в 2024 году наши соотечественники приобрели там более 1600 объектов, что обеспечило им третье место среди всех иностранных покупателей после россиян и иранцев. В 2025 году спрос остается стабильно высоким, несмотря на то, что минимальная сумма инвестиций для получения вида на жительство увеличена до 200 тысяч долларов.

Ключевыми направлениями в Турции для украинских инвесторов традиционно являются Анталия, Алания и Стамбул. Здесь сосредоточено большинство сделок, поскольку эти регионы предлагают не только приятный климат и морское побережье, но и развитую инфраструктуру для комфортной жизни. Основной спрос приходится на квартиры в новостройках, которые продаются с готовым ремонтом, меблированной кухней и ванной. Это существенно упрощает заселение и сдачу в аренду.

По данным риелторов, средняя стоимость квартиры в Турции колеблется от 120 до 250 тысяч долларов в зависимости от города и близости к морю. Выгоднее всего покупать объекты на этапе pre-sales, когда застройщики предлагают скидки. Важно и то, что доходность от аренды жилья в курортных регионах достигает 7–9% годовых, что делает покупку выгодной инвестицией.

Испания

Испания уверенно занимает второе место среди стран, где украинцы покупают жилье в 2025 году. Спрос на испанскую недвижимость вырос на 73% только за прошлый год. Украинцы выбирают в первую очередь апартаменты и виллы на побережье Средиземного моря. Самые популярные регионы – Барселона, Валенсия, Аликанте и Андалусия.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Барселоне стартует от 160 тысяч долларов, а в пригородах можно найти более доступные варианты за 50-70 тысяч долларов. Значительная часть покупок приходится именно на прибрежные районы – это позволяет владельцам зарабатывать на краткосрочной аренде во время туристического сезона.

Дополнительным преимуществом является возможность получить так называемую "золотую визу". Инвестировав более 500 тысяч евро в жилье, иностранцы могут претендовать на долгосрочное проживание в Испании. Это становится решающим фактором для многих украинских семей, планирующих остаться в ЕС надолго. Испанский рынок недвижимости привлекает своим средиземноморским образом жизни, высоким уровнем комфорта и стабильностью.

Польша

Польша традиционно остается одним из лидеров по количеству проданных квартир украинцам. По официальным данным польского Министерства внутренних дел, за 2024 год украинцы приобрели более 1 миллиона квартир, что составляет 53% всех соглашений иностранцев в этой стране. Варшава, Краков и Вроцлав – города, где спрос самый высокий.

По словам риэлторов, польский рынок привлекает своей понятностью: простое оформление сделок, стабильная экономика и высокий спрос на аренду.

Стоимость квартиры в Варшаве стартует от 350 тысяч злотых (около 85 тысяч долларов), в Кракове или Вроцлаве – от 250 тысяч злотых (около 60 тысяч долларов). Польша не предусматривает автоматического получения вида на жительство за покупку жилья, однако географическая близость и привычная среда компенсируют этот недостаток для многих семей.

Германия, Чехия, Болгария

Германия привлекает украинцев стабильной экономикой и высоким уровнем правовой защиты собственности. Однако налоговая нагрузка и сложности с получением вида на жительство несколько ограничивают объемы покупок. Несмотря на это, многие оставшиеся в Германии после 2022 года украинцы выбирают покупку собственного жилья вместо аренды.

Чехия сохраняет стабильный спрос среди интегрировавшихся после начала войны. Здесь рынок жилья стабилен, а доходность от аренды достаточно высока. По словам риелторов, квартиры в Праге и Брно покупают для личного использования или сдачи в аренду местным студентам и туристам.

Болгария остается бюджетной альтернативой для ищущих дешевое жилье на побережье. Стоимость квадратного метра в Варне или Бургасе стартует от 1500 евро. Эта страна привлекает теплым климатом, развитым туристическим бизнесом и простотой процедур покупки недвижимости.

Новые направления: Греция, ОАЭ, Албания и Индонезия

Кроме уже привычных Турции, Польши или Испании, все больше украинцев в 2025 году обращают внимание на новые или менее популярные направления – Грецию, Объединенные Арабские Эмираты, Албанию и даже Индонезию. Это связано со стремлением найти выгодные условия для получения вида на жительство или гражданство, а также желанием разнообразить портфель инвестиций.

Греция остается привлекательной благодаря "золотой визе", которую можно получить при покупке жилья стоимостью от 250 тысяч евро. Чаще украинцы выбирают апартаменты на материковой части и островах. Спрос на жилье здесь растет из-за развития туристической инфраструктуры и доступных цен по сравнению с Испанией или Италией.

Объединенные Арабские Эмираты – еще один пример рынка, привлекающий украинских покупателей преимущественно элитным жильем в Дубае и Абу-Даби. Минимальная сумма инвестиций для получения долгосрочной визы составляет около 200 тысяч долларов. Это делает ОАЭ перспективным вариантом для ищущих современное жилье с высокой доходностью от аренды.

За последние два года Албания сумела привлечь внимание благодаря дешевому побережью. Стоимость квадратного метра в прибрежных городах начинается от 1000 евро, что значительно ниже, чем в популярных курортных странах. Украинцы покупают апартаменты преимущественно для собственного отдыха и сезонной сдачи туристам.

Индонезия — еще одно экзотичное направление, которое интересует украинцев. В частности, речь идет о Бали, где апартаменты и виллы стоят от 140 тысяч долларов. Здесь привлекает уникальный климат, популярность острова среди туристов и возможность зарабатывать на краткосрочной аренде.

Таким образом, эти новые рынки дают украинцам дополнительный выбор в зависимости от бюджета и планов: от дешевой недвижимости на Балканах до премиум-объектов в Эмиратах или Азии.

Почему украинцы покупают жилье за границей и чего ждать дальше

Общая картина рынка зарубежной недвижимости в 2025 году четко показывает: покупка жилья — это не только необходимость крыши над головой, но и важный стратегический шаг для многих семей. После начала полномасштабной войны миллионы украинцев уехали за границу, и многие из них приняли решение окончательно закрепиться в странах Европы или на курортах Ближнего Востока и Азии. Покупка собственной квартиры или дома позволяет экономить на аренде, чувствовать себя увереннее и планировать будущее без привязки к краткосрочным контрактам.

С экономической точки зрения покупка недвижимости за границей остается одним из самых надежных способов уберечь капитал от инфляции и нестабильности рынка. Наибольший интерес представляют объекты среднего ценового сегмента. Только около 5–10% украинских покупателей выбирают премиум-жилье дороже 300 тысяч долларов. Основная часть покупок – это квартиры стоимостью от 50 до 200 тысяч долларов, которые приносят стабильный доход от аренды или используются для постоянного проживания.

Арендный бизнес в популярных туристических странах позволяет получать от 7% до 12% годовых в зависимости от региона и сезона. Это делает покупку жилья не только расходом, но и источником пассивного дохода. Большинство украинцев покупают недвижимость за собственные сбережения, однако в странах ЕС доступны выгодные ипотечные программы для резидентов и долгосрочных инвесторов.

Тенденции 2025 показывают: спрос на жилье в Польше, Турции, Испании, а также в Чехии, Болгарии и Греции не уменьшится в ближайшее время. Вдобавок все больше украинцев обращают внимание на другие регионы — Балканы, Азию и Ближний Восток, что свидетельствует о стремлении максимально диверсифицировать свои вложения.