Скільки Трамп втратив на криптоактивах: від ейфорії до мільярдних збитків

У світі цифрових фінансів, де ціни коливаються щогодини, родина колишнього та нинішнього президента США Дональда Трампа зробила ставку на криптовалюти, яка обіцяла стати золотою жилою. Однак реальність виявилася жорсткішою. За даними аналітиків, родина втратила понад мільярд доларів на інвестиціях у біткоїн, токени власних проєктів і пов’язані активи. Ця історія — класичний приклад того, як навіть впливові політики не застраховані від волатильності ринку криптоактивів.

Від скептика до ентузіаста: еволюція поглядів Трампа

Ще у 2021 році Дональд Трамп різко критикував біткоїн. У інтерв’ю Fox Business він назвав його "шахрайством проти долара": "Біткоїн — це просто шахрайство. Мені не подобається, бо це ще одна валюта, яка конкурує з доларом". Тоді він вважав криптоактиви загрозою для традиційної фінансової системи США.

Однак під час президентської кампанії 2024 року риторика змінилася кардинально. Трамп обіцяв зробити Сполучені Штати "криптостолицею світу" та "наддержавою біткоїна". Він виступав на конференціях, обіцяв створити стратегічний резерв біткоїна та підтримував законодавство на користь галузі. Цей поворот приніс йому підтримку частини інвесторів і сприяв буму на ринку наприкінці 2024 — на початку 2025 року.

Ентузіазм поділяли сини президента. Ерік Трамп у лютому 2026 року заявив: "Я ніколи в житті не був більшим оптимістом щодо біткоїна. Я думаю, він сягне мільйона доларів". Дональд Трамп-молодший також активно просував сімейні криптопроекти.

NFT-колекції: швидкі прибутки для Трампа та втрати для покупців

Одним із перших кроків родини в криптосвіті стали невзаємозамінні токени (NFT) — цифрові колекційні картки з зображеннями Трампа. Перша колекція з 45 тисяч карток за вважає Александр Блюм, засновник і генеральний директор інвестиційної компанії Two Prime Digital Assets. — У загальному, родина Трампа торгує своєю політичною владою та репутацією, щоб отримати прибуток для себе. Щодо токен-резерву World Liberty Financial він додав, що це "переважно розумна афера".

Ерік Трамп у відповідь на критику порадив: "Не заходьте в крипту, якщо не витримуєте волатильність".

Висновки для інвесторів

Історія Трампа з криптоактивами — урок для широкої аудиторії. Політичний вплив може створити короткотерміновий хайп, але ринок диктує свої правила. Родина, за оцінками, втратила понад 1 мільярд доларів на прямих інвестиціях, хоча частина прибутків від ранніх продажів і ліцензій залишилася. Для звичайних інвесторів це нагадування: диверсифікація, уважне вивчення ризиків і уникнення емоційних рішень — ключ до збереження капіталу в світі крипто.

Попри втрати, Трамп продовжує позиціонувати США як лідера галузі. Чи вдасться відновити позиції — покаже час. Але вже зараз зрозуміло: криптоактиви вимагають не лише віри в технологію, а й холодного розрахунку.