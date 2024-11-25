Европа долгое время стремилась уменьшить свою зависимость от российского природного газа, особенно после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. "Комментарии" решили разобраться, какие именно страны являются крупнейшими потребителями российского голубого топлива и какие риски это создает для Европы.

Доля России на европейском газовом рынке

Россия исторически была крупнейшим поставщиком природного газа для Европы. До 2022 года ее доля в импорте газа составляла около 45%. Однако после начала войны и эта цифра значительно уменьшилась. учитывая поставки сжиженного природного газа (СПГ), доля возросла до 15%.

Однако в 2024 году ситуация изменилась. За сентябрь 2024 года Россия вновь стала крупнейшим поставщиком газа в Европу, увеличив свою долю до 23,74% импорта.

"Цены на энергоносители по -прежнему остаются главным вызовом для европейской экономики.

Крупнейшие импортеры российского газа

Хотя ЕС наложил многочисленные санкции на Россию, несколько европейских стран все же остаются самыми крупными потребителями российского газа. Это вызывает критику как со стороны международного сообщества, так и внутри самого Евросоюза.

Перед тем, как перейти к списку, важно отметить, что некоторые страны продолжают покупать российский газ не только из-за экономической выгоды, но и из-за географической близости и нехватки альтернатив.

Основные покупатели российского газа в 2024 году:

Франция: В первой половине года импорт из России вырос на 30%, достигнув 1,9 млрд евро. Венгрия: Осталась одним из ведущих потребителей, хотя объемы уменьшились на треть. Испания: Поднялась на третье место с объемом импорта в 1,4 млрд евро. Италия: Остается крупным импортером, потратив 1,3 млрд евро на российский газ. Греция: закупила газа на 919 млн евро. Словакия и Бельгия: Закупили газ на 800 и 709 млн евро соответственно.

Увеличение импорта российского газа объясняется необходимостью сохранять стабильное энергоснабжение на фоне роста цен и снижения внутренней добычи в странах ЕС.

"Европа сталкивается с парадоксом: с одной стороны, страны пытаются избавиться от зависимости от российского газа, а с другой – вынуждены продолжать его закупку по экономическим причинам", – комментирует ситуацию аналитик Bloomberg Opinion.

Трубопроводный газ и СПГ: два основных пути снабжения

Россия использует два основных канала для поставок газа в ЕС: трубопроводы и сжиженный природный газ.

Трубопроводный газ

Основным маршрутом остается транзит через Украину. Хотя количество поставок значительно сократилось, наше государство продолжает получать плату за транзит от России. Например, в 2024 году значительная часть газа поставлялась в Словакию и Австрию именно через украинские газопроводы. его продления не будет. Сжиженный природный газ (СПГ)

Снабжение СПГ в Европу значительно возросло. Франция, Бельгия и Испания являются главными импортерами.

"Европейский рынок СПГ позволяет обойти некоторые санкции, и это создает сложную ситуацию. Не всегда возможно установить, происходит ли газ из России или из другой страны", – отмечает представитель Еврокомиссии Кадри Симсон.

Санкции и альтернативы

Несмотря на усилия ЕС, сократить зависимость от российского газа, его объемы в импорте снова начали расти.

Азербайджан

Европа активно сотрудничает с Азербайджаном, который может стать новым ключевым поставщиком газа. Однако страна уже работает на грани своих мощностей, и для увеличения экспорта могут потребоваться новые договоренности с Россией, что создает дополнительные риски. Северное море

Некоторые страны, в частности Великобритания, обладают значительным потенциалом добычи газа в Северном море. Однако развитие этой отрасли часто сталкивается с критикой со стороны экологов и недостаточным финансированием. Сжиженный газ из США

США стали важным поставщиком СПГ в Европу. Но высокая стоимость транспортировки делает этот газ менее привлекательным по сравнению с трубопроводным из России.

"Если Европа действительно хочет полностью отказаться от российского газа, она должна не только искать новые источники, но и инвестировать во внутреннюю добычу и энергосбережение", — отмечает еврокомиссар Кадри Симсон.

Моральные и экономические дилеммы

Европейские политики в 2024 году оказались перед трудным выбором: продолжать покупать российский газ, финансируя таким образом страну – агрессора или рисковать экономической стабильностью своих стран.

Полный отказ от российского газа может привести к стремительному росту цен и дефициту энергоресурсов.

"Политически это выглядит как правильный шаг, но экономические последствия могут быть катастрофическими", — предостерегает Хавьер Блас.

С другой стороны, продолжение закупок российского газа подрывает европейскую солидарность и вызывает возмущение среди стран, уже отказавшихся от импорта из России.

Выводы

Несмотря на усилия ЕС снизить зависимость от российского газа, он остается важной частью энергетического баланса Европы.

Европе необходимо не только искать новых поставщиков, но и инвестировать в альтернативные источники энергии, в частности, возобновляемые. Это позволит уменьшить зависимость не только от России, но и от других внешних поставщиков.

ЕС стоит перед критически важным выбором, который определит энергетическое будущее региона.