Мировой Web Summit в Лиссабоне: Украина показала мощные технологические продукты

В Лиссабоне прошел мировой Web Summit 2023. Фото из открытых источников.

Технологии на грани фантастики – такое можно было увидеть и протестировать в павильонах крупнейшей IT-конференции – Web Summit 2023, которая прошла в Лиссабоне. Наиболее современные, самые интересные и полезные для человечества IT-продукты и проекты представили 70 236 участников из 153 стран мира.

В сфере высоких информационных технологий нет моды, зато есть актуальные тренды будущего, которые благодаря талантливым IT-разработчикам воплощаются в жизнь и стремительно меняют ее уже сегодня. Победит ли искусственный интеллект, нужна ли людям глобальная цифровизация, и в каком направлении будет двигаться наука, медицина, финансы, образование, медиа, сфера развлечений, аналитика, e-commerce и другие отрасли – ответы на эти и другие вопросы искали и находили все, кто приехал на саммит в Лиссабоне и представил 2608 стартапов.

Web Summit, который проходит с 2009 года, – самый крупный во всем мире tech-форум, который одновременно является отличной международная платформа для нетворкинга и поиска бизнес-партнерств. А еще это своеобразная ярмарка молодых талантов, которые впервые выходят на международный IT-рынок и ходят найти инвесторов, новых партнеров для своих смелых проектов, найти новые возможности для их развития. А также просто представить свои IT-продукты сообществу, чтобы получить важный feedback и перенять успешный опыт лучших IT-специалистов.

Конечно же, искусственный интеллект – один из главных "игроков" и одна из самых актуальных тем, которую активнее всего обсуждали участники Web Summit. Причем многие спикеры говорили о том, что сегодня AI (англ. artificial intelligence,) –это не альтернатива интеллекту живому, а технологичное дополнение к нему, безгранично расширяющее возможности человека. Этот мощный тандем, как прогнозируют аналитики, еще долго будет превосходить по своему потенциалу ИИ в чистом виде. Кроме того, именно AI наконец-то освободит человека разумного и творческого от решения рутинных задач и выполнения монотонной, скучной и неинтересной работы. А это напрямую повлияет на то, что наш труд во многих сферах станет более эффективным и этот показатель будет все время расти.

Если говорить про Украину, то впервые наша команда презентовала отечественные разработки на Web Summit в 2021 году. Кстати, тогда мир узнал про нашу цифровую гордость – портал и мобильное приложение Дія. И все же самое главное – мы заявили о себе на этом форуме, как о государстве технологическом, а не только аграрном, как считалось лет 10 назад. Особенно важно было продемонстрировать наши IT-достижения и заинтересованность Украины в международном сотрудничестве на саммите в 2023 году. Ведь несмотря на то, что в Украине уже второй год идет полномасштабная война, наши айтишники продолжают создавать классные технологические продукты и перспективные проекты, в которые хотят вкладываться инвесторы из многих стран.

На нынешний IT-форум украинцы привезли 25 стартапов, которые призваны облегчить и сделать более эффективными абсолютно разные сферам жизни, бизнеса и т.д. Это и всевозможные приложения, и настоящие VR-помощники на базе ИИ для профильных специалистов. Например, проект Ringostat – это первая украинская бизнес-телефония, работающая именно на основе AI. Или современный инструмент на базе ИИ-решений – Getpin-SaaS, который усиливает присутствие и узнаваемость компании в интернете. Значительно упростит учет и управление бизнесом, что очень важно для малых и средних предприятий новое решение RemOnline, которое создано в двух вариантах – для мобильного приложения и веб-платформы. Мечтой всех маркетологов можно назвать систему обратной связи Revisior – она позволяет быстро собирать отзывы, автоматически обрабатывать поступающие от клиентов жалобы, а также получать качественную аналитику, необходимую, например, для стратегического планирования. Продажи компании, все коммуникации и многое другое собраны в едином рабочем онлайн-пространстве для организации ежедневных процессов бизнеса – Uspacy. Активно использует дополненную реальность, для того чтобы повысить внимание покупателя к бренду, интерактивное решение InVisionaryBox. Тогда как агентства, проектные и сервисные компании по достоинству оценят инструмент для управления денежными потоками Finmap. Стартап HOROSHOP поможет создавать интернет-магазины нового поколения – локально нацеленные на местные рынки. А свежий проект Alty предлагает решить задачи по аутсорсингу ИТ-продуктов, он будет консультировать клиентов и разрабатывать эффективные решения для международных компаний. Благодаря современным акустическим кабинам для бизнес-переговоров Silentbox, тайны компаний будут надежно скрыты, а сам бизнес получит дополнительный комфортный инструмент коммуникации.

