Год войны: события 2022 года, которые шокировали мир

У каждого, кто интересуется политикой и историей, 24 февраля будет вызывать ассоциации с самым масштабным и кровопролитным вооруженным конфликтом в Европе со времен окончания Второй Мировой войны. Однако, российско-украинская война не является единственным "черным лебедем" уходящего года, трагическим событием с существенными последствиями. Комментарии разбирались, какие резонансные события 2022 года шокировали мир.

Чем запомнился 2022 год

Итоги 2022: Кризис в Казахстане

В начале года в Казахстане разгорелся острый общественно-политический кризис. Стихийные протесты в городе Жанаозен против повышения цен на сжиженный газ переросли в погромы, акты мародерства и столкновения с силовиками. Беспорядки не прекратились даже после отставки Нурсултана Назарбаева, который после ухода с поста президента занимал должность председателя Совета безопасности Казахстана. Движимой силой протестов стали сельские бедняки из южных областей, недовольные социально-экономическим положением в стране и ростом цен. Кульминацией кризиса стал ввод в Казахстан вооруженной группировки под эгидой ОДКБ численностью свыше 3 тыс. человек при участии военнослужащих из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Таджикистана.

Политолог Евгений Рябинин полагает, что за акциями протеста стояли исламские экстремисты, которые повадились в Центральную Азию из стран Ближнего Востока. Другого мнения придерживается аналитик Петр Шевчено, считая, что за антиправительственными выступлениями стоит племянник Назарбаева, бывший заместитель председателя Комитета Нацбезопасности Самат Абиш. Он поспособствовал передачи оружия протестующим.

Клан Назарбаева использовал стихийные протесты, чтобы сместить президента Кассыма Жомарта Токаева, который не пожелал быть марионеткой своего предшественника. Назарбаевцы рассчитывали, что следующим президентом после Токаева станет Абиш. Российские военные помогли Токаеву подавить протесты и укрепить вертикаль власти. Впоследствии, влиятельные родственники Назарбаева были вынуждены эмигрировать из страны, а на выборах президента Казахстана в ноябре победил Токаев.

Итоги 2022: Война в Украине

Мало кто предполагал, что Россия решиться на молниеносную войну в Украине, чтобы установить в стране лояльный марионеточный режим или вовсе аннексировать ее территорию и воссоздать СССР в миниатюре. Тем не менее, недальновидные кремлевские бонзы решились на такую авантюру под предлогом борьбы с мнимым "нацизмом", заведомо выставив невыполнимые требования вроде провозглашения Украиной международного нейтралитета и предоставления гарантий о невступлении в НАТО. К концу марта российские войска захватили 125 тыс. квадратных километров украинской территории на юго-востоке Украины.

Вместо легкой прогулки российские оккупанты столкнулись в Украине с настолько ожесточенным сопротивлением, какое они не встречали со времен Первой Чеченской войны. За десять месяцев войны потери российской армии в Украине превысили 100 тыс. человек. Один день боевых действий обходится российскому бюджету в 6,5 млн долларов. К декабрю украинские военные обескровили самые боеспособные части второй армии мира и освободили от российской оккупации порядка 60 тыс. квадратных километров территории, включая населенные пункты Киевской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Херсонской области, в том числе Херсон – единственный областной центр, захваченный РФ после 24 февраля.

Россияне не только недооценили боеспособность ВСУ, но и не спрогнозировали реакцию стран-членов НАТО на спецоперацию в Украине. США и европейские союзники по НАТО организовали поставки вооружений, включая 155 мм гаубицы, системы залпового огня HIMARS, самоходные артиллерийские установки Caesar, противотанковые комплексы Javeline. Украинские военные проходят обучение на полигонах Великобритании. В декабре в США было принято решение передать Украине противоракетные комплексы Patriot и выделить 45 млрд долларов финансовой помощи. Минобороны РФ мобилизовало до 300 тыс. российских граждан, а ЧВК "Вагнер" вербует заключенных, чтобы восполнить потери в живой силе. По данным Forbes, за две недели мобилизации из РФ сбежали порядка 700 тыс. российских граждан.

