Импорт российского газа в Европу в 2024 году: кто и сколько покупает у Москвы голубого топлива

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Черновалова Кристина
Европа долгое время стремилась уменьшить свою зависимость от российского природного газа, особенно после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. "Комментарии" решили разобраться, какие именно страны являются крупнейшими потребителями российского голубого топлива и какие риски это создает для Европы.
Россия исторически была крупнейшим поставщиком природного газа для Европы. До 2022 года ее доля в импорте газа составляла около 45%. Однако после начала войны и эта цифра значительно уменьшилась. учитывая поставки сжиженного природного газа (СПГ), доля возросла до 15%.
Однако в 2024 году ситуация изменилась. За сентябрь 2024 года Россия вновь стала крупнейшим поставщиком газа в Европу, увеличив свою долю до 23,74% импорта.
"Цены на энергоносители по -прежнему остаются главным вызовом для европейской экономики.
Крупнейшие импортеры российского газа
Хотя ЕС наложил многочисленные санкции на Россию, несколько европейских стран все же остаются самыми крупными потребителями российского газа. Это вызывает критику как со стороны международного сообщества, так и внутри самого Евросоюза.
Перед тем, как перейти к списку, важно отметить, что некоторые страны продолжают покупать российский газ не только из-за экономической выгоды, но и из-за географической близости и нехватки альтернатив.
Увеличение импорта российского газа объясняется необходимостью сохранять стабильное энергоснабжение на фоне роста цен и снижения внутренней добычи в странах ЕС.
"Европа сталкивается с парадоксом: с одной стороны, страны пытаются избавиться от зависимости от российского газа, а с другой – вынуждены продолжать его закупку по экономическим причинам", – комментирует ситуацию аналитик Bloomberg Opinion.
Россия использует два основных канала для поставок газа в ЕС: трубопроводы и сжиженный природный газ.
"Европейский рынок СПГ позволяет обойти некоторые санкции, и это создает сложную ситуацию. Не всегда возможно установить, происходит ли газ из России или из другой страны", – отмечает представитель Еврокомиссии Кадри Симсон.
Санкции и альтернативы
Несмотря на усилия ЕС, сократить зависимость от российского газа, его объемы в импорте снова начали расти.
"Если Европа действительно хочет полностью отказаться от российского газа, она должна не только искать новые источники, но и инвестировать во внутреннюю добычу и энергосбережение", — отмечает еврокомиссар Кадри Симсон.
Европейские политики в 2024 году оказались перед трудным выбором: продолжать покупать российский газ, финансируя таким образом страну – агрессора или рисковать экономической стабильностью своих стран.
Полный отказ от российского газа может привести к стремительному росту цен и дефициту энергоресурсов.
"Политически это выглядит как правильный шаг, но экономические последствия могут быть катастрофическими", — предостерегает Хавьер Блас.
С другой стороны, продолжение закупок российского газа подрывает европейскую солидарность и вызывает возмущение среди стран, уже отказавшихся от импорта из России.
Несмотря на усилия ЕС снизить зависимость от российского газа, он остается важной частью энергетического баланса Европы.
Европе необходимо не только искать новых поставщиков, но и инвестировать в альтернативные источники энергии, в частности, возобновляемые. Это позволит уменьшить зависимость не только от России, но и от других внешних поставщиков.
ЕС стоит перед критически важным выбором, который определит энергетическое будущее региона.
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