Среди 25-ти стартапов, представленных украинцами, 4 помогают акцентировать внимание на физическом и ментальном здоровье человека. К примеру, цифровой маркет-плейс Nasnaga предлагает своим пользователям персональную программу по улучшению здоровья или предоставляет возможность личной консультации с тем или иным медицинским экспертом. А те, кто пользуется контактными линзами, наверняка скажет спасибо технологическому сервису по уходу за глазами – Ochi. Он сделает так, что вы всегда будете вовремя менять контактные линзы и больше никогда не будете жаловаться на боль в глазах. Ну а если возникнут какие-либо офтальмологические вопросы или проблемы, пользователь быстро получит медицинскую поддержку.

Еще два стартапа разработаны специально для тех, кто хочет получить психологическую помощь или специалистов, планирующих предоставить такие услуги. Aspichi – современный VR-помощник психолога, который способен обеспечить не только полноценное общение с пациентами с помощью ИИ и технологии 360-видео, но также диагностику пациента и даже его лечение. А если вы еще не выбрали своего психолога, то приложение Rozmova поможет найти лучшего специалиста или же станет хорошим карьерным трамплином для экспертов в этой области. Словом, этот проект призван закольцевать в единую систему пациентов и психотерапевтов.

Не забыли украинские разработчики и про школьников. Специально для них создана интерактивная математическая платформа GIOS на базе ИИ, которая одновременно является удобным маркет-плейсом для репетиторов. А творческие личности, развивающие себя в направлении моды, наверняка оценят новую fashion-платформу с говорящим названием SUITSME. А если вы пишите музыку, то добро пожаловать на Djooky – глобальную рыночную онлайн-систему, где все создатели музыки или песен смогут выпускать акции на свои произведения, а инвесторы и фанаты – легко их покупать или продавать.

На базе ИИ работает платформа YouScan – она задумана для аналитики социальных медиа и анализа изображений. Надежным защитником от злоумышленников и помощником в сфере безопасности, оснащенным уникальными техническими функциями, может стать инновационное устройство G-MAK. А если личность человека не установлена или неизвестна, пригодится платформа онлайн-верификации личности Kycaid Limited – она упростит компаниям проверку идентичности клиентов и повысит общий уровень безопасности. Риелторы и квартиросъёмщики обязательно захотят поработать в приложении для аренды квартир на базе ИИ — Birb, где все объекты для удобства пользователей размещены на 3D-карте.

Не забыли наши айтишники и про экологию. Производить заменяющую вредный пенопласт экоупаковку из растительных материалов может украинский стартап S.Lab. Кстати, он вошел в десятку лучших на питчинг-конкурсе. Еще дальше пошел проект Releaf Paper – его авторы разработали уникальную технологию производства бумаги из обыкновенных опавших листьев.

Отдельно хочется сказать про разработки студентов КПИ им. Сикорского. Это специальный дрон для исследования водоемов, бионический протез руки, который так нужен нашим воинам, потерявшим конечность, а также IT-технологии для разведывательных БпЛА. Кроме того, для помощи украинской армии наша делегация устроила благотворительный аукцион со знаковыми лотами, среди которых были посвященные войне марки, подписанные Залужным, а также украинский флаг с автографом Буданова. Всего было собрано €40 тыс. Эти деньги пойдут на пару современных мобильных банных комплексов (каждый по €20 тыс.) для наших воинов.