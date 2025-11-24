Рубрики
В Намибии политик Адольф Гитлер Уунона официально подтвердил свое участие в региональных выборах 26 ноября. Несмотря на неоднозначное имя, он почти два десятилетия занимает должность руководителя округа Омпундья на севере страны и сохраняет стабильную поддержку избирателей.
Адольф Гитлер Уунона. Фото из открытых источников
Уунона руководит округом Омпундья с 2004 года, а на выборах 2020 получил почти 85% голосов. По прогнозам избирательной комиссии Намибии, и в этом году у Адольфа Гитлера есть все шансы на очередную уверенную победу.
Сам политик неоднократно объяснял, что его имя стало следствием немецкого колониального прошлого страны. Намибия, бывшая Немецкая Юго-Западная Африка, по-прежнему сохраняет многочисленные немецкие топонимы. По словам Ууноны, его отец просто не осознавал исторического контекста, когда давал ребенку имя Адольф Гитлер.
Политик отмечает, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии, а публично использует только имя Адольф Уунона.
Несмотря на международное внимание Адольфа Гитлера из Намибии, внутри округа избиратели все чаще жалуются на отсутствие развития и инфраструктуры. Некоторые жители критикуют чиновника за медленные темпы перемен, однако, похоже, не влияют на его избирательную поддержку.
