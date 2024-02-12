Как повлияла полномасштабная война в Украине на рынок вооружения в мире

Полномасштабная война в Украине, начатая Россией в феврале 2022 года, не только изменила геополитическую ситуацию в мире, но и серьезно повлияла на экономику и торговлю, особенно это касается рынка вооружения, который долгое время был ареной соревнований между развитыми высокотехнологичными странами мира.



Влияние войны на Украине на рынок оружия в мире. Фото из открытых источников

Как война в Украине повлияла на российский экспортный потенциал вооружений

Война в Украине нанесла значительный удар по способности России поставлять оружие на международный рынок как из-за санкций, так и из-за потерь на поле боя. Эти изменения приведут к длительным последствиям для российской оборонно-промышленной базы, могут появиться возможности для других поставщиков изменить ландшафт международного рынка вооружений, и больше всего выигрывает Китай.

Изменение тенденции в продажах вооружений Россией предшествовало войне в Украине и пандемии. До 2016 года России удавалось расширять и удерживать свою долю на международном рынке вооружений, уменьшая при этом свою зависимость от продаж в Китай. После 2016 года, как свидетельствуют общедоступные данные, Россия начала наблюдать значительное снижение стоимости экспортируемых почти всем ее клиентам вооружений, кроме Индии и Китая.

Россия может еще больше потерять свои позиции на рынке вооружений из-за перенаправления производства прямо на поле боя для покрытия массовых потерь техники, что уже привело к тому, что некоторые страны начинают закупать вооружение на других рынках. Россия уже пропустила сроки поставок оборудования и услуг по техническому обслуживанию в Камерун и Индию — ключевые клиенты — и, возможно, даже выкупает свой собственный экспорт, чтобы использовать его в Украине.

Китай – главный бенефициар от войны в Украине

Когда речь идет о растущем спросе в мире на вооружение, ранее поставлявшееся Россией, Китай находится в уникально выгодном положении. 6 из 15 крупнейших оборонных компаний мира являются китайскими государственными предприятиями. Китай имеет оборонные производственные мощности для удовлетворения внутреннего спроса одновременно выполняя большие заказы на все более сложное вооружение иностранным покупателям.

За последние годы Китай поставил Пакистану боевые самолеты четвертого поколения и военный корабль, а в Таиланд – большую надводную боевую платформу. Фрегат Type 054 A/P, поставленный Пакистану, является самым большим и, как утверждается, самым современным военным кораблем, который Китай когда-либо экспортировал. В результате только за последние 2 года Китай почти утроил стоимость своих продаж вооружений с 10-летнего минимума 2020 года.

Китай находится в благоприятном положении для преодоления пробелов в своих возможностях. Многие виды китайского оружия производны от российских аналогов, а системы противовоздушной обороны средней и большой дальности являются одними из наиболее востребованных российскими клиентами. Китай разработал зенитно-ракетные комплексы серии HQ-9 и HQ-17 на основе переработанных российских систем С-300 и зенитно-ракетных комплексов Тор-М1 – с некоторыми усовершенствованиями. Он предлагает оружие с лучшими характеристиками по сравнению с российскими аналогами странам, где западные поставщики не желают экспортировать подобные возможности, например, Сербии.

Кроме того, быстрый прогресс Китая в создании и экспорте беспилотников является частью его перехода от нишевого экспортера "дешевых вооружений" (экономически эффективных, но низкотехнологичных систем) к экспортеру современных возможностей. Беспилотники помогли Китаю закрепиться на рынках, где уже давно присутствует не только Россия, но США.

Например, в течение последних 10 лет Китай продавал оружие Саудовской Аравии (являющейся крупнейшим клиентом США в сфере военных продаж), а также Египта и Объединенным Арабским Эмиратам (среди крупнейших клиентов России) почти исключительно беспилотные ударные средства класса "воздух-земля" из БПЛА серии Wing Loong и CH (или Rainbow), работающие в паре с управляемыми боеприпасами.

Хотя США доминируют на саудовском рынке вооружений, Вашингтон все еще неохотно продавал БПЛА этой стране, открывая рынок для Китая. Саудовская Аравия даже решила совместно производить БПЛА с Китаем. Поскольку беспилотники стали решающим фактором войны в Украине, спрос на БПЛА, вероятно, будет расти, что открывает большие перспективы для Китая, если беспилотники будут продолжать демонстрировать эффективность, как они это сделали в Африке.

