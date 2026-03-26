Чому бензин дорожчає швидше за нафту та як це працює в різних країнах

У світі, де автомобіль залишається основним засобом пересування для мільйонів людей, коливання вартості пального на заправках часто стають темою номер один у розмовах громадян. Багато хто вважає, що достатньо подивитися на біржові котирування нафти, щоб точно передбачити, скільки коштуватиме повний бак бензину чи дизелю. Але реальність набагато складніша. Зміна ціни на нафту не завжди одразу й пропорційно відображається на цінах на заправках. У різних країнах цей зв’язок — кореляція — має різну силу через податки, державне регулювання, субсидії та логістику. Особливо яскраво це проявилося під час різкого стрибка цін на нафту в березні цього року, спричиненого військовими діями в Ірані та блокуванням Ормузької протоки.

Що впливає на ціну пального

Ціна пального на заправці складається з кількох частин: вартості нафти (близько 50–60% у лібералізованих ринках), витрат на переробку, транспортування, податків і маржі трейдерів та заправок. Міжнародне енергетичне агентство у своєму звіті за березень 2026 року зафіксувало, що після початку військових дій 28 лютого нафта марки Brent зросла на $20 за барель за місяць і сягала майже $120 доларів, а потім стабілізувалася навколо $92–103. Затримка між стрибком нафти та пальним становить від кількох днів (у США) до 2–6 місяців (у країнах з регулюванням). У березні 2026 року лаг був мінімальним у лібералізованих ринках через негайне підвищення оптових цін. Асиметрія "росте швидко, падає повільно" проявилася чітко: трейдери швидко підняли ціни, але при можливому здешевленні нафти (після часткового розблокування протоки) зниження на заправках очікувалося повільніше.

У країнах ОЕСР передача змін сягає 77%, в інших - близько 39%. Березневі події підтвердили: у США та Європі пальне реагує майже синхронно, в Україні — з високою швидкістю, але з додатковим впливом імпорту. Це призвело до ще сильнішого зростання цін на нафтопродукти — дизель і авіапаливо.

Загалом, за попередніми дослідженнями МВФ, зростання ціни нафти на 1 цент за літр призводить до підвищення роздрібної ціни бензину на 1,2 цента за літр на піку ефекту — через 6 місяців. У розвинених економіках передача змін сягає 200%, а в країнах з субсидіями — лише 50%. У березні 2026 року ця динаміка проявилася стрімко: у країнах з вільним ринком пальне подорожчало вже за 1–2 тижні.

Березневе підвищення нафти: причини та масштаби

Стрибок цін розпочався після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого 2026 року. Іран відповів блокуванням Ормузької протоки — ключового шляху, через який проходить близько 20% світової нафти. Ціна сягнула піку $119,50 за барель 9 березня — найвищого рівня з 2022 року. Станом на 20 березня Brent коштував $107,40, а 24 березня - близько $102,47.

Світовий ринок відреагував миттєво. МЕА повідомило про скорочення постачань нафти та продуктів через протоку майже до нуля. Агентство навіть ініціювало рекордне вивільнення 400 мільйонів барелів зі стратегічних резервів країн-членів, щоб пом’якшити удар. Проте аналітики Goldman Sachs попереджали: якщо блокування затягнеться, ціна може перевищити історичний максимум 2008 року (близько $147 доларів).

Аналітики Goldman Sachs очікують, що Brent у середньому коштуватиме $110 за барель протягом березня та квітня 2026 року через зростання ризикової премії на ринку на тлі блокади Ормузької протоки.

Реакція на заправках у різних країнах

У країнах з відкритим ринком зростання нафти швидко передалося на пальне. У США середня ціна бензину зросла з $2,94 за галон у лютому до $3,58 на початку березня — на 20%. Дизель подорожчав ще сильніше — на 33% з початку конфлікту. За даними AAA (Американська автомобільна асоціація), це стало одним з найшвидших стрибків за останні роки.

У Європі ситуація була подібною, але з акцентом на дизель через його більшу залежність від імпорту з регіону Перської затоки. У Європейському Союзі середнє зростання дизельного пального склало 25%, а в Іспанії — 35%. У дев’яти країнах (Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Люксембург, Нідерланди) дизель перевищив 2 євро за літр. Бензин у Німеччині зріс майже на 18%, сягнувши понад 2,16 євро за літр у деяких мережах.

За даними GlobalPetrolPrices станом на 23 березня 2026 року, середня світова ціна бензину А-95 склала $1,40–1,41 за літр, дизеля — $1,43–1,44. З початку березня пальне подорожчало в щонайменше 95 країнах. Найсильніше зростання зафіксовано в Камбоджі (+68%, з $1,11 до $1,32 за літр), В’єтнамі (+50%), Нігерії (+35%), Лаосі (+33%) та Канаді (+28%).

Зростання цін на пальне в березні 2026 року в окремих країнах (порівняння з кінцем лютого)

Країна Тип пального Зростання (%) Приблизна ціна на 23 березня (долар/літр) США Бензин 20 близько $0,95 (3,58 за галон) Іспанія Дизель 35 понад 2,00 євро Камбоджа Бензин А-95 68 1,32 В’єтнам Бензин 50 1,13 Німеччина Бензин ~18 понад 2,16 євро Україна Дизель понад 10 (з 28 лютого) 82–86 гривень (близько $2,00–2,10)

Джерела: GlobalPetrolPrices, Al Jazeera, IRU, LIGA.net. Дані станом на 11–23 березня 2026 року.

У країнах з жорстким регулюванням або субсидіями реакція на подорожчання нафти була слабшою. У Саудівській Аравії чи Венесуелі ціни майже не змінилися завдяки державному контролю. Натомість у країнах, що імпортують пальне, як-от багато держав Азії та Африки, зростання було різким через негайне підвищення закупівельних цін.

Ситуація в Україні: швидке подорожчання через імпорт

В Україні, як імпортері понад 90% пального, кореляція з світовими цінами висока за швидкістю передачі, хоча пряма статистична кореляція з Brent може бути нижчою через логістику та курс гривні. З 28 лютого по початок березня ціни на заправках зросли більш ніж на 10%. Станом на кінець березня дизель коливався в межах 82–86 гривень за літр, преміальний дизель — понад 89–90 гривень. Окремі мережі повідомляли про зростання дизеля на 2,97 гривні за добу до 84,22 гривні.

Україна мала достатні запаси дизеля на березень і частково на квітень, але зростання закупівельних цін через Ормузьку кризу швидко передалося на роздріб. Експерти зазначають, що в таких умовах курс та логістика (імпорт через Європу) посилюють ефект, навіть якщо біржова кореляція не стовідсоткова.

У підсумку, кореляція між нафтою та пальним існує, але її сила залежить від ринкової моделі країни. Березень 2026 року довів: у глобалізованому світі жодна держава не може повністю відгородитися від світових шоків, але розуміння механізмів допомагає прогнозувати витрати та формувати ефективну енергетичну політику. Водіям залишається сподіватися на швидке врегулювання ситуації в регіоні, щоб ціни на заправках повернулися до прийнятного рівня.