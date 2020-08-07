Халатность, теракт или жестокий замысел: кому был нужен взрыв в Бейруте

Поиски пропавших без вести в результате взрыва в Бейруте продолжается. Фото: GettyImages

С начала недели внимание международной общественности приковано к взрыву свыше 2,7 тыс. тонн нитрата аммония в порту Бейрута. Погибли более 100 человек, госпитализированы 4 тыс. жителей столицы Ливана, а 300 тысячам человек придется переселиться из наиболее пострадавших кварталов города. Опасный груз прибыл в Бейрут в 2014 году на борту судна Rhosus, принадлежавшего россиянину Игорю Гречушкину. Оно следовало из Грузии в Мозамбик, и ливанские власти арестовали груз за неуплату сборов. Впоследствии было объявлено о банкротстве судна, а груз разместили на складе в порту. До конца не известно, что стало причиной взрыва – халатность ливанских властей и работников порта или же спланированный теракт или диверсия. В любом случае инцидент может повлечь за собой неоднозначные политические последствия для Ливана.

Халатность властей

Нитрат аммония, также известный как селитра, используется как удобрение в сельском хозяйстве, а также (если его смешать с другими взрывчатыми веществами или горючим) для проведения взрывных работ на рудниках и карьерах. Бывший эксперт по взрывчатке британской армии Крис Хантер считает, что взрыв в Бейруте является типичным для нитрата аммония, о чем свидетельствуют клубы коричневого дыма, последовавшие за белым паром, которые можно увидеть на видеозаписях очевидцев. Профессор университета в Мельбурне Иан Рэй полагает, что нитрат аммония не может взорваться просто так на открытой местности, а детонация происходит в замкнутых пространствах.

Стоит отметить, что в порту Бейрута нитрат аммония хранили с нарушением мер предосторожности. Еще в июле генпрокуратура акцентировала внимание на том, что в стене помещения, где хранился опасный груз, была дыра, двери не закрывались. Согласно версии службы безопасности Ливана, причиной взрыва стали сварочные работы на складе. От искр сварочного аппарата произошло возгорание хранившихся на складе пиротехнических устройств. По мнению аналитика Джексона Райна, нитрат аммония может взорваться при температуре 76 градусов. Температура горения составляет 300 градусов. Пожар спровоцировал взрыв большого количества селитры, эквивалентной мощности 1,15 тыс. тонн тротила.

Подобные инциденты уже случались в других странах. В 2015 году в китайском порту Тяньцзинь произошел взрыв 800 тонн нитрата аммония, унесший жизни 173 человек. В 2013 году пожар на заводе удобрений в штате Техас вызвал взрыв, в результате которого погибли 15 человек. В 1947 г. из-за непотушенной сигареты взорвался корабль, груженный 2,3 тыс. тонн селитры, пришвартованный в порту Техас-Сити в Галвестонском заливе. Тогда погиб 581 человек. В 2001 году взрыв на химическом заводе во французском городе Тулуза унес жизни 31 человека. Нередко пиротехника становиться причиной пожаров, как это случилось в индийском храме Путтингал в апреле 2016 года, а также во время фестиваля "Таврида-Арт" в августе 2019 года на территории аннексированного Крыма.

Теракт или диверсия

Президент США Дональд Трамп допускает, что взрыв в порту Бейрута мог быть спланированным терактом, а не несчастным случаем, и кто-то мог оставить на складе взрывные устройства. Чисто технически это возможно. Профессор Университета Род Айленд Джимми Оксли полагает, что взрыв склада с селитрой мог произойти вследствие небольшого взрыва.

В 1995 году нитрат аммония применили в качестве взрывчатки американские ультраправые Тимоти Маквей и Терри Николс во время атаки на здание Федерального здания имени Альфреда Марра в Оклахоме, заминировав им автомобиль. Данный теракт унес жизни 168 человек и считался самым крупным за всю историю США до событий 11 сентября 2001 года. Норвежский террорист Беринг Брейвик, который в 2011 году взорвал автомобиль у здания правительства и министерства юстиции в Осло, сделал бомбу из аммиачной селитры и дизельного топлива весом в полтонны. Самодельные бомбы с использованием нитрата аммония изготавливают боевики исламистского движения "Талибан" в Афганистане.

