Роковая двадцатка: главные политические события 2020 года

Вряд ли кто-либо вспомнит в своей жизни хотя бы один год, когда все поголовно носят медицинские маски и респираторы, рукопожатие, нахождение рядом с незнакомым человеком может грозит здоровью, а поездка в общественном транспорте или поход в магазин сопровождаются мерами предосторожности. Не говоря о карантине, локаутах, коллапсе целых отраслей экономики, переполненных больницах и зашкаливающих показателях смертности среди населения Журналист издания Time Стефани Зачарек без доли сомнения назвала 2020 год худшим в истории человечества. Не стоит преувеличивать, ведь бывали времена и похуже. В любом случае, уходящий год запомнился как самый сложный с начала 21 века, наполненный резонансными политическими событиями.



Главные события 2020 года. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Пандемия коронавируса

Самым драматичным событием 2020 года стала пандемия коронавируса. Первый зарегистрированный пациент с болезнью COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, был зарегистрирован в китайской больнице Цзиньинтань в городе Ухань в декабре 2019 года. По словам китайского врача Ву Веньхуан, ему было 70 лет и у него была болезнью Альцгеймера. Нет единого мнения о причинах появления коронавируса. Вирус мог мутировать от летучей мыши к человеку, которых продавали на рынке города Ухань, где произошла вспышка болезни, или появиться в результате неудачного научного эксперимента в Уханьском институте вирусологии. По информации аналитика Пола Ринкона, американская делегация, посетившая учреждение в 2018 году, выразила опасения насчет слабой системы безопасности.

Система здравоохранения давно не сталкивалась с подобным вызовом. С марта по декабрь 2020 года количество зараженных коронавирусом в мире выросло с 200 тыс. до свыше 70 млн человек. Болезнь унесла жизни более чем 1,5 млн человек. Больше всего зараженных в США, Индии, Бразилии. В Италии и Бразилии не хватало мест на кладбищах. По состоянию на середину декабря, Украина находилась на 17-м месте в мире по количеству зараженных. Для сравнения, лихорадкой Эбола заразились 28,6 тыс., а умерли 11,3 тыс. человек в Западной Африке, США, Великобритании, Испании, Италии в 2014-2015 годах. Заразившихся коронавирусом больше, чем больных ВИЧ/СПИД (37,9 млн). Впрочем, в истории бывали времена и похуже: от испанского гриппа ("испанка") в 1918-1920 годы умерли от 17 до 100 млн людей, а пандемия чумы в 1346-1353 годах отправила на тот свет до 60% населения Европы.

Последствием пандемии стал невиданный со времен окончания Второй Мировой войны экономический кризис, сопровождающийся снижением цен на нефть. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, уровень бедности в мире вследствие пандемии вырос до 8,8%, впервые со времен азиатского кризиса 1998 года. По данным Международной организация труда, до конца июня рабочее время сократилось на 277 млрд оплачиваемых трудовых часов, что равноценно 400 млн рабочих мест. К концу апреля треть украинских заробитчан потеряли работу в Польше. Правительствам пришлось выделить многомиллионные суммы для поддержания экономики на плаву. Например, страны Большой двадцатки потратили $7,600 млрд (11,2% от их ВВП) на кредиты, программы поддержки бизнеса, другие мероприятия. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозировала снижение мировой экономики на 4,5% до конца 2020 года.

Повод для оптимизма все-таки есть. Вирусологи, врачи, фармацевты и меценаты со всего мира объединили усилия по борьбе с недугом. В инициативе Всемирной организации здравоохранения Covax по сбору $1,4 млрд на исследование коронавируса и разработку вакцины приняли участие не менее 180 стран. Китай, Россия, Великобритания, США Германия успешно провели клинические испытания вакцины. В декабре Великобритания стала первой страной на Западе, которая начала массовую вакцинацию. До 2022 года фармацевтические компании планируют произвести 2 млрд доз вакцины и распространить их по всему миру.

Политический кризис в США

В США разгорелся политический кризис после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис во время задержания сотрудниками полиции в конце мая. Такие инциденты в Америке случались и ранее. Однако, в условиях большого количества безработных во время карантина, недовольства политикой президента США Дональда Трампа по преодолению негативных последствий коронавируса и избирательной кампании смерть Флойда стала поводом для активизации протестных движений. Митинги против полицейского насилия движения Black lives matters захлестнули не только американские города, но и Канаду и страны-члены ЕС.

