Сто дней Байдена: что сделал президент США для Украины

Джо Байден находится на посту президента США уже 100 дней с момента инаугурации 20 января. Среди экспертов принято делать предварительные выводы о том, какой характер будет иметь внешняя и внутренняя политика главы государства до конца каденции по истечении этого "испытательного срока". Сам Байден считает, что его избрали для решения проблем и основные усилия в этот период были направлены на борьбу с пандемией коронавируса, вывод из кризиса американской экономики.



Сто дней Байдена в должности президента

Его команде удалось добиться определенных успехов: поставить 200 млн доз вакцин от коронавируса вместо 100 обещанных, обеспечить американцев выплатами в размере 1,4 тыс. долларов, добиться снижения новых случаев заражения Covid-19 со 195 до 57 тыс., смертей – с 3 тыс. до 700 в сутки. Сенат поддержал инициативу президента выделить 1,9 трлн долларов из бюджета на ликвидацию последствий пандемии. В планах Байдена инвестировать десятки миллиардов долларов в систему здравоохранения, развитие инфраструктуры и альтернативной энергетики.

По данным CNN, порядка 55% американских граждан положительно оценивают работу нового президента. Во внешней политике он столкнулся с не менее сложными вызовами. "Комментарии" подвели предварительные итоги отношений США и Украины с начала президентства Байдена и разобрались в злободневных вопросах, с которыми столкнулась его команда на международной арене.

Что сделал Байден для Украины

Украина заняла хоть и не основное, но далеко не последнее место среди приоритетов во внешней политике США. Ожидания президента Владимира Зеленского насчет того, что его пригласят в Белый дом обсудить перспективы вступления Украины в НАТО, не оправдались, но Джо Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны во время телефонного разговора.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае эскалации российской агрессии США не бросят Украину. Европейское командование Вооруженных сил США привело вооруженные формирования в полную боевую готовность после того, как Россия активизировала обстрелы позиций украинских военных на Донбассе.

Байден продолжил политику антироссийских санкций. В марте в ответ на отравление и тюремное заключение российского оппозиционного политика Алексея Навального США ввели запрет на экспорт в РФ оружия и финансирование зарубежных военных программ с участием россиян. В апреле США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц, против части суверенного долга РФ (облигации, которые выпустят после 14 июня), выслали 10 российских дипломатов в ответ на кибератаки против американской технологической компании SolarWinds в декабре 2020 года.

Американцы продолжили оказывать Украине финансовую помощь. В феврале Пентагон объявил о выделении Украине 125 млн долларов военной помощи, в том числе на закупку двух патрульных катеров Mark VI, радаров, медицинского оборудования. В апреле США выразили намерение предоставить Украине 155 млн долларов через Агентство международного развития (USAID) на экономическое развитие, укрепление системы здравоохранения, борьбу с коррупцией, противодействие российской агрессии и укрепление демократии.

Новый американский президент прилагает усилия по укреплению отношений США с европейскими союзниками по НАТО для сдерживания России. Он приостановил решение своего предшественника Дональда Трампа о выводе 10 тыс. американских военных из Германии и собирается укрепить военное присутствие США в Европе.

Бывший посол США в Украине и эксперт Института Брукингса Стивен Пайфер считает, что Байден является единственным американским президентом со времен окончания "Холодной войны", который начал свою каденцию без попыток сблизиться с Россией и наладить с ней отношения. По мнению эксперта, "перезагрузки" в американо-российских отношениях не будет. Байден дал понять, что будет реагировать на агрессивное поведение РФ, но в тоже время готов сотрудничать с ней в вопросах, которые отвечают интересам США.

Команда Байдена могла ввести более жесткие меры в отношении России, но не сделала этого. Белый дом воздержался от введения новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Вопрос об отключении России от системы международных платежей SWIFT остался на уровне разговоров. По мнению аналитика Юхи Раинне, антироссийские санкции рассчитаны не на уничтожение российской экономики, а на нанесение точечного ущерба отдельным лицам и ключевым отраслям. Поэтому ожидать более суровых карательных мер Запада бессмысленно.

Экономист Агата Демараис уверена, что последний пакет санкций символичный, поскольку попавшие под них компании и физлица не имеют никакого отношения к США и счетов в американских банках. Эксперт скептически относится к санкциям касательно суверенного долга, потому что они затрагивают лишь первичный рынок долговых облигаций, а не вторичный, где последними торгуют инвесторы. По мнению Демараис, американские инвесторы держат миллиарды долларов в суверенном долге России и поэтому Байден ввел ограничительные меры, которые не затронут их интересы.

Американский президент заинтересован сохранить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Именно поэтому он ведет себя достаточно сдержанно. Байден принял предложение Путина продлить на пять лет Соглашение о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Глава Белого дома пригласил российского коллегу на встречу летом этого года, которая может состояться в Финляндии, Австрии или Швейцарии.

США не воспринимают Россию в качестве серьезной угрозы для нацбезопасности по сравнению с Китаем. По всей видимости, Байден рассчитывает на содействие Путина в переговорах с Ираном по вопросу ядерной сделки. В первые 100 дней своего президентства новый американский президент столкнулся с ворохом проблем в других регионах, которые отвлекают его от украинского вопроса.

Приоритет номер один

Еще во время избирательной кампании Байден обещал уделять значительное внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону, формированию системы альянсов для сдерживания Китая. Однако, как показали первые 100 дней его президентства, добиться этого будет непросто.