Рукотворный гуманитарный кризис

Существует версия, что взрыв в порту Бейрута – дело рук ливанской шиитской террористической организации "Хезболла", своего рода протест против судебного процесса над четырьмя ее членами, которые взорвали премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году. Однако "Хезболла" 2005 и 2020 года – это совершенно две разные вещи, поскольку на сегодня организация имеет колоссальный политический вес в Ливане, а ее функционеры доминируют во фракции шиитов в разделенном по этно-конфессиональному принципу парламенте Ливана. Действующий премьер-министр Хассан Дияб имеет репутацию ставленника "Хезболлы" в правительстве Ливана. "Хезболла" является проводником интересов Ирана в Ливане и Восточном Средиземноморье, вместе с Москвой и Тегераном поддерживает режим президента Башара Асада в гражданской войне в Сирии.

Если "Хезболла" и стоит за взрывом, то причины могут быть совершенно другими. Как вариант – искусственно создать в Ливане гуманитарный кризис, чтобы правительство смогло добиться финансирования от международных кредиторов. На фоне политической и экономической нестабильности в Ливане правительство Харири не сумело договориться с арабских странами о выделении займов. В июле МВФ отложил переговоры с правительством Дияда по поводу выделения финансовой помощи. С мая ливанские чиновники провели 16 встреч с руководством МВФ, но так и не добились выделения денег.

Ливан переживает финансово-экономический кризис. С октября прошлого года ливанский фунт обесценился на 80%. Растут цены, сократились рабочие места. Заморожены банковские счета ливанских граждан в долларах. В условиях пандемии коронавируса наблюдаются перебои в поставках бензина, лекарств, пшеницы. Около половины пятимиллионного населения Ливана живут за чертой бедности. Ситуацию осложняет повальная коррупция среди чиновников.

После взрыва Австралия уже выразила намерение выделить ближневосточной стране 1,4 млн долларов, а Великобритания – 6,6 млн долл. на преодоление кризиса. Власти России и Турции отправили в Ливан самолеты с гуманитарной помощью, а Германия направила в Ливан спасателей для поиска выживших.

Выгоды противников Ирана

Взрыв в порту Бейрута может повлечь за собой ужесточение давления общества на правительство Дияда, "Хезболлу", и отвечает интересам ливанской оппозиции, включая "Движение за будущее" экс-премьер-министра Саада Харири, некоторые христианские и левые партии, сторонников снижения влияния Ирана в Ливане в лице Израиля, США, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Ущерб от взрыва в Бейруте на сумму от 5 до 15 млрд долларов не выгоден "Хезболле" и Ирану в политическом плане, поскольку усугубляет и без того сложную социально-экономическую ситуацию в Ливане, с которой не получается совладать правительству Дияда.

В конце прошлого года десятки тысяч ливанцев разных этнических групп и конфессий вышли на улицы своих городов с требованием полной перезагрузки власти, очистки госорганов от коррупционеров и формирования правительства технократов, независимых от старых элит. На фоне массовых акций протеста в январе ушел в отставку Харири.

Вследствие халатности властей, результатом которой стало разрушение чуть ли не половины Бейрута, акции протеста могут вспыхнуть с новой силой. В июне и июле в Бейруте уже проходили митинги против правительства Дияда. Сотрудник Американского университета Бейрута Макрам Рабах считает, что за первые 100 дней своей деятельности правительство Дияда не оправдало ожидания ливанцев, поскольку назначенные им на министерские посты специалисты так и не провели реформы, не проявили себя как независимые политики. Рабах не сомневается в том, что Дияд потерял доверие миллионов ливанцев.

Кризис создает предпосылки для укрепления влияния Турции в Ливане, которая уже отправила туда самолеты с гуманитарной помощью. На текущий момент Турция выступает в качестве противника режима Асада, Ирана и России в вооруженном конфликте на территории сирийской провинции Идлиб. Президент Турции Реджеп Эрдоган стремится укрепить политическое влияние в странах, которые ранее были частью Османской империи. Ведь территория современного Ливана находилась под властью турецких султанов на протяжении четырех веков.



Ранее "Комментарии" сообщали, как изменился Бейрут , который накрыли тонны завалов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!