Белые американские полицейские, как правило, голосуют за Республиканскую партию, что сыграло на руку кандидату на пост президента от Демократической партии Джо Байдену, которому удалось направить гнев афроамериканцев и цветных избирателей в выгодное для себя русло. Байден одержал убедительную победу на президентских выборах с результатом 51,38% голосов. Он вступит в должность после инаугурации в январе 2021 года. Однако, его оппонент Трамп отказался признать поражение, начал судебные тяжбы, обвиняя демократов в фальсификации результатов голосования.

Трампа поддержали отдельные штаты. Генпрокурор Техаса Кен Пакстон направил в Верховный суд США иск против штатов Мичиган, Джорджия, Висконсин, Пенсильвания, которые, по его мнению, нарушили правила обработки бюллетеней. Пакстона поддержали республиканцы из 17 штатов. Конгрессмен палаты представителей Техаса Кайл Бидерман пошел еще дальше и пообещал предложить в следующем году законопроект о референдуме о независимости Техаса, поскольку федеральное правительство якобы не отражает ценности техасцев. Американское общество расколото и на поверхность вышли экстремисты и популисты всех мастей.

Революции в Белоруссии и Киргизии

В 2020 году политическая нестабильность охватила Беларусь, где часть общества не согласна с результатами президентских выборов. По информации ЦИК, большинство белорусов проголосовали за действующего президента Александра Лукашенко, который бессменно правит страной с 1994 года. По данным экзит-полов, победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. С августа в республике проходят мирные акции протеста и забастовки, в то время как сохраняющие верность Лукашенко правоохранители и ОМОН жестко разгоняют демонстрации, избивают безоружных людей. Под горячую руку иногда попадают простые прохожие. С августа по ноябрь милиция арестовала свыше 30 тыс. граждан.

Зеркальная ситуация наблюдается в Киргизии. В октябре в отставку ушел президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков под давлением протестующих, несогласных с результатами парламентских выборов, на которых победу одержали пропрезидентские партии. Временным правительством руководят соратники бывшего политзаключенного Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые состояли в националистической партии "Ата-Журт". В 2021 году планируется проведение досрочных президентских и парламентских выборов. Жапаров пообещал сохранить российскую военную базу в Канте и будет бороться за власть с оппозиционными силами разных киргизских кланов.

Протесты в Израиле, Ливане, Мали

Антиправительственные акции протеста проходили в Израиле на фоне затянувшихся коалиционных переговоров между партией "Ликуд" премьер-министра Беньямина Нетаньяху и лидером альянса "Бело-Синий" Бени Ганцем. Политики договорились о формировании коалиции при условии поочередного руководства правительством. С апреля 2019 года в Израиле три раза проводились досрочные парламентские выборы из-за неспособности партий сформировать коалицию.

Протестующие в Ливане заставили правительство Хасана Диаба уйти в отставку, которое не смогло справиться с последствиями взрыва склада с селитрой в порту Бейрута. Акции протеста тянуться в Ливане с конца 2019 года. Недовольные экономической ситуацией и повальной коррупцией граждане требуют сформировать технократическое правительство способное провести реформы. За это время в стране сменилось два правительства. В октябре 2020 года должность премьер-министра снова занял Саад Харири, отставки которого протестующие добились год назад.

Сменой власти закончились акции протеста в африканской стране Мали условиях социально-экономического кризиса и процветающей коррупции. Группа военных отстранила от власти президента Ибрагима Бубакара Кейта, а в октябре было сформировано переходное правительство во главе с полковником Ба Ндао на должности президента и дипломатом Моктарой Уана на должности главы правительства. В сохранении политической стабильности в богатой золотом Мали, где активны исламские экстремисты, заинтересованы международные компании.

Политические убийства

В начале января были ликвидированы командир иранского спецназа "Эль-Кудс" генерал Кассем Сулеймани и заместитель главы Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандис в аэропорту Багдада ракетой, выпущенной из ударного американского беспилотника. Атака произошла после обстрела военных объектов США в Сирии и Ираке спонсируемой Ираном шиитской вооруженной группировкой "Хезболла Катаиб" и нападения разъяренных проиранских активистов на американское посольство в Багдаде. В ответ иранское подразделение "Корпус стражей исламской революции" нанесло ракетный удар по американской военной базе в иракском городе Эрбиль. По ошибке иранские военные 9 января сбили украинский пассажирский самолет под Тегераном.

