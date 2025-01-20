Большая семья Трампа: пятеро детей от трех жен и десять внуков

Дональд Трамп имеет большую, постоянно увеличивающуюся семью. Семья президента США насчитывает пять детей от трех жен и десять внуков. Кроме того, большинство членов семьи Трампа имеют собственные семьи, активно вовлеченные в бизнес своего отца, а также к его политической деятельности.

Большая семья Дональда Трампа. Фото: CNN

Ивана Трамп: первая жена Дональда Трампа

Ивана Трампа была первой женой Дональда Трампа. Их брак начался в 1977 году и продлился 14 лет. За это время у них родилось трое детей: Дональд младший, Иванка и Эрик.

Ивана Трамп, до брака Зельничкова, родилась в 1949 году в Чехословакии, но в 1970-х годах переехала в США. В юности она увлекалась лыжами и была фотомоделью, а впоследствии стала бизнес-леди и писательницей. После бракосочетания с Трампом занимала на протяжении семи лет руководящие должности в The Trump Organization, а также была президентом отеля-казино Trump Castle. Ивана Трампа умерла 14 июля 2022 года в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 73 лет.

Дональд Трамп младший: первый сын Трампа

Дональд Трамп младший – старший сын Дональда Трампа и его первой жены Иваны, родившийся в 1977 году. Трамп младший в 2005 году женился на модели Ванессе Хейдон. У пары родилось пятеро детей: две дочери – Кай Мэдисон и Хлоя София и трое сыновей – Дональд Джон III, Тристан Милос и Спенсер Фредерик.

Трамп младший изучал финансы в Университете Пенсильвании, занимался бизнесом, а ныне 47-летний сын Трампа занимает должность вице-президента в Trump Organization. В 2018 году он расстался с Ванессой Хейдон и в том же году начал встречаться с Кимберли Хилфойл – работала советницей и руководила сбором средств для Трампа во время его президентской кампании в 2020 году.

Старший сын Дональда Трампа является довольно неоднозначной фигурой в США, в частности, его критиковали за охоту в Африке, где он фотографировался с мертвыми животными. После проигранных Трампом выборов он призвал избирателей к "тотальной войне" и пропагандировал теорию заговора об украденной победе отца. Также выступил на митинге, приведшем к штурму Капитолия, где угрожал соперникам Трампа, что "мы идем на вас". Кроме того, старший сын Трампа активно критикует Владимира Зеленского и призвал не посылать оружие Украине.

Иванка Трамп: старшая дочь Трампа

Иванка Трамп – дочь Дональда Трампа и его первой жены Иваны Трамп. Она родилась в 1981 году. В подростковом возрасте работала моделью, а затем окончила экономическую школу Wharton Business School при Университете Пенсильвании. После окончания школы Иванка Трампа была судьей в телешоу своего отца The Apprentice ("Ученик"). Впоследствии она стала исполнительным вице-президентом Trump Organization, а также старшим советником в первой администрации Трампа и директором Офиса экономических инициатив и предпринимательства.

В 2009 году Иванка Трамп приняла иудаизм и вышла замуж за бизнесмена Джареда Кушнера. У пары трое детей: дочь Арабелла Роуз и двое сыновей: Джозеф Фредерик и Теодор Джеймс.

После начала полномасштабного вторжения Иванка Трамп совершила визит в Польшу в поддержку Украины, где встретилась с украинскими беженцами и передала гуманитарную помощь для украинских городов.

Эрик Трамп: третий ребенок Трампа

Эрик Трамп – третий ребенок и второй сын Иваны Трамп и Дональда Трампа, родившийся в 1984 году. Он получил степень финансов в Джорджтаунском университете. Как и большинство детей Трампа, Эрик работал в Trump Organization и был судьей в телешоу The Apprentice.

В 2014 году Эрик Трамп женился на телепродюсерке Ларе Юнаска. У пары двое детей: сын Эрик и дочь Кэролайн Дороти, которая родилась в августе 2019 года и является самой младшей внучкой Дональда Трампа.

Марла Мэйплз: вторая жена Трампа

Марла Мэйплз была второй женой Дональда Трампа и их брак длился шесть лет. Они поженились в 1993 году, спустя два месяца после рождения дочери Тиффани, но развелись в 1999 году.

Марла Мэйплз занималась актерской деятельностью, была продюсером и певицей. В молодые годы участвовала в конкурсах красоты и завоевала титул "Мисс Гавайи Тропик". 61-летняя американская знаменитость работает телеведущей и звездной гостьей на ток-шоу.

Тиффани Трамп: четвертый ребенок Трампа

Тиффани Трамп – единственный ребенок от брака Марлы Мэйплз и Дональда Трампа. Четвертый ребенок Трампа родился 13 октября 1993 года и получил свое имя в честь известной ювелирной компании. Тиффани в основном воспитывалась своей матерью в Калифорнии. В 2016 году она окончила курс социологии и урбанистики в Пенсильванском университете, а также работала стажером в журнале Vogue, была моделью и выпустила сингл. Она активная пользовательница Instagram, где за ней следят более 1,3 млн подписчиков.

В 2022 году Тиффани Трамп вышла замуж за американского бизнесмена Майкла Булоса. В октябре 2024 года было объявлено, что они ждут рождения первого ребенка и 11 внука Трампа.

Мелания Трамп: третья жена Дональда Трампа

Сейчас Дональд Трамп находится в отношениях с моделью Меланией Трамп (до бракосочетания Мелания Кнавс). Она родилась в 1970 году в Словении и является на 24 года младше Трампа. Мелания начала работать с 16 лет и позировала на показах Милана и Парижа. Кроме того, она была моделью жанра "ню" в разных изданиях. Однако после рождения ребенка Мелания Трамп сосредоточилась на семье.

Мелания и Дональд Трамп поженились в 2005 году, а в следующем году у них родился сын Беррон Трамп.

Беррон Трамп: самый младший сын Дональда Трампа

Беррон Трамп – самый младший сын Трампа и его единственный ребенок от Мелании Трамп, родившийся 20 марта 2006 года. Беррон получил образование в нескольких самых престижных и дорогих частных школах США, а сейчас учится в Нью-Йоркском университете. Кроме английского, сын Трампа также свободно владеет словенским языком.

Беррону приписывают большую роль в помощи отцу привлечь внимание молодых избирателей. Считается, что он стал автором стратегии посещения Трампом популярных подкастов, ставших "абсолютным золотом рейтингов" Трампа в интернете. Однако сам Беррон избегает социальных сетей и, официально, не присутствует ни на одной платформе.

Помимо интереса к политике, Беррон хорошо осведомлен о криптовалюте, и вместе со своим отцом и братьями запустил World Liberty Financial. А в лагере MAGA Беррона считают будущим президентом США, где уже в интернете продают товары "Беррон Трамп, президент 2044".

Таким образом семья Дональда Трампа насчитывает пятерых детей: Дональд Трамп младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп от первой жены Иваны Трамп; Тиффани Трамп от второй жены Марлы Мэйплз, а также Беррон Трамп от нынешней супруги Мелании Трамп. Кроме того, у Трампа десять внуков, а в 2025 году родится еще один представитель семьи Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Дональд Трамп избегает алкоголя из-за семейной трагедии.

Также "Комментарии" писали, что хирург посмотрел на лицо Мелании Трамп и объяснил, делала ли она пластические операции.