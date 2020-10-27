Тридцатидневная война: причины и последствия конфликта в Нагорном Карабахе

27 октября истекает месяц с начала эскалации вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Принадлежность этой историко-географической области оспаривается армянами и азербайджанцами. На момент распада СССР, территория Нагорного Карабаха находилась в составе Азербайджана, но местные армяне, составляющие большинство населения региона, при военной поддержке Армении, полностью захватили Нагорно-Карабахскую автономную область и еще пять прилегающих районов. Карабахский конфликт начала 90-х унес жизни свыше 30 тыс. человек, а Азербайджан утратил 20% территории. На оккупированных территориях образовалась непризнанная республика Арцах.



Баку пытается вернуть контроль над утраченными землями в ходе наступательной военной операции. Стороны конфликта сорвали перемирие, которого 25 октября достигли министры иностранных дел Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов при посредничестве замгоссекретаря США Стивена Бигана.

История карабахского вопроса

Споры между армянами и азербайджанцами по поводу того, кому принадлежит Нагорный Карабах, тянутся уже долгие годы. Регион становился ареной вооруженного противостояния и этнических чисток в 1905-1907 годах, когда Ереван и Баку были под контролем Российской империи, а также в 1918-1920 годы, в краткий период независимости Армении и Азербайджана перед оккупацией Красной Армией до образования СССР в 1922 году. В Ереване уверены в том, что имеют полное право строить в Нагорном Карабахе второе армянское государство или вообще включить его в состав Армении (идея миацум), опираясь на исторические аргументы и преобладание армянского населения со второй половины 19 века.

Нагорный Карабах был в составе античных и средневековых армянских государственных образований, как например Великая Армения, где Арцах имел статус провинции, или княжества Хачен и Хамса.

Исторические аргументы в вопросе принадлежности Нагорного Карабаха не применимы. Ведь в таком случае можно оправдать любую агрессию, даже аннексию Крыма, который до 1954 года был частью РСФСР.

История неоднозначна. Изначально автохтонное население Нагорного Карабаха было представлено неиндоевропейскими племенами, которые не имели отношения к армянам и в дальнейшем ассимилировались. С VIII века до нашей эры вплоть до XX века Нагорный Карабах находился в составе других государств, включая Урарту, Иран, Российскую империю. Независимость Армении не была постоянной. Она находилась под властью Ирана, Российской империи. В период нахождения региона в составе Ирана его заселяли тюркоязычные курды и азербайджанцы. В 1920 году Верховный совет Антанты признал право Азербайджана на Нагорный Карабах. В 1923-м советская власть приняла решение оставить его в составе Азербайджанской ССР, но создать автономию для местных армян на территории районов, где они составляют большинство.

Карабахские армяне неоднократно поднимали вопрос о переподчинении автономии Еревану, а во второй половине 80-х устраивали акции в поддержку передачи региона в состав Армении. Однако данная идея не была популярна в Москве из-за опасений возникновения прецедента для межэтнических конфликтов в союзных республиках. Прелюдией вооруженного конфликта стали столкновения между армянами и азербайджанцами в городах Аскеран, Сумгаит, Баку.

С позиции международного права Нагорный Карабах – это территория Азербайджана. Согласно Алма-Атинской декларации 1991 года, участниками которой являются Армения и Азербайджан, страны бывшего СССР обязались признать и уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. В резолюциях Совета безопасности ООН №822, №853, №874 и №884 Нагорный Карабах упоминается как регион Азербайджана.

Дипломатия зашла в тупик

Эскалация в зоне Карабахского конфликта не является результатом обычной военной провокации с целью демонстрации силы. Армения и Азербайджан уже обменивались артиллерийскими ударами в апреле 2016 года вдоль линии разграничения между непризнанной республикой Арцах и Азербайджаном, а в июле 2020 года в районе населенного пункта Товуш и региона Нахичевань. Однако данные вспышки насилия были краткосрочными и не приводили к полномасштабным военным действиям. То, что происходит сейчас – это спланированная и хорошо подготовленная военная операция Азербайджана.

