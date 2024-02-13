Сколько российских активов находится за границей и как собираются конфисковать их в пользу Украины

Благодаря изъятым средствам, страны Запада планируют достичь нескольких целей: наказать Москву за грубое нарушение международного права в центре Европы; использовать конфискованные средства для финансирования Киева. Особенно идея приобрела популярность на фоне торможения финансовой помощи на 2024 год со стороны США.

Россия может потерять свои активы за рубежом

Сколько и где находятся активы России?

Согласно информации, предоставленной Европейской комиссией, в 2022 году в странах G7, ЕС было заморожено около 260 млрд евро активов центральных банков Москвы.

Львиная доля арестованных активов – около 210 млрд евро – находится в странах ЕС, включая наличные и государственные облигации, деноминированные в евро, долларах и других валютах. Для сравнения, в США заморозили только небольшую часть активов Москвы: около $5 млрд.

В Европе большая часть активов России – около 191 млрд евро – хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Бельгии. Во Франции находится вторая по размеру доля российских активов – около 19 млрд евро, согласно данным министерства финансов Франции. В других странах ЕС гораздо меньше активов Москвы, например, в Германия – всего 210 млн евро.

Как страны Запада будут конфисковывать замороженные активы России

Украинское правительство еще с начала полномасштабной войны призвало своих сторонников на Западе арестовать российские активы для создания фонда восстановления Украины, но администрация Байдена не поддержала эту идею, а в 2022 году Йеллен заявила, что арест не является чем-то, что юридически допустимо в Соединенных Штатах без одобрение Конгресса.

"Необходимо работать над конкретными механизмами использования замороженных российских активов для компенсации ущерба, нанесенного Россией"

, – заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи мировых финансовых лидеров в Вашингтоне в апреле 2023 года.

"Это будет миротворческим актом глобального масштаба. Потенциальные агрессоры должны это увидеть и помнить, что мир может быть сильным"

, — добавил он.

Однако, как сообщила газета New York Times, в конце 2023 г. администрация Байдена начала срочные обсуждения со странами G7 относительно того, как она может спланировать беспрецедентное изъятие средств, которые, как считают, хранятся в Европе, и могут ли эти средства быть потрачены непосредственно на военную кампанию или только на восстановление экономики и бюджетные нужды.

Джо Байден, по сообщению газеты, пока не подписал эту стратегию. Но дискуссии ускорились после того, как республиканцы заблокировали в Конгрессе соглашение о предоставлении новой военной помощи Украине, что может привести к прекращению финансирования украинских военных усилий в отчаянный момент после того, как украинское контрнаступление не смогло обеспечить решающий прорыв в войне.

Байден также подписал указ о внесении в черный список банков и других финансовых учреждений, поддерживающих производящую оружие российскую промышленность с целью лишить российскую военную машину ключевых компонентов, таких как полупроводники и станки.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США без колебаний воспользуются новыми инструментами, предоставленными этим полномочием, чтобы принять решительные меры. Это также повлияет на экспорт алмазов и морепродуктов, которые происходят из России, но в основном перерабатываются за ее пределами.

Подтверждая готовность европейских стран присоединиться к этой стратегии, прокуроры Германии уже подали заявку на конфискацию более 720 млн. евро с банковского счета российского финансового учреждения во Франкфурте-на-Майне.

Россия готовит ответный удар

Кремль пригрозил Европе и США серьезными последствиями, включая финансовые аресты по принципу "око за око" или даже разрыв дипломатических отношений, если находящиеся за рубежом российские активы будут переданы на помощь украинскому бюджету и военным усилиям.

По словам спикера Владимира Путина, если администрация Байдена и европейские лидеры планируют арестовать активы российского центрального банка, которые, как считают, превышают 300 млрд долларов и были заморожены после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, они должны осознать, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто это сделает.

"Незаконный захват наших активов неизменно остается в повестке дня как в Европе, так и в Америке"

, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что администрация Байдена давит на европейские страны, чтобы они разработали планы потенциальной конфискации ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения России. "Для нас этот вопрос неприемлем. Потенциально это чрезвычайно опасно для мировой финансовой системы".

Россия предупредила о дипломатических последствиях последующей эскалации. Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел, сказал, что не хочет зацикливаться на негативных сценариях, но предположил, что арест активов может послужить спусковым крючком для возможной вспышки конфронтации, которая может привести к разрыву отношений.

По словам дипломата, другие триггеры могут включать в себя дальнейшую военную эскалацию, в том числе размещение ракет малой и средней дальности в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Некоторые европейские банки, такие как австрийский Raiffeisen, продолжают работать в РФ. Они утверждают, что находятся в заложниках, поскольку Кремль заявляет, что не позволит иностранным банкам легко покинуть страну.

В апреле Путин подписал указ, разрешающий государству взять под временный контроль активы иностранных компаний в России, очевидно, в ответ на замораживание российских активов за рубежом. С тех пор Россия нацелилась на определенные компании, прекратившие свою деятельность в Москве, в том числе пивоваренную компанию Carlsberg Group и французскую пищевую компанию Danone.

Путин приказал передать российским компаниям доли германской Wintershall Dea и австрийской OMV на предприятиях по добыче газа и конденсата в Сибири.

"И европейцы, и американцы прекрасно понимают, какие правовые последствия это будет иметь для инициаторов и исполнителей",

В конце концов, если кто-то у нас конфискует, мы посмотрим, что мы можем конфисковать в ответ. И если что-нибудь будет найдено, мы, конечно, это сделаем немедленно. Поэтому это шаги, которые не могут не иметь серьезных последствий.

– заявил Песков по поводу сообщений о планах ареста российских активов за рубежом. "

Сейчас вопрос конфискации активов России находится открытым, и от того, насколько быстро смогут задействовать правовые механизмы по изъятию и передаче средств европейские институции, будет зависеть срок их поступления в Украину. По оптимистическим расчетам Киев может воспользоваться замороженными финансами страны — агрессора уже до конца текущего года.