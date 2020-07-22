Канье Уэст идет в президенты США: как команда Трампа заимствует украинские политические технологии

Афроамериканский рэпер, актер и предприниматель 43-летний Канье Уэст недавно заявил о планах баллотироваться на должность президента США. Он уже зарегистрировался в качестве независимого кандидата и на днях объявил, что в случае победы на выборах в ноябре сделает вице-президентом 50-летнего рэпера Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер). Канье Уэст делал шутливые заявления о желании баллотироваться на пост президента США еще в 2020 году. Невозможно наблюдать без доли иронии за президентской кампанией Уэста, одевшего бронежилет на митинге в Южной Калифорнии.



Рэпер стал одним из 1144 смельчаков, которые решили потягаться в президентской гонке с действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом и его основным соперником, кандидатом от Демократической партии, бывшим вице-президентом Джо Байденом, ветераном американской политики со стажем более, чем 30 лет.

Само по себе появление акулы шоу-бизнеса Уэста в предвыборной гонке на фоне пандемии коронавируса, акций протеста против полицейского насилия, выливающихся в погромы и беспорядки, не является случайным.

Президентские выборы в США: чернокожий приятель Трампа

Канье Уэст признался, что разочарован в Трампе и ему не понравилось, что в мае он прятался в бункере от митингующих у стен Белого Дома против полицейского насилия и нарушения прав афроамериканцев.

Совсем недавно Уэст придерживался другой позиции. В отличие от многих представителей американского шоу-бизнеса, Канье Уэст был активным сторонником Трампа на выборах 2016 года. Он появлялся на публике в красной бейсболке с надписью "Сделай Америку снова великой", такой же, как надевал Трамп на митингах. Своим примером он хотел дать понять, что уже пора положить конец политической сегрегации в США. Уэст стремился развенчать стереотип о том, что все черные должны голосовать за демократов, которые обещают защищать их права.

Между Дональдом Трампом и Канье Уэстом даже сформировались приятельские отношения, которые они публично демонстрировали, в подтверждение того, что обвинения американского президента в расизме и ксенофобии беспочвенны. В декабре 2016 года они встретились в небоскребе Trump Tower. В октябре 2018 года Трамп принял Уэста в Овальном кабинете Белого Дома, и они обсудили исторические события, включая отмену рабства в США, проблемы полицейского насилия, преступности, психически больных людей, развития предпринимательской деятельности. Такой чести удосуживаются не многие американцы. Трамп лично говорил, что ему нравиться Уэст как человек и он обладает реальным авторитетом.

Президентские выборы в США: роль Ким Кардашьян

В 2018 году супруга Канье Уэста, певица и фотомодель Ким Кардашьян обсудила в Белом Доме с Дональдом Трампом, его дочерью Иванкой, зятем и советником президента Джаредом Кушнером проблему защиты прав заключенных и перспективы проведения тюремной реформы. Трамп посодействовал, по просьбе Кардашьян, досрочному освобождению Элис Мари Джонсон, которая отбывала пожизненное заключение за торговлю наркотиками. В июне 2019 года Кардашьян снова пригласили в Белый Дом выступить на мероприятии, посвященном оказанию помощи в трудоустройстве освобожденным из мест лишения свободы.

Если обратить внимание на риторику Уэста, то его позиция меняется как погода в океане, что не свойственно самостоятельным политическим силам с оформленной программой. В начале июля рэпер говорил, что будет баллотироваться в том, случае, если Трамп передумает участвовать в выборах. Также он говорил, что примкнул бы к Республиканской партии, если бы Трамп не был основным кандидатом от политсилы.

По информации политического эксперта Мэгги Астор, так называемая "Партия Дня рождения" Уэста не зарегистрирована как политическая партия. Астор акцентирует внимание на том, что Уэст вступил в предвыборную гонку поздно и зарегистрировался в штате Оклахома с небольшим количеством избирательных голосов (8 голосов) за взнос в размере 35 тыс. долларов, когда уже истек срок регистрации в штатах с большим количеством голосов как, например, Флорида (29 голосов), где на праймериз Республиканской партии победил Трамп. В США при избрании президента учитываются не только голоса избирателей, но и голоса коллегии выборщиков от каждого штата. Участие рэпера в предвыборной гонке – это скорее постановка в интересах самого Трампа и Республиканской партии.