Доктор исторических наук Ниязи Ниязов считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение восстановить территориальную целостность своей страны силовым путем, потому что дипломатические методы оказались неэффективными. По его мнению, все дело в несговорчивости премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В результате бархатной революции он добился в 2018 году отставки президента Сержа Саргсяга, который по истечении своих полномочий метил на кресло главы правительства. Ниязов полагает, что после столкновений 2016 года Саргсян был готов к урегулированию замороженного конфликта, но Пашинян предложил Алиеву лично договариваться с сепаратистским режимом Арцаха о будущем статусе и отношениях.

Базовой моделью урегулирования Карабахского конфликта являются предложенные в 2007 году ОБСЕ Мадридские принципы, суть которых сводится к возвращению Азербайджану оккупированных районов вокруг Нагорно-Карабахской автономии, введение миротворцев в зону конфликта и предоставление карабахским армянам права на самоопределение. По мнению аналитика Метин Яшароглу, в течение последних двух лет министр иностранных дел РФ разрабатывал с экс-министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым план мирного урегулирования на основе Мадридских принципов. Он предусматривает вывод армянских вооруженных формирований из зоны конфликта и возвращение пяти оккупированных районов в состав Азербайджана в обмен на сохранение сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом.

Ниязов уверен, что Пашинян своей политикой сорвал план Лаврова. Он поддерживает развитие государственности Арцаха и содействует переселению на эти земли ливанских армян. Складывается впечатление, что Пашинян подвержен влиянию левой партии "Дашнакцутюн". В декабре 2019 года один из лидеров дашнаков Киро Маноян упрекнул армянское правительство в том, что оно откладывает признание независимости Арцаха и заключение договора о военно-политическом союзе. Пашинян допускал признание независимости сепаратистского образования после начала Азербайджаном военной операции.

Армянские власти выступают против передачи Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов. Через Лачинский район проходит стратегическое шоссе, соединяющее Армению и Нагорно-Карабахскую автономную область (Лачинский коридор). Армяне опасаются, что если азербайджанцы вернут территории вокруг Арцаха, то они устроят блокаду и ликвидируют правительство в Степанокерте. На компромиссы они не идут. В 1992 году в Ереване отвергли предложение советника госсекретаря США Пола Гобла обменяться территориями с Баку: взамен на Лачинский коридор передать Азербайджану Мегринский район на землях Армении, граничаший с азербайджанским эксклавом Нахичевань. В том же году Армения отвергла предложение РФ предоставить маршруту Агдам-Степанакерт-Шуша-Лачин-Горис особый правовой статус в обмен на прекращение военных действий.

Российский аналитик Андрей Суздальцев считает, что одной из причин эскалации конфликта стали проблемы внутри Азербайджана: снижение цен на нефть, ухудшение экономической ситуации, распространение коронавируса. Иногда маленькой победоносной войны достаточно, чтобы повысить свои рейтинги. Азербайджан добился успехов на фронте. К 23 октября удалось восстановить контроль над 132 населенными пунктами, в основном на юге зоны конфликта, граничащей с Ираном. Сейчас азербайджанская армия контролирует южные районы непризнанной республики Арцах и находится в 15 км от Лачина. Инициатива на фронте в руках азербайджанских военных, которые хотят перерезать коммуникации Армении и Нагорного Карабаха и заставить карабахских армян сложить оружие.

Российский военный эксперт, полковник в запасе Виктор Мураховский считает, что азербайджанская армия имеет превосходство над армянской в современных образцах вооружения, приобретенных в Турции, Израиле, России. Азербайджанцы используют ударные беспилотники для вывода из строя бронетехники, артиллерии и средств противовоздушной обороны противника. У них на вооружении есть российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и "Буратино". Кроме того азербайджанские военные проходят подготовку по программам НАТО, в том числе в турецких военных заведениях.

Геополитический фактор

Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе при благоприятных геополитических условиях. В последние годы Арцах утратил свое значение для России, которая хоть и является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию, но поддерживала в ходе боевых действий обе стороны конфликта. Неофициально на стороне Армении и Азербайджана воевали бывшие советские военные из числа российских граждан. РФ поставляла оружие обеим сторонам конфликта. Москва опасалась, что после обретения независимости страны Южного Кавказа устремятся в ЕС и НАТО. Карабахский конфликт был нужен для сдерживания евроатлантической интеграции Армении и Азербайджана, а конфликты в Абхазии и Южной Осетии – Грузии.