Штаты перешли от односторонней торговой войны против Китая к коллективным действиям. США договорились регулярно проводить военные учения с Южной Кореей, Японией, Австралией, Индией в противовес растущей военно-морской мощи Китая в Тихом океане. Вместе с ЕС администрация Байдена обвинила Поднебесную в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Гонконге, ввели санкции в отношении китайских чиновников. Байден даже предложил создать глобальную альтернативу китайскому инвестиционному проекту "Один пояс, один путь".

Однако поведение Китая не стало более предсказуемым. Во время встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном в Анкоридже китайские чиновники подтвердили свои территориальные претензии на Тайвань, который является американским союзником в регионе, и заявили, что позиция США не отражает общественного мнения в мире.

Китайцы ввели ответные санкции против европейских чиновников. Глава "Центра исследований Китая и глобализации" Ван Хуияо считает, что сегодня Пекин признает существование конкуренции с Вашингтоном, хочет играть с ним на равных, что не было свойственно в прошлом. Противостояние США и Китая будет только усиливаться.

Аналитик "Вашингтонской исследовательской группы Коэна" Джанет Зайберг полагает, что Байден представляет больший риск для американских финансовых компаний, чем Трамп. По ее мнению, администрация президента может заблокировать американские инвестиции в китайских банках, запретить работать в США многим китайским фирмам. Бизнесменам из Поднебесной станет сложнее покупать американские финансовые компании.

Ядерная сделка 2.0

Не так просто оказалось наладить отношения с руководством Ирана, которые ухудшились после выхода США из ядерной сделки в 2018 году и введения санкций против нефтяного, финансового и транспортного сектора исламской республики. Верховный руководитель Ирана, аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани не желают возвращаться к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, который предусматривал отмену международных санкций в обмен на замораживание Ираном ядерной программы, снижение обогащения урана до уровня ниже 4%. По их мнению, США должны сделать встречный шаг, поскольку первыми покинули ядерную сделку, и выплатить Ирану солидную денежную компенсацию за экономический ущерб, который понесла страна.

Аналитик Майкл Хирш считает, что Байден не может пойти на встречу Ирану потому, что в таком случае окажется под шквалом критики со стороны членов Демократической партии во главе с сенатором Бобом Менендесом. Они настаивают на заключении новой сделки, предусматривающей более жесткие ограничения, распространяющиеся не только на ядерную программу Ирана, но и на его ракетный арсенал.

Менендес хочет запретить Ирану финансировать террористические организации и вмешиваться во внутренние дела других стран. Уступки Ирану негативно отразятся на авторитете США среди таких ближневосточных партнеров, как Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, которые видят в режиме аятолл угрозу номер один для своей нацбезопасности.

Администрации Байдена удалось "усадить" иранцев за стол переговоров в Вене, которые проходят при посредничестве Великобритании, Германии и Франции. Однако серьезных успехов добиться пока не удалось. Диверсия на ядерном объекте в Натанзе, в которой подозревают Израиль, привела к тому, что иранское руководство приняло решение увеличить процент обогащения урана до 60%. К слову, для изготовления ядерной бомбы подходит уран, обогащенный до 90%.

Хирш допускает вариант частичной отмены Вашингтоном санкций в обмен на возвращение Тегерана к условиям ядерной сделки. Открытым остается вопрос, как заставить Иран отказаться от производства баллистических ракет, которыми периодически обстреливают американских военных в Ираке.

Афганский синдром

Байден стремится войти в историю как президент, который закончит "вечные войны" США. Он не собирается оставлять в наследство следующему хозяину Овального кабинета вопрос о выводе американских военных из Афганистана. Сейчас там находятся 2,5 тыс. американских солдат и 7 тыс. военнослужащих стран-партнеров. Американские и британские военные уже начали возвращаться домой. США планируют уйти из Афганистана до 11 сентября этого года. Проблема лишь в том, как после этого будет развиваться страна.

Администрация Трампа заключила договор с исламистским движением "Талибан", согласно которому американские военные покинут страну в 2021 году при условии, если талибы порвут отношения с "Аль-Каидой", не станут предоставлять убежища международным террористам и будут сотрудничать с правительством в Кабуле.

Исламские фундаменталисты и светское правительство в Кабуле не договорились, как будут править страной. От предложения американцев провести международную конференцию о будущем Афганистана лидеры талибов отказались.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что вывод войск из Афганистана – это всего лишь мечта, а не стратегия. По мнению бывшего чиновника, это решение может привести к поражению США в регионе. Несмотря на годы тренировок и уйму потраченных денег на подготовку афганских военных и полицейских, они несут большие потери в боях с талибами. Оставив их без прикрытия, американцы рискуют получить второй Вьетнам. Не исключено, что после ухода американцев боевики перейдут в наступление, захватят Кабул и установят в стране теократический режим.

Иного мнения придерживается бывший министр обороны США Колин Пауэлл. Он считает, что американские военные сделали в Афганистане все, что смогли, и им пора возвращаться домой. За 20 лет там погибло свыше 2,3 тыс. солдат и офицеров из США. Налогоплательщикам военные операции в этой стране обошлись в триллионы долларов. Эта война не популярна в американском обществе. Поэтому афганским властям придется рассчитывать только на свои силы в противостоянии с талибами.

Ранее "Комментарии" писали, о чем будет говорить Байден на встрече с Путиным.

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