Запад ввел новые санкции против РФ. В декабре вступило в силу эмбарго на поставки в ЕС российской нефти морским транспортом, а девятый пакет санкций предусматривает даже запрет на поставки в РФ бытовой техники, ноутбуков и прочей электроники, которая содержит технологии и комплектующие двойного назначения, используемые для производства ударных беспилотников и высокоточных ракет. По данным аналитического центра Bruegel, за последний год импорт товаров из ЕС в Россию сократился с 9,1 млрд до 4,16 млрд долларов.

Россия подвергает систематическим ракетным и авиаударам объекты гражданской инфраструктуры Украины и повредила 40% объектов энергетики. Миллионы украинцев зимуют без света и тепла. По данным офиса Верховного комиссара по правам человека ООН, за время российского вторжения в Украине погибли свыше 6,8 тыс. гражданских. Количество смертей может быть в разы выше. По информации работников моргов в одном только Мариуполе, который россияне в буквальном смысле стерли с лица земли, погибло 87 тыс. человек. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о 20 тыс. погибших гражданских, а председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли о 40 тыс. Материальный ущерб от действий российских оккупантов превышает 1,3 трлн долларов.

Точных данных о потерях ВСУ нет. По информации советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в боях с российскими оккупантами погибли 13 тыс. украинских военных. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен заявляла о 100 тыс. убитых. Генерал Марк Милли склоняется к тому, что потери в живой силе убитыми и ранеными составляют по 100 тыс. у обоих сторон конфликта.

Вторжение России в Украину повлекло за собой беспрецедентный гуманитарный кризис. По состоянию на начало октября в странах Европы находилось 7,5 млн украинских беженцев. Открытым остается вопрос о судьбе граждан Украины, чьи населенные пункты находятся под российской оккупацией, а дома были разрушены до основания или пришли в состояние непригодное для проживания. Далеко не все украинские беженцы нашли себя за рубежом. Они с нетерпением ждут окончания войны и собираются возвращаться в Украину. Украинским гражданам нужна компенсация за испорченное жилье и имущество. Развязанная Россией война стала причиной обострения продовольственной проблемы, нестабильности на мировом рынке нефти.

Война в Украине приняла затяжной характер: Россия не собирается выводить войска с оккупированных территорий Украины, включая Крым, пытается штурмом захватить Бахмут, накапливает войска на территории Беларуси для подготовки нового наступление на Киев или Западную Украину. Беларусь, КНДР и Иран оказывают военную помощь РФ, передавая оружие и боеприпасы. Перспектива мира будет зависеть от успехов ВСУ на фронте и поставок вооружений западными партнерами, введения более жестких санкций против РФ. До тех пор, пока Россия получает доходы от экспорта нефти и природного газа у нее будут средства на военные операции. Договориться с россиянами не получиться, их можно только физически выдавить из Украины.

Итоги 2022: Тайваньский кризис

В августе Китай провел крупные военно-морские маневры вблизи Тайваня в ответ на посещение островного частично признанного государства председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Учения сопровождались запусками ракет. Игры мускулами были направлены на то, чтобы дать понять руководству Тайваня, что в случае объявления независимости, Китай проведет военную операцию и оккупирует остров.

Китайские коммунисты выступают за включение Тайваня в состав КНР на правах специального административного района, как в случае с Гонконгом. Тайвань является преемником Китайской Республики, которая контролировала континентальный Китай до захвата власти коммунистами в 1949 году. Также Китай интересуют тайваньские предприятия по производству полупроводников. Включение острова в состав КНР и доступ к данным технологиям позволит вывести высокоточные отрасли и военно-промышленный комплекс на качественно новый уровень.

