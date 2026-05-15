Сколько Трамп потерял на криптоактивах: от эйфории до миллиардного ущерба

В мире цифровых финансов, где цены колеблются каждый час, семья бывшего и нынешнего президента США Дональда Трампа сделала ставку на криптовалюты, обещавшую стать золотой жилой. Однако реальность оказалась более жесткой. По данным аналитиков, семья потеряла более миллиарда долларов на инвестициях в биткоин, токены собственных проектов и связанные активы. Эта история – классический пример того, как даже влиятельные политики не застрахованы от волатильности рынка криптоактивов.

Фото: портал "Комментарии"

От скептика к энтузиасту: эволюция взглядов Трампа

Еще в 2021 году Дональд Трамп резко критиковал биткоин. В интервью Fox Business он назвал его "мошенничеством против доллара": "Биткоин – это просто мошенничество. Мне не нравится, потому что это еще одна валюта, конкурирующая с долларом". Тогда он считал криптоактив угрозой для традиционной финансовой системы США.

Однако во время президентской кампании 2024 риторика изменилась кардинально. Трамп обещал сделать Соединенные Штаты "криптостолицей мира" и "сверхдержавой биткоина". Он выступал на конференциях, обещал создать стратегический резерв биткоина и поддерживал законодательство в интересах отрасли. Этот поворот принес ему поддержку части инвесторов и способствовал буму на рынке в конце 2024 – начале 2025 года.

Энтузиазм разделяли сыновья президента. Эрик Трамп в феврале 2026 года заявил: "Я никогда в жизни не был большим оптимистом в отношении биткоина. Я думаю, он достигнет миллиона долларов". Дональд Трамп-младший также активно продвигал семейные криптопроекты.

NFT-коллекции: быстрые доходы для Трампа и потери для покупателей

Одним из первых шагов семьи в криптообразовании стали невзаимозаменяемые токены (NFT) – цифровые коллекционные карточки с изображениями Трампа. Первая коллекция из 45 тысяч карт за считает Александр Блюм, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Two Prime Digital Assets. – В общем, семья Трампа торгует своей политической властью и репутацией, чтобы получить прибыль для себя. По токен-резерву World Liberty Financial он добавил, что это "преимущественно разумная афера".

Эрик Трамп в ответ на критику посоветовал: "Не заходите в крипту, если не выдерживаете волатильность".

Выводы для инвесторов

История Трампа с криптоактивами – урок для широкой аудитории. Политическое влияние может оказать краткосрочный хайп, но рынок диктует свои правила. Семья, по оценкам, потеряла более 1 миллиарда долларов на прямых инвестициях, хотя часть доходов от ранних продаж и лицензий осталась. Для обычных инвесторов это напоминание: диверсификация, внимательное изучение рисков и уход от эмоциональных решений — ключ к сохранению капитала в мире крипто.

Несмотря на потери, Трамп продолжает позиционировать США как лидера отрасли. Удастся ли восстановить позиции – покажет время. Но уже сейчас ясно: криптоактивы требуют не только веры в технологию, но и холодного расчета.



