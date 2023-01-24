logo

BTC/USD

23051.48

ETH/USD

1636.49

LTC/USD

90.30

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Статьи Мир НАТО Провокации в Стокгольме: кто мешает Швеции вступить в НАТО
commentss Статьи Все новости

Провокации в Стокгольме: кто мешает Швеции вступить в НАТО

На выходных в отношениях Швеции и Турции разгорелся дипломатический скандал из-за членства в НАТО

сегодня, 03:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Георгий Кухалейшвили

В субботу, 21 января, в Стокгольме возле посольства Турции основатель ультраправой датской партии постов размещено фото президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, под которым написано, что она отменяет христианский праздник, чтобы подарить ему оружие. В комментариях под постом подвергли критике предоставление датским правительством военной помощи Украине. Еще один пост содержит видео беспорядков пророссийских сепаратистов в Мариуполе 9 мая 2014 года, в котором украинских военных называют фашистами и обвиняют в расстреле мирной демонстрации. В комментарии один из пользователей написал, что Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года сожгли украинские нацисты.

Провокации в Стокгольме: кто мешает Швеции вступить в НАТО

Турция выступает против Швеции в НАТО

Как Швеция оказалась заложником турецко-курдского конфликта

В Швеции проживает 100 тыс. курдов и находят пристанище диссиденты, подозреваемые в Турции в связях с "Рабочей Партией Курдистана". Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал, что в июне 2020 года шведское руководство обещало выдать ему 73 турецких граждан, обвиняемых в терроризме. Турция критикует шведские власти за предоставление сирийским курдам противотанковых комплексов, за поддержание контактов с представителями "Рабочей Партии Курдистана" и военизированными формированиями сирийских курдов, обвиняет "Центр курдского демократического общества в Швеции" в связях с курдскими террористами.

В тоже время, шведские курды упрекают Стокгольм в том, что они готовы использовать их как разменную монету и сдать Турции ради членства в НАТО. В декабре 2022 года Швеция передала Турции курдского беженца Махмута Тата, обвиняемого в связях с "Рабочей Партией Курдистана". Поэтому, курды провели акцию протеста против членства в НАТО в самый неподходящий для шведов момент. От этого выигрывает только Кремль.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!