Пекин внимательно наблюдает за ходом российско-украинской войны и реакцией Запада. В случае проведения аналогичной спецоперации, Поднебесная столкнется с санкциями США и Европы, а также завязнет в кровопролитном конфликте с хорошо обученной и оснащенной тайваньской армией, поддерживаемой США. Со времен "холодной войны" Тайвань остается региональным союзником Америки наряду с Южной Кореей и Японией в качестве противовеса коммунистическому Китаю и СССР. Между двумя странами существуют взаимные обязательства в сфере обороны. США поставляют оружие островитянам. К тому же, рельеф острова неудобен для проведения десантной операции.

Потому военно-морские учения Китая были рассчитаны на оказание психологического давления и запугивание жителей острова, нежели реальной подготовкой к вторжению на Тайвань. Это сработало. В ноябре на местных выборах правящая Демократическая прогрессивная партия, выступающая за независимость Тайваня, потерпела поражение. Победу одержала партия "Гоминьдан", склоняющаяся к сохранению статуса-кво и прагматичного сотрудничества с Пекином. Президент Тайваня Цай Инвэнь сложила полномочия главы правящей партии.

Итоги 2022: Конфликт Азербайджана и Армении

Война в Украине запустила цепную реакцию других локальных конфликтов. В сентябре Азербайджан обстрелял Сюникскую область в Армении (Зангезур) с использованием артиллерии и беспилотников. Баку обвинил Ереван в провокациях возле азербайджанских районов Дашкесан, Кельбаджар и Лачин, которые до октября 2020 года были оккупированы армянскими сепаратистами непризнанной республики Арцах. Зангезур имеет стратегическое значение как для Армении, так и для Азербайджана, поскольку расположен по маршруту транспортного коридора "Восток-Запад" в рамках китайской транспортной и инвестиционной инициативы "Один пояс, один путь" и транспортного коридора "Север-Юг", который обеспечивает кратчайший путь из стран Балтии и Северной Европы в Индию.

После успешной военной операции в Нагорном Карабахе, Баку продолжает оказывать давление на Ереван в надежде получить контроль над Зангезуром, который до декабря 1920 года находился под властью Азербайджанской Демократической Республики. Президент Ильхам Алиев действует решительно имея поддержку со стороны Турции, а также наблюдая за пассивным поведением РФ, которая не вступилась за Армению вопреки обязательствам по ОДКБ в сфере коллективной безопасности. В августе вооруженные столкновения произошли в Нагорном Карабахе и азербайджанским военным удалось отбить у сепаратистов несколько господствующих высот.

Итоги 2022: Конфликт Таджикистана и Киргизии

В январе и сентябре 2022 года ареной боевых действий стали приграничные районы Таджикистана и Киргизии. Государственная граница двух центральноазиатских республик до сих пор не разграничена. Душанбе и Бишкек не могут договориться о принадлежности оспариваемых участков, опираясь на советские карты разных годов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон решил забрать у киргизов то, что ему нужно, пока внимание международного сообщества приковано к российско-украинской войне.

Первую кровь пролил Таджикистан в надежде установить контроль над дорогой, которая соединяет анклав Ворух, окруженный киргизскими землями. Киргизы оказали сопротивление таджикам, так как если дорога перейдет соседям, то исчезнет транспортное сообщение между киргизскими Лейлекским и Баткенским районами. В данном случае, Лейлекский район превратился бы в анклав, окруженный территориями Таджикистана. Потери обеих сторон конфликта составили порядка 300 человек, а 140 тыс. гражданских пришлось эвакуировать из зоны боевых действий. Однако, договориться о разграничении государственной границы так и не удалось.

Итоги 2022: Вторжение Турции в Сирию

Военные меры предпринял президент Турции Реджеп Эрдоган после теракта в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли шесть человек. С ноября вооруженные силы Турции проводят наземную операцию на севере Сирии против курдского вооруженного формирования YPG и подразделений армии президента Башара Асада. Анкара обвиняет сирийских курдов в причастности к теракту и связях с террористической организацией "Рабочая Партия Курдистана". Сами курды отрицают свою причастность к теракту. Это не первая военная операция Турции на севере Сирии.

