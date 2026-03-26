Почему бензин дорожает быстрее нефти и как это работает в разных странах

В мире, где автомобиль остается основным средством передвижения для миллионов людей, колебания стоимости горючего на заправках часто становятся темой номер один в разговорах граждан. Многие считают, что достаточно посмотреть на биржевые котировки нефти, чтобы точно предсказать, сколько обойдется полный бак бензина или дизеля. Но реальность гораздо сложнее. Смена цены на нефть не всегда сразу и пропорционально отражается на ценах на заправках. В разных странах эта связь – корреляция – имеет разную силу через налоги, государственное регулирование, субсидии и логистику. Особенно ярко это проявилось во время резкого скачка цен на нефть в марте этого года, вызванного военными действиями в Иране и блокированием Ормузского пролива.

Что влияет на цену горючего

Цена горючего на заправке состоит из нескольких частей: стоимости нефти (около 50–60% в либерализованных рынках), затрат на переработку, транспортировку, налоги и маржу трейдеров и заправок. Международное энергетическое агентство в своем отчете за март 2026 года зафиксировало, что после начала военных действий 28 февраля нефть марки Brent выросла на $20 за баррель в месяц и достигала почти $120 долларов, а затем стабилизировалась около $92–103. Задержка между скачком нефти и горючим составляет от нескольких дней (в США) до 2–6 месяцев (в странах с регулированием). В марте 2026 года лаг был минимальным в либерализованных рынках из-за немедленного повышения оптовых цен. Асимметрия "растет быстро, падает медленно" проявилась четко: трейдеры быстро подняли цены, но при возможном удешевлении нефти (после частичной разблокировки протока) снижение на заправках ожидалось медленнее.

В странах ОЭСР передача изменений достигает 77%, в других – около 39%. Мартовские события подтвердили: в США и Европе горючее реагирует почти синхронно, в Украине – с высокой скоростью, но с дополнительным влиянием импорта. Это привело к еще более сильному росту цен на нефтепродукты – дизель и авиатопливо.

В целом, по предварительным исследованиям МВФ, рост цен на нефть на 1 цент за литр приводит к повышению розничной цены бензина на 1,2 цента за литр на пике эффекта — через 6 месяцев. В развитых экономиках передача изменений достигает 200%, а в странах с субсидиями – только 50%. В марте 2026 года эта динамика проявилась стремительно: в странах со свободным рынком топливо подорожало уже через 1–2 недели.

Мартовское повышение нефти: причины и масштабы

Скачок цен начался после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля 2026 года. Иран ответил блокировкой Ормузского пролива – ключевого пути, через который проходит около 20% мировой нефти. Цена достигла пика $119,50 за баррель 9 марта – самого высокого уровня с 2022 года. По состоянию на 20 марта Brent стоил $107,4 0 , а 24 марта – около $102,47.

Мировой рынок отреагировал мгновенно. МЭА сообщило о сокращении поставок нефти и продуктов через пролив почти до нуля. Агентство даже инициировало рекордное высвобождение 400 миллионов баррелей из стратегических резервов стран-членов, чтобы смягчить удар. Однако аналитики Goldman Sachs предупреждали: если блокировка затянется, цена может превысить исторический максимум в 2008 году (около $147 долларов).

Аналитики Goldman Sachs ожидают , что Brent в среднем будет стоить $110 за баррель в течение марта и апреля 2026 года из-за роста рисковой премии на рынке на фоне блокады Ормузского пролива.

Реакция на заправки в разных странах

В странах с открытым рынком рост нефти быстро передался в горючее. В США средняя цена бензина выросла с $2,94 за галлон в феврале до $3,58 в начале марта – на 20%. Дизель подорожал еще сильнее – на 33% с начала конфликта. По данным AAA ( Американская автомобильная ассоциация ) , это стало одним из самых быстрых скачков за последние годы.

В Европе ситуация была схожей, но с акцентом на дизель из-за его большей зависимости от импорта из региона Персидского залива. В Европейском Союзе средний рост дизельного горючего составил 25%, а в Испании – 35%. В девяти странах (Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды) дизель превысил 2 евро за литр. Бензин в Германии вырос почти на 18%, достигнув более 2,16 евро за литр в некоторых сетях.

По данным GlobalPetrolPrices по состоянию на 23 марта 2026 года, средняя мировая цена бензина А-95 составила $1,40–1,41 за литр, дизеля – $1,43–1,44. С начала марта топливо подорожало по меньшей мере в 95 странах. Самый сильный рост зафиксирован в Камбодже (68%, с $1,11 до $1,32 за литр), Вьетнаме (50%), Нигерии (35%), Лаосе (33%) и Канаде (28%).

Рост цен на топливо в марте 2026 года в отдельных странах (сравнение с концом февраля)

Страна Тип горючего Рост (%) Приблизительная цена на 23 марта (доллар/литр) США Бензин 20 около $0,95 (3,58 за галлон) Испания Дизель 35 свыше 2,00 евро Камбоджа Бензин А-95 68 1,32 Вьетнам Бензин 50 1,13 Германия Бензин ~18 свыше 2,16 евро Украина Дизель свыше 10 (с 28 февраля) 82–86 гривен (около $2,00–2,10)

Источники: GlobalPetrolPrices, Al Jazeera, IRU, LIGA.net. Данные по состоянию на 11-23 марта 2026 года.

В странах с жестким регулированием или субсидиями реакция на подорожание нефти была слабее. В Саудовской Аравии или Венесуэле цены почти не изменились благодаря государственному контролю. Зато в странах, импортирующих горючее, таких как многие страны Азии и Африки, рост был резким из-за немедленного повышения закупочных цен.

Задержка между скачком нефти и горючим составляет от нескольких дней (в США) до 2–6 месяцев (в странах с регулированием). В марте 2026 года лаг был минимальным в либерализованных рынках из-за немедленного повышения оптовых цен. Асимметрия "растет быстро, падает медленно" проявилась четко: трейдеры быстро подняли цены, но при возможном удешевлении нефти (после частичной разблокировки протока) снижение на заправках ожидалось медленнее.

В странах ОЭСР передача изменений достигает 77%, в других – около 39%. Мартовские события подтвердили: в США и Европе горючее реагирует почти синхронно, в Украине – с высокой скоростью, но с дополнительным влиянием импорта.

Ситуация в Украине: быстрое подорожание из-за импорта

В Украине, как импортере более 90% горючего, корреляция с мировыми ценами высока по скорости передачи, хотя прямая статистическая корреляция с Brent может быть ниже из-за логистики и курса гривны. С 28 февраля по начало марта цены на заправках выросли более чем на 10%. По состоянию на конец марта дизель колебался в пределах 82–86 гривен за литр, премиальный дизель – более 89–90 гривен. Отдельные сети сообщали о росте дизеля на 2,97 гривны в сутки до 84,22 гривны.

Украина имела достаточные запасы дизеля на март и частично на апрель, но рост закупочных цен из-за Ормузского кризиса быстро передался в розницу. Эксперты отмечают, что в таких условиях курс и логистика (импорт через Европу) усиливают эффект, даже если биржевая корреляция не стопроцентная.

В результате корреляция между нефтью и горючим существует, но ее сила зависит от рыночной модели страны. Март 2026 доказал: в глобализированном мире ни одно государство не может полностью оградиться от мировых шоков, но понимание механизмов помогает прогнозировать затраты и формировать эффективную энергетическую политику. Водителям остается надеяться на скорейшее урегулирование ситуации в регионе, чтобы цены на заправках вернулись к приемлемому уровню.