Поскольку Россия отказывается от большей части своей части на мировом рынке вооружений, мало что стоит на пути к успеху Китая.

Китай проявляет гибкость в выборе места продажи оружия, и его продукция удивительным образом появляется там, где страна обещала ее не продавать, как, например, бронетранспортеры Shaanxi Baoji Tiger, замеченные в использовании российскими войсками в Украине. Пекин также предлагает покупателям привлекательные цены, хотя иногда с оговоркой.

Некоторые покупатели стали жаловаться на серьезные недостатки качества китайских закупок, как, например, четыре военных корабля, проданные Пакистану, которые не могут выпустить ракеты по цели, или парк истребителей JF-17, выведенных из строя Мьянмой из-за технических неисправностей. Китаю, возможно, придется преодолеть негативную рекламу качества своей продукции, если он хочет в полной мере реализовать потенциальные выгоды от потерь России.

Война в Украине дала толчок оборонной промышленности США

В то время как Россия борется за удержание своей доли уменьшающегося рынка, американские компании пытаются успеть за огромным всплеском спроса на оружие.

Как известно, для производителей вооружений громкие конфликты и войны — отличная маркетинговая возможность. Всего за несколько месяцев ракеты HIMARS и Javelin превратились из малоизвестных единиц военной техники в широко признанные символы отважного украинского сопротивления российской агрессии.

В прошлом году Госдеп США одобрил потенциальное соглашение с Польшей на сумму 10 миллиардов долларов на новый парк HIMARS и сопутствующее оборудование. В прошлом году Варшава также разместила заказы на американские танки "Абрамс" на сумму почти 4 миллиарда долларов после того, как отправила Киеву более 200 своих Т-72 советских времен. Другие страны Восточной Европы – в том числе Эстония, Финляндия и Литва – передали Украине много своих вооружений советских времен и стремятся заменить их на самые современные западные образцы вооружений.

В 2023 финансовом году общая стоимость переданных оборонных товаров и услуг в рамках системы внешних военных продаж США составила 80,9 млрд долларов. Это на 55,9% больше по сравнению с 51,9 млрд долларов в 2022 финансовом году. И это самый высокий годовой общий объем продаж и помощи, предоставленной союзникам и партнерам США.

Продажи американской военной техники иностранным правительствам в 2023 году выросли на 16% до рекордных 238 миллиардов долларов, сообщил Государственный департамент США, поскольку страны стремились пополнить отправленные в Украину запасы и подготовиться к большим конфликтам.

Турция и Южная Корея стремительно завоевывают рынок вооружений

Возрастающий спрос на вооружение в мире помог открыть рынок для большого количества средних производителей, таких как Турция. Недорогие беспилотники Bayraktar сейчас пользуются безумным спросом после того, как Украина умело использовала их для отражения первой волны российского вторжения.

Но, пожалуй, самая большая история успеха за последние 2 года на рынке вооружений – это Южная Корея. Сеул стремительно растет в области беспилотных летательных аппаратов.

"Война в Украине дала им отличный шанс продавать оружие основным странам НАТО", – утверждает Хошик Нам, кандидат наук по политологии в Университете штата Айова. После вторжения России Южная Корея заключила соглашение с Польшей на сумму около 6 миллиардов долларов на поставку танков, гаубиц и боеприпасов, часть из которых уже поставлена. Норвегия и Эстония также выразили заинтересованность в импорте корейского оружия.

По словам Нама, у Сеула есть некоторые уникальные преимущества как производителя оружия. Учитывая, что страна все еще технически находится в состоянии войны с Северной Кореей, ее оборонная промышленность способна быстро наращивать объемы производства, чтобы удовлетворить спрос во время кризиса по относительно низкой цене, а ее оружие в значительной степени совместимо с системами НАТО благодаря давним оборонным отношениям с Соединенными Штатами. И в отличие от своих американских коллег, корейские подрядчики охотнее передают технологии для использования другими странами.

С затягиванием войны в Украине спрос на оружие в Европе, и в целом в мире, вероятно, продолжит расти, поскольку сторонники Украины восстанавливают свои запасы и модернизируют свои армии. Но наращивание вооружений не закончится вместе с войной. Напротив, продажи оружия, вероятно, продолжат расти, поскольку производители оружия конкурируют за клиентов в регионах, удаленных от Восточной Европы.