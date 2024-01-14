Блокада украинско-польской границы: причины и последствия торговой войны

Уже второй год между Украиной и Польшей продолжается настоящая торговая война, которая резко ухудшила межгосударственные отношения и нанесла немало ущерба экономикам обеих стран.



Автомобили стоят в пробках из-за закрытых границ. Фото из открытых источников

После нескольких месяцев вдохновенной помощи, которую правительство Матеуша Моравецкого оказывало Украине в начале полномасштабной войны с Россией, наступило резкое охлаждение отношений. Причиной кризиса стало то, что в 2023 году украинское зерно и сельскохозяйственная продукция якобы заполонили рынок Польши, как утверждала польская сторона, а затем украинские перевозчики якобы недобросовестно конкурировали с польскими. 6 ноября 2023 года началась блокада пограничных переходов на польско-украинской границе.

Украинцы надеялись, что приход к власти правительства Дональда Туска в конце 2023 года будет означать скорую реализацию проукраинских программных заявлений по обличительной речи, произнесенной им 12 декабря 2023 года с трибуны польского сейма. Однако проходят недели, а блокады не прекращаются.

Как польская помощь переросла в торговую войну

Почти год назад отношения Украины с Польшей, улучшившиеся после начала полномасштабной войны, полностью испортились.

Так называемый зерновой запрет, введенный в апреле 2023 года, стал неожиданностью для Украины и привел к аналогичным действиям в других странах Восточной Европы.

За этим последовала волна дипломатических кризисов со взаимными обвинениями, вызовами послов. Хотя обе страны обвиняли друг друга, бесспорным следствием стало то, что Киев и Варшава — а точнее правящая тогда партия "Право и справедливость" — потеряли доверие друг к другу.

Произошедшее 6 ноября, то есть 2 месяца назад, ярко проиллюстрировало эту проблему. Группа польских водителей с молчаливого согласия польского правительства начала блокировать украинские грузовики на границе с Польшей.

Тогдашнее польское правительство Матеуша Моравецкого хорошо это осознавало и избегало предметной дискуссии, отвечая циничным обвинениям в "неблагодарности" Украины.

Не имело значения, что блокаду инициировали вроде бы независимые активисты польской ультраправой партии "Конфедерация", известной в Украине своей антиукраинской риторикой, связями с Россией и готовностью партии "Право и справедливость" сформировать с ней коалицию.

Показателен тот факт, что тогдашнее польское правительство не сделало ни одного шага для урегулирования кризиса на границе с Украиной.

Блокада прошла за месяц до смены правительства в Польше после того, как "Право и справедливость" не смогла получить большинство на парламентских выборах. Тогдашнее временное правительство во главе с Матеушем Моравецким не торопилось действовать, пытаясь усложнить ситуацию для своих преемников.

В Украине понимали, что нужно дождаться, пока Моравецкий, которого недавно считали партнером и даже другом нашей страны, уйдет в отставку, а Дональд Туск, лидер либеральной "Гражданской платформы", примет присягу.

На Туска надеялись даже скептики — европейца, либерала, бывшего лидера Европейской народной партии и бывшего президента Европейского Совета, который в 2019 году посетил Киев и выступил на украинском языке с речью о пути Украины в ЕС.

При этом Украина сохраняла свои ожидания максимально реалистичными.

Никто в Киеве не ожидал, что запрет на экспорт зерна в Польшу будет быстро отменен. Однако, казалось, что ужасная блокада на границе должна была закончиться немедленно.

Когда 11 декабря правительство приняло присягу, Дональд Туск отметил свою преданность поддержке Украины. Новый премьер-министр Польши прибавил надежды, объявив о визите в Киев.

С тех пор прошло четыре недели, и сегодня очевидно, что даже осторожные ожидания не оправдались.

Полномасштабная торговая война Польши с Украиной не только продолжается, но ситуация ухудшилась.

К примеру, Чеслав Секерски, новый министр сельского хозяйства Польши, недавно заявил, что запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции продлится неопределенное время.

Киеву понятно, что это часть внутренней политики Польши, и Туск пытается заручиться поддержкой фермеров в преддверии местных выборов в апреле 2024 года. Но тогда ситуация не изменится. В июне пройдут выборы в Европарламент, а затем Польша вступит в кампанию перед президентскими выборами в 2025 году. Стоит ли ждать, пока закончатся все выборы?

Правительство Туска отказалось запретить блокаду границы с Украиной — по крайней мере до тех пор, пока продолжается российское вторжение — и решило вести переговоры с польскими перевозчиками и способствовать диалогу с Украиной.

Теоретически, такие переговоры могли бы быть успешными, даже если требования перевозчиков были сначала неприемлемыми для Киева.

Однако такой подход сделал украинскую границу легкой мишенью для всех, включая откровенных агентов Кремля, которых в Конфедерации хватает, и "полезными идиотами", которые разрушают отношения Украины с Польшей, даже не осознавая, кому они помогают.