Канье Уэст, как технический кандидат республиканцев

Канье Уэст выполняет функцию технического кандидата ДональдаТрампа. После убийства полицейскими при задержании афроамериканцев Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Рейшарда Брукса в Атланте, демократы насаждают протестующим идею, что позаботиться о правах афроамериканцев и решить проблему полицейского насилия могут они.

На волне беспорядков, которые пронеслись по американским городам, Байден обошел Трампа в предвыборной гонке. По данным опроса Retfield & Wilton Strategies, за Байдена готовы проголосовать 48% респондентов, а за Трампа – 39%. Потому, в игру решили ввести Уэста, который популярен как среди белых, так и среди черных и позиционирует как третья сила, которая попытается отнять у Байдена голоса тех афроамериканцев, которые ненавидят Трампа и собираются голосовать за белого демократа в знак протеста и за неимением другой альтернативы.

Команда Трампа использует политические технологии, которые успешно сработали в Украине в прошлом году. В какой-то степени, Канье Уэста можно сравнить с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он тоже является человеком из шоу-бизнеса, точно также позиционирует как третья сила и новое лицо в политике.

Уэст противопоставляет себя не только Трампу, но и Байдену. Рэпер утверждает, что Байден и Демократическая партия вправе эксплуатировать афроамериканцев в своих политических интересах. Так уж повелось, что в своей массе афроамериканцы поддерживают Демократическую партию за социальные программы и увеличение расходов для нужд незащищенных слоев населения, в том числе жителей не совсем благополучных негритянских кварталов американских мегаполисов. Уэст называет себя слугой Бога и готов служить только ему во благо американскому обществу.

Аналитик Эдвард Сагден считает, что Уэст воплощает в себе два противоречащих друг другу начала, поскольку является миллионером, привыкшим к роскошной жизни в Лос-Анджелесе, в интересах которого свободная рыночная экономика, налоговые преференции для богатых, защита климата, но в тоже время является представителем афроамериканской общины, чьи права веками ущемлялись.

Канье Уэст родился в семье участника леворадикальной партии "Черные пантеры", боровшейся за права афроамериканцев. Рэпер стал наглядным примером американской мечты для многих афроамериканцев, поскольку стал богатым и успешным благодаря своему таланту. Однозначно, Уэст сильно выделяется среди других независимых кандидатов и его поддерживают от 2% до 8% американцев (остальных в совокупности около 4%).

Президентские выборы в США: позиция Канье Уэста

В своей политической программе Уэст выступает за поиск решения проблемы полицейского насилия, защиту афроамериканцев от судебного произвола, проведение тюремной реформы для смягчения условий пребывания на свободе бывших заключенных.

Уэст пожертвовал 2 млн долларов на возмещение ущерба пострадавшим от погромов протестующих, оплатил учебу в колледже дочери Джорджа Флойда. Некоторые приоритеты близки сторонникам Демократической партии, включая легализацию каннабиса, запрет смертной казни, решение проблемы задолженности студентов, применение безвредных технологий для окружающей среды, ужесточения борьбы с незаконным оборотом оружия, сокращение военных расходов. По ряду вопросов Уэст рассуждает как истинный республиканец: запрет абортов, приверженность христианским ценностям. Он не отказывается от приоритетов Трампа по увеличению экспорта нефти и природного газа, но считает целесообразным отойти от противостояния с Китаем.

Негласный альянс Трампа и Уэста против Байдена в предвыборной гонке подтверждает присутствие среди его советников приближенных американского президента. Среди них собственник высокотехнологичной компании SpaceX Илон Маск, который выручил Трампа с возобновлением США самостоятельных запусков ракет в космос. Компания SpaceX разработала космический корабль Dragon по заказу NASA, который успешно отправился с астронавтами борту на Международную космическую станцию в конце мая с мыса Канаверал, а не с космодрома Байконур. В начале мая Трамп разрешил Маску возобновить работу его автомобильных заводов Tesla несмотря на продолжающийся карантин и действовавший запрет властей округа Аламида в штате Калифорния.

По информации аналитика Нардин Саад, в случае надобности Уэст будет консультироваться по вопросам, связанным с выборами с Джаредом Кушнером – зятем и советником Трампа. Не такой уж самостоятельный кандидат в президенты Канье Уэст, каким пытается казаться.

Ранее "Комментарии" писали, что Верховный суд США обязал президента Дональда Трампа раскрыть финансовые отчеты за последние девять лет, чтобы передать их прокурору округа Манхэттен Сайрусу Вэнсу.

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