Сегодня ни Ереван, ни Баку не собираются вступать в НАТО. Армения участвует в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе, на ее территории находится российская военная база. Азербайджан проводит нейтральную политику, примкнул к Движению неприсоединения и делает упор на стратегическом партнерстве с Турцией, которая уже не является опорой США на Ближнем Восток, находясь в разногласиях со странами-членами НАТО. Президент Турции Реджеп Эрдоган поддерживает возвращение Нагорного Карабаха силовым путем. Москве невыгодно портить отношения с Анкарой из-за амбиций Армении. Турция – крупный торгово-экономический партнер РФ, а их двусторонний товарооборот составляет свыше 20 млрд долларов (товарооборот России и Армении – 2 млрд долларов). Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган сотрудничают в сфере мирного урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, обсуждали идею совместной разработки тамошних нефтяных месторождений.

Неудивительно, почему Россия занимает сдержанную позицию, не вмешивается в конфликт на стороне с Армении и вместе с руководством США и ЕС призывает противоборствующие стороны начать мирные переговоры. Пашинян пытался втянуть Россию в конфликт, задействовать механизм коллективной обороны ОДКБ, когда члены организации оказывают военную помощь другому члену, который стал объектом внешней агрессии. Чтобы спровоцировать ответные удары по армянским городам, обстрелам подвергся азербайджанский город Гянджа, находящийся за пределами Нагорного Карабаха. Также армянский премьер предлагал ввести российских миротворцев в зону конфликта.

Изменить ситуацию в пользу армян могло бы ужесточение позиции Запада по отношению к Азербайджану. Это возможно в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который рассчитывает на поддержку армянской диаспоры в США. Ведь в США проживает до 1,5 млн армян, и, как и большинство нацменов, значительная их часть голосует за Демократическую партию. Политик выступает за признание геноцидом этнические чистки армян турецкими военными в 1915 году и осудил президента Дональда Трампа за то, что тот не повлиял на руководство Азербайджана и не убедил прекратить наступление в Нагорном Карабахе.

По неофициальной информации, Трамп пытался свернуть гуманитарную помощь Армении, которую инициировала администрация Барака Обамы, в которой Байден занимал пост вице-президента в 2009-2017 году. Демократ настаивает на мирном урегулировании Карабахского конфликта. В сентябре 2020 года представители "Армянской федерации молодежи" устроили акции протеста у консульства Азербайджана и требовали от администрации Трампа оказать большую помощь их исторической родине. За последний год США сократили финансовую помощь Азербайджану на нужды безопасности с 3,67 млн до 247,5 тыс. долларов.

Последствия для соседей

Карабахский конфликт затронул соседние государства – Грузию и Иран. Поскольку бои ведутся вблизи азербайджано-иранской границы, часть выпущенных снарядов и ракет попали на территорию исламской республики. В ответ Тегеран усилил военное присутствие на границе и провел военные учения. В армяно-азербайджанское противостояние оказалась втянута Грузия. По данным азербайджанского депутата Хикмета Мамедова, Грузия оказала поддержку Азербайджану и закрыла сухопутные и воздушные каналы, которые могут использоваться для переброски оружия и добровольцев. Тбилиси поддерживает Баку в силу похожих проблем с территориальной целостностью.

В вооруженном абхазском конфликте начала 90-х часть местных армян воевала на стороне грузин, а другая, в составе незаконного вооруженного формирования "Батальон им. Баграмяна", — на стороне абхазских сепаратистов, спонсируемых Россией. Проблемным регионом в Грузии является Самцхе-Джавахети, где проживает армянская община. В 2005 году местный активист Ваагн Чахалян создал организацию "Единый Джавахк", которая выступала против вывода из города Ахалкалаки российской военной базы и за предоставление особого статуса армянской церкви и языку. В 2008-2013 годы Чахалян находился в местах лишения свободы за незаконное хранение оружия.

Напомним, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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