Сейчас не только сторонники Конфедерации, но и польские фермеры блокируют украинскую границу, выдвигая требования, не имеющие ничего общего с Украиной. И Туск, кажется, готов пойти на уступки.

Фермеры в субботу 6 января после визита министра сельского хозяйства прекратили блокаду на границе, протест перевозчиков на границе все еще продолжается, организаторы имеют разрешение блокировать дорогу в Дорогуске, Гребенном и Корчевой до начала апреля.

Кризис на границе стал готовым инструментом для давления на правительство Туска. Поэтому не будет странно, если после фермеров им воспользуется кто-то другой в Польше.

Последствия блокады на польской границе для Украины

Пока ситуация с блокадой остается неизменной.

Граница с Польшей заблокирована; торговля с Украиной становится рискованной для европейских компаний; украинские экспортеры, которые вопреки всему продолжают работать и платить налоги в бюджет, чтобы Украина могла продолжать борьбу с российским агрессором, теряют время и контракты; украинская экономика теряет миллиарды долларов.

Блокада создает немедленные дополнительные проблемы для украинских вооруженных сил. Хотя польские перевозчики пообещали не препятствовать военным и гуманитарным поставкам в Украину, есть много противоположных доказательств.

Волонтеры говорят о трудностях с доставкой беспилотников и другой помощи на фронт; однажды протестующие даже заблокировали транспортировку патрульного катера, доставленного в рамках программы помощи США. Еще одной проблемой является поставка горючего в Украину.

Несколько украинских водителей погибли в очереди на заблокированной границе.

Трудно поверить, но Венгрия, которая гораздо менее дружна с Украиной, проявила больше ответственности в этом вопросе, чем Польша, не позволив перевозчикам, протестующим на границе, перекрывать дороги.

В Словакии, где влияние России является сильнейшим в Восточной Европе, местные перевозчики неоднократно перекрывали границу с Украиной. Их аргументация заключается в следующем: если Польша, друг Украины может это делать, то в чем проблема?

Ситуация усложняется отказом Дональда Туска взять на себя политическую ответственность и прекратить торговую войну с Украиной, которая — хотя и началась при предыдущем правительстве — теперь его ответственность.

Но еще важнее другое следствие торговой войны Польши с Украиной, которую Варшава пока не осознает.

Неделю за неделю Польша убивает европейское будущее Украины. Для многих украинцев продолжающийся кризис на границе, который не закончился даже после смены правительства, означает, что, несмотря на свою официальную риторику, Варшава не позволит Украине присоединиться к ЕС.

Вступление Украины в ЕС – независимо от того, как он состоится – означает взаимное открытие всех рынков, в том числе и аграрного.

Польша же демонстрирует, что готова пойти на все — включая нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, своих обязательств перед Украиной и Брюсселем, базовых стандартов ЕС, а также на начало и эскалацию торговой войны — чтобы не допустить экономической интеграции Украины в ЕС, не допустить, чтобы Украина стала частью европейской экономики и таким образом не допустить вступления Украины в ЕС.

Не имеет значения, какое правительство будет в Польше — будь то консервативная партия "Право и справедливость", будь то либеральная или ультраправая "Конфедерация".

Тот факт, что польские СМИ и лидеры общественного мнения не осуждают кризис на границе, лишь усугубляет это впечатление в Украине и вызывает много вопросов в украинском обществе.

Украинские пилоты уже шутят, что через неделю после возможного возобновления работы львовского аэропорта польские пилоты начнут протестовать, поскольку польский перевозчик LOT не хочет терять дополнительную прибыль от украинского пассажиропотока через польские аэропорты.

Это иллюстрация того, как опасная торговая война против Украины влияет на отношение украинцев к Польше и полякам – неделю за неделей разрушая то, что было достигнуто в 2022 году, когда Польша многое сделала для Украины.

В Украине уже раздаются призывы к бойкоту польских товаров. Поэтому, если пограничный кризис не будет разрешен в ближайшее время, его последствия могут быть катастрофическими — как для межгосударственных отношений, доверия между обществами, так и для процесса европейской интеграции Украины.

Разблокирование границы в интересах Польши

Разочарование и разрушение дружеских отношений является проблемой как для Украины, так и Польши.

Полномасштабная агрессия России предоставила возможность для исторического соглашения между Украиной и Польшей. Военная поддержка, оказанная Варшавой, привела к рекордно высокому уровню симпатий в Украине к своему западному соседу. Разрушать это было бы по меньшей мере глупо.

Разблокировка границы с Украиной, безусловно, в интересах Польши. Европейская комиссия поощряет Варшаву к этому, а большинство польских компаний заинтересованы в продолжении торговли с Украиной.

5 лет назад Дональд Туск, выступая в украинском парламенте, аплодировал стоя, когда сказал: "Без Украины нет Европы". Теперь пора доказать, что эти слова были искренними и завершить продолжающийся с ноября кризис на польско-украинской границе, вызванный протестом польских перевозчиков, блокирующих автомобильные переходы с Украиной.