Международный резонанс вызвало зверское убийство 18-летним чеченским мигрантом и сторонником ИГИЛ Абдуллахом Анзоровым школьного учителя Самюэля Пати во французском городе Конфлан-Сент-Онорине в конце октября. Радикальный исламист отрезал педагогу голову за то, что он показывал ученикам на уроках карикатуры на пророка Мухамеда в качестве примера свободы слова и убеждений. Тысячи французов вышли на демонстрации в знак солидарности с убитым Пати, а президент Франции Эммануэль Макрон распорядился начать трансляцию скандальных карикатур на зданиях правительственных учреждений в Париже, запретить финансирование мечетей из-за рубежа, принять закон об отделении церкви от государства, ужесточить преследование радикальных исламистов. Макрон заявил, что ислам переживает кризис и его нужно сделать "просвещенным". Власти Турции, Пакистана, Ирана, нефтяных монархий Персидского залива и других мусульманских стран осудили французского президента. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал бойкотировать французские товары.

В ноябре расстреляли иранского ученого ядерщика Мохсена Фахризаде, когда он ехал в автомобиле. Он считался чуть ли не патриархом иранской ядерной программы и в рамках отдельных проектов изучал возможность создания ядерного оружия. Иранские власти обвинили в убийства спецслужбы Израиля, которые таким образом решили воспрепятствовать развитию ядерной программы. В декабре в Тегеране повесили оппозиционного иранского журналиста Рухоллу Зама, который с 2009 года проживал в Париже. Его похитили и вывезли в Иран сотрудники "Корпуса стражей исламской революции" в октябре 2019 года.

Война и мир

В уходящем году произошла эскалация вооруженного конфликта в Нагорно-Карабахской автономной области и прилегающих районах. На момент распада СССР они находились в составе Азербайджана, но были захвачены армянскими сепаратистами при поддержке Армении в начале 90-х. На оккупированных территориях была провозглашена Республика Арцах, непризнанная международным сообществом. Последние переговоры об урегулировании конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в 2018-2019 годах не увенчались успехом и после серии провокаций в зоне конфликта, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение восстановить конституционный строй на этих землях силовым путем. Азербайджанская армия при дипломатической и военной поддержке Турции отвоевала районы к югу от Нагорно-Карабахской автономной области.

Россия не оказала военную помощь своей союзнице по ОДКБ Армении, поскольку она не была объектом агрессии и военные действия велись на территории Азербайджана. При посредничестве Москвы и Анкары были достигнуты договоренности о прекращении огня. Армения вернула Азербайджану все оккупированные районы вокруг Нагорно-Карабахской автономной области. Россия разместила на освобожденных Азербайджаном территориях более 2 тыс. военных и тяжелые вооружения и технику для охраны коммуникаций между Республикой Арцах и Арменией, усилив свое присутствие на Южном Кавказе. Азербайджан и Турция считают, что достигли убедительной победы.

По азербайджанскому пути пошел премьер-министр Эфиопия Абий Ахмед Али в регионе Тыграй, власти которого не признают результаты парламентских выборов, саботируют решения правительства и выступают против проведения неолиберальных реформ ради улучшения инвестиционного климата в стране. С начала ноября там продолжается военная операция правительственных войск против вооруженных отрядов, подчиняющихся левой партии Национальный фронт освобождения Тыграя Дебрециона Гебремикаэля. Эфиопским военным удалось захватить ряд крупных городов и административный центр Мэкэле. Бои могут затянуться на неопределенное время, так как сепаратисты могут перейти к тактике партизанской войны. Ситуацию усугубляет гуманитарный кризис: в соседний Судан из Тыграя потянулись вереницы беженцы. Регион могут покинуть не менее 200 тыс. гражданских.

В 2020 году не обошлось без успешных миротворческих инициатив. В марте в катарской столице Дохе представители США и исламистского движения "Талибан" подписали соглашение о выводе американских военных из Афганистана в течении 14 месяцев, при условии участия талибов в мирных переговорах с правительством в Кабуле и отказа от предоставления убежища на территории страны международным террористам. С 2001 года война в Афганистане унесла жизни 3,5 тыс. американских военных и их союзников, 14 тыс. афганских силовиков, свыше 30 тыс. талибов и 10 тыс. гражданских. Жизнеспособность данных договоренностей остается под сомнением, учитывая продолжающиеся теракты и боевые действия, вероятность захвата талибами власти в стране после ухода американцев. Избранный президент США Джо Байден считает целесообразным сохранить в Афганистане небольшое количество американских военных, что расходится с интересами талибов.

Успешными оказались переговоры о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Суданом при посредничестве США. Данные страны согласились признать Израиль и установить с ним дипломатические отношения. До этого из всех арабских стран на такой шаг пошли Египет в 1979 году и Иордания в 1994 году. Сербия и Косово заключили сепаратные соглашения с США, предусматривающие возобновление торговли и транспортного сообщения. Косово отделилось от Сербии в 1998-1999 году в результате вооруженного конфликта при поддержке США. С 2008 года независимость Косово признали 98 стран.

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