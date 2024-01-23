Сколько иностранных компаний покинули Россию, а кто остался, несмотря на санкции на российском рынке в 2024 году

С момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года более 1000 иностранных компаний объявили о сокращении своей деятельности на территории России. Многие иностранные фирмы полностью покинули российский рынок, другие заявили о намерении постепенно сворачивать свою деятельность.



Несмотря на санкции, большинство иностранных компаний остаются на российском рынке. Фото из открытых источников

Однако по состоянию на январь 2024 года более 90% компаний из ЕС и G7 продолжают свою деятельность в России, несмотря на санкции. От Amazon до Samsung – известные бренды уходят из России, но большинство компаний продолжают работать.

Новый отчет показал, что только 9,5% компаний из ЕС и G7 шагнули к выходу из России или полностью приостановили свою деятельность в стране.

Согласно отчету, обнародованному швейцарским Университетом Санкт-Галлена, несмотря на санкционные решения против России, компании продолжают свои отношения с этой страной в обычном режиме.

После того, как 24 февраля 2022 года Россия начала то, что она назвала "специальной военной операцией" в Украине, многие секторы и страны объявили о санкциях или приостановлении деятельности за попытки оказывать давление на российскую экономику.

Некоторые фирмы прекратили свою деятельность и поставки в Россию, а другие прекратили инвестиции или вышли из партнерских отношений с Россией даже в Беларуси.

В отчете отмечается, что из 2405 дочерних предприятий, которые по состоянию на апрель 2022 принадлежали 1404 компаниям ЕС и G7, менее 10% были закрыты или проданы.

Отчет также показал, что доля иностранных фирм со штаб-квартирой в США, вышедших с российского рынка, намного больше, чем у компаний, базирующихся в ЕС и Японии; 18% дочерних американских компаний фактически продали свои активы.

"Из оставшихся в России фирм из ЕС и G7 19,5% являются немецкими, 12,4% — американскими и 7% — японскими многонациональными компаниями", — добавляется в отчете.

Данные KSE (Kyiv School of Economics), обнародованные в начале 2024 года, подтверждают информацию их западных коллег о работе иностранных компаний в России. Если с начала полномасштабной войны доля компаний, полностью прекративших деятельность в России, резко возросла к середине апреля 2022 года, то за последние 16 месяцев соотношение выходящих с российского рынка или остающихся практически не изменилось, хотя все еще наблюдается периодическое увеличение доли тех компаний, которые остаются работать в России (путем добавления в базу новых компаний, в декабре 2023 года было добавлено 32).

Однако, если учитывать только общие цифры в базе данных KSE, то около 32,8% иностранных компаний собираются выходить с российского рынка или приостановили свою работу, 42,8% все еще остаются в стране, 14,9% ожидают и только 9,5% полностью покинули страну.

С другой стороны, не нужно недооценивать влияние на российскую экономику 348 полностью вышедших из России компаний, поскольку к 2022 году у них было занято 38,2% всего персонала иностранных компаний, работавших в стране.

В 2021 году доля всего иностранного капитала среди компаний, полностью прекративших деятельность в России, составляла 23,7%, а их годовая прибыль равнялась $92,6 млрд, или 29,4% от общей выручки, и они перечислили в бюджет $5,4 млрд налогов, или 21,3% от общей суммы налогов, уплаченных иностранными компаниями.

Крупнейшие бренды, ушедшие из России

Другие данные, опубликованные Brand Finance, показали, что западные компании доминируют в списке крупнейших мировых брендов, и было отмечено, что несколько мировых брендов приостановили свою деятельность в России преимущественно в марте 2022 года.

Ведущие мировые бренды, за исключением некоторых китайских фирм, не работают на российском рынке из-за войны России против Украины, которая продолжается с февраля 2022 года.

Среди 25 крупнейших брендов – 12 брендов США, за ними следуют Китай – 7, Германия – 3, Южная Корея, Япония и Великобритания – по одному.

Ведущий мировой бренд Amazon приостановил свою деятельность в России 9 марта 2022 года, объявив, что не будет принимать новых клиентов в России и Беларуси.

Компания Apple, занимающая второе место в списке топ-брендов, также приостановила все официальные продажи в России со 2 марта 2022 года, а также отключила отдельные приложения и сервисы в стране.

Google, как третий по стоимости бренд в мире, в марте 2022 года приостановил некоторые сервисы в стране, такие как рынок рекламы и приложений. Тогда же российский орган связи заблокировал новостные сервисы Google в стране, обвинив сервис в распространении ложной информации о войне.

Четвертый по стоимости бренд Microsoft приостановил новые продажи своих продуктов в стране 4 марта 2022 года, но, согласно исследованию Йельского университета, он продолжает предоставлять уже существующий доступ к своим сервисам российским потребителям.

Пятый бренд в списке самых дорогих, Walmart, не работал в России по состоянию на 2022 год; раньше у него были некоторые инвестиционные планы, но он закрыл свой столичный кабинет в 2010 году.

От Samsung до Starbucks, от Mercedes до Disney и Shell, другие ведущие бренды также объявили о приостановлении деятельности.

Хотя некоторые бренды не работали в России еще до войны, GSM компании Verizon и AT&T предоставляли Украине бесплатные услуги.

Какие бренды мимикрировали, изменив название продуктов

Отдельно следует выделить иностранные компании, которые прибегли к хитрому шагу, чтобы не терять доходы на российском рынке, но и не запятнать свою репутацию, и заменили название своих продуктов.

Среди таких компаний следует выделить Coca-Cola, через дочернюю компанию Coca-Cola HBC продолжает производить в России напитки под названиями "Добрый Cola" (Coca-Cola), "Добрый Апельсин" (Fanta Апельсин) и "Добрый Лимон-лайм" (Sprite).

Немецкий бренд спортивной одежды Puma несмотря на выход из России в 2022 году, уже в 2023 году начал переговоры о возвращении на российский рынок под другим названием – Amazing Red и другим владельцем. Товары бренда завозятся в магазины по схеме параллельного импорта – когда поставки производятся через третьи стороны, не являющиеся официальными представителями бренда.

Подобное возвращение на российский рынок совершили известные бренды одежды – Вershka, Zara, Pull&Bear, теперь их товары продаются под торговыми марками Ecru, DUB и Maag соответственно.

Известный производитель батареек Duracell вернулся в Россию под названием Opticell, а в рекламные компании место знаменитого кролика теперь занимает бурый медведь.

Китайские бренды

Что касается ведущих китайских брендов из списка Brand Finance (рейтинга самых дорогих брендов мира), то они совсем не беспокоятся, когда речь идет о введении санкций против России.

Согласно исследованию Йельского университета, китайский банк ICBC ограничил доступ России к рынкам капитала.

Китайская социальная сеть TikTok приостановила работу в России, тогда как Wechat не вводит никаких ограничений в отношении России.

Китайский строительный банк и Сельскохозяйственный банк Китая разрешили российским компаниям открывать счета.

Государственная электросетевая корпорация Китая и Kweichow Moutai Group работают на российском рынке в обычном режиме.

Пока ситуация с санкциями, введенными крупными иностранными компаниями, работавшими на российском рынке до вторжения в феврале 2022 года, достаточно противоречива. Те, что покинули российский рынок, не смогли нанести серьезный ущерб российской экономике, а остальные или частично или косвенно из-за дочерних компаний продолжают экономическую деятельность в стране-оккупанте.