Турки заинтересованы изгнать курдов на 30 км от государственной границы и создать на этих землях буферную зону, чтобы не допустить передачи оружия YPG членам "Рабочей Партии Курдистана". Парадокс в том, что партнер Турции по НАТО в лице США считает "Рабочую Партию Курдистана" террористической организацией, но в тоже время оказывает поддержку YPG и использует сирийских курдов для борьбы с остатками ИГИЛ. Аналитик Тимоти Беттс опасается, что военная операция Турции повлечет за собой возрождение влияния ИГИЛ на очищенных от курдов территориях.

Итоги 2022: Протесты в Иране

С сентября в Иране продолжаются беспрецедентные акции протеста против теократического режима аятолл, который находится у власти с 1979 года. Иранская молодежь и женщины начали массово выходить на улицы своих городов и требовать отставки верховного руководителя Аятоллы Хаменеи и ликвидации исламской республики как формы правления после убийства 22-летней девушки Махсы Амини в Тегеране сотрудниками полиции морали за то, что она носила зауженные джинсы и не надела подобающим образом хиджаб. В Иране женщинам запрещено появляться в общественных местах с непокрытой головой.

Убийство Амини стало последней каплей в чаше терпения иранцев, которые устали от кризисных явлений в экономике, санкций, международной изоляции и цинизма коррумпированных чиновников. Большинству иранских граждан тяжело сводить концы с концами. Сегодня объем иранской экономики на 4-8% меньше, чем в 2010 году, а национальная валюта обесценилась на 90%. Цены на товары и услуги выросли на 1135% за последние десять лет.

Во время демонстраций девушки сжигают хиджабы в знак протеста против произвола властей. За время протестов иранские силовики арестовали свыше 18 тыс. человек, убили 506 человек. Оказавшиеся в тюрьмах девушки подвергаются сексуальному насилию со стороны работников пенитенциарной системы. Некоторых активистов иранские правоохранители вешают прямо на улицах. США и ЕС ввели санкции против некоторых иранских чиновников и духовных лиц в ответ на массовые нарушения прав человека и поставки ударных дронов в РФ для войны в Украине.

Однако, этого недостаточно для поддержки протестующих. Иранские силовики лояльны верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, от которого зависит их благополучие. Режим аятолл не собирается идти на компромисс с протестующими. В декабре Тегеран обратился к Москве за помощью в разгоне протестов. Благодаря российскому вмешательству президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и президенту Казахстана Кассыму Жомарту Токаеву удалось подавить массовые протесты и удержать власть. Не исключен подобный сценарий в Иране, если акции протеста не перерастут в вооруженное восстание с переходом на сторону протестующих военных и полицейских.

Итоги 2022: Протесты в Китае

Незадолго после переизбрания Си Цзиньпина на пост председателя КНР в третий раз подряд, Пекин, Шанхай и другие крупные города охватили акции протеста с требованием отстранения от власти Компартии Китая. Акций протеста подобного масштаба не было в Китае со времен разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Такой была реакция китайского общества на очередное ужесточение карантина.

Китайцы недовольны снижением качества жизни вследствие постоянных локдаунов, угрозой потери рабочих мест. Компании, которые производят продукцию на экспорт, вынуждены рассматривать варианты переноса производств в другие страны из-за того, что в Китае невозможно полноценно работать из-за частых простоев.

Китайские власти применили спецсредства для разгона протестующих в Шанхае, но все-таки отменили часть ограничений. Китайским коммунистам оказалось непросто обуздать протестующих в Гонконге, выступавших за автономию от Пекина, и потому распространение схожих протестных движений крайне нежелательно. На Западе недавние протесты восприняли как возрождение диссидентского движения в Китае.

Уходящий 2022 год ознаменовал начало ломки существующего миропорядка, которая сопровождается появлением локальных конфликтов, политическими трансформациями во влиятельных государствах и изменением баланса сил. Россия подобно Нацистской Германии захотела нарушить баланс сил в мире, но поставила на грань свое существование. История циклична и похожий кризис наблюдался в 20-30-е годы прошлого века. Вот только на этот раз дело обошлось без мировых войн. Чтобы нанести сокрушительный удар по последней империи оказалось достаточно